Hà Nội cảnh báo nguy cơ tăng ổ dịch sốt xuất huyết dù số ca giảm

Số ca sốt xuất huyết tại Hà Nội giảm nhưng thành phố vẫn ghi nhận nhiều ổ dịch mới, yêu cầu tăng cường giám sát, diệt bọ gậy hạn chế nguy cơ lây lan.

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, Hà Nội ghi nhận 3.946 trường hợp mắc bệnh tại 119 phường, xã, gần cuối năm thành phố phát hiện thêm 15 ổ dịch sốt xuất huyết mới tại nhiều địa bàn như Thanh Oai, Chương Mỹ, Dương Nội, Đại Mỗ, Hà Đông, Hoàng Mai, Láng và Ngọc Hồi. Lũy kế từ đầu năm, Hà Nội ghi nhận 177 ổ dịch, trong đó 35 ổ vẫn đang hoạt động.

Bên cạnh sốt xuất huyết, một số bệnh truyền nhiễm khác cũng tiếp tục xuất hiện. Trong tuần, thành phố ghi nhận 269 trường hợp mắc tay chân miệng. Tổng số ca từ đầu năm lên 5.727, với 95 ổ dịch được ghi nhận, trong đó 6 ổ còn hoạt động.

Về bệnh dại, Hà Nội ghi nhận một ổ dịch trên chó tại xã Đoài Phương. Con chó không rõ nguồn gốc, được nuôi khoảng hai tháng, có biểu hiện nghi dại rồi cắn người. Có 4 người phơi nhiễm và tất cả đã được điều trị dự phòng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Từ đầu năm đến nay, thành phố ghi nhận 9 ổ dịch dại trên chó. CDC Hà Nội cảnh báo nguy cơ tiếp tục xuất hiện ổ dịch trên động vật, đồng thời khuyến cáo người bị chó, mèo cắn cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị dự phòng, không tự theo dõi tại nhà.

Ngoài ra, trong tuần, Hà Nội ghi nhận 6 ca sởi và 5 ca COVID-19. Cộng dồn từ đầu năm, số ca sởi là 406, còn COVID-19 là 1.660 trường hợp.

Trước tình hình dịch bệnh mùa thu - đông, CDC Hà Nội tiếp tục giám sát các khu vực có ca bệnh, điều tra và xử lý ổ dịch. Trong tuần tới, đơn vị dự kiến kiểm tra công tác phòng, chống sốt xuất huyết tại 20 xã, phường, đồng thời theo dõi các khu vực có ca tay chân miệng.

Các trạm y tế cơ sở được yêu cầu chủ động tham mưu tổ chức vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi trong giai đoạn cao điểm từ tháng 9 đến tháng 11. Công tác giám sát tại cộng đồng, cơ sở khám chữa bệnh và trường mầm non cũng được tăng cường nhằm phát hiện sớm, hạn chế lây lan.

Ngành y tế đồng thời phối hợp với cơ quan thú y để theo dõi dịch bệnh trên động vật, đẩy mạnh truyền thông về phòng bệnh và khuyến cáo người dân tiêm vaccine đầy đủ, đúng lịch. Với sốt xuất huyết, việc loại bỏ các vật dụng đọng nước quanh nhà, diệt bọ gậy và chủ động phòng muỗi đốt vẫn là những biện pháp quan trọng để giảm nguy cơ mắc bệnh.