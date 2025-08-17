Hà Nội

Sống Khỏe

Gỏi lá sầu đâu trộn cá lóc, đặc sản ăn là mê

Món gỏi khô cá đồng trộn hoa, lá sầu đâu không chỉ phổ biến trong bữa ăn gia đình ở An Giang mà còn xuất hiện trong các bữa tiệc đãi khách.

Bình Nguyên

Gỏi sầu đâu khô cá lóc có vị đắng nhẹ tự nhiên của lá sầu đâu và vị mặn mặn tự nhiên của khô cá lóc dai giòn, ăn kèm với dưa leo và cà chua cùng nước mắm chua cay tạo cho món ăn một hương vị mới lạ độc đáo mà vẫn vô cùng thơm ngon hấp dẫn.

Sầu đâu là loại cây rừng, cây dại phổ biến ở vùng Bảy Núi, đặc biệt tại Châu Đốc, An Giang. Lá sầu đâu và hoa sầu đâu được xem là nguyên liệu dân dã, thường được người dân sử dụng để chế biến món gỏi khô cá đồng – món ăn từng được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) ghi nhận trong “Top 100 món ăn đặc sản Việt Nam”.

Ảnh minh hoạ/Nguồn Internet

Hương vị tổng hòa của món ăn gỏi sầu đâu trộn cá đồng khô nướng mang đến cảm giác lạ miệng: Mặn của khô cá, béo của thịt ba chỉ và đậu phộng, chua của xoài, cay của mắm me và vị đắng đặc trưng từ lá, hoa sầu đâu.

Điều thú vị là vị đắng ban đầu từ hoa sầu đâu, lá sầu đâu sẽ dần chuyển sang hậu ngọt khi nhai kỹ, để lại dư vị khó quên. Tuy được đánh giá là món ngon, không phải thực khách nào cũng ăn được gỏi sầu đâu trộn cá đồng khô nướng do vị đắng đặc trưng. Dù vậy, với những người đã quen, món gỏi lá sầu đâu trộn cá lóc nướng lại trở thành một hương vị độc đáo.

Ảnh minh hoạ/Nguồn Internet

Để tạo nên món gỏi sầu đâu khô cá lóc ngon phải chọn những con cá lóc đồng tươi. Sau đó cá được chế biến sạch rồi phơi khoảng 2-3 nắng là ngon nhất. Cá sau khi phơi xong thì đem nướng qua lửa, bỏ xương rồi xé thành từng miếng nhỏ.

Bước 1: Rửa sạch và trụng sơ sầu đâu qua nước sôi để làm giảm đi vị đắng rồi vớt ra tước lấy lá, sau đó bạn cắt rau thành từng khúc nhỏ vừa ăn. Với me chua thì bạn cho nước nóng vào để me tan và lấy phần nước cốt. Dưa leo bạn gọt bớt vỏ đi rồi cắt lát mỏng, cà chua bạn cũng cắt thành những lát mỏng.

Bước 2: Cho một ít tỏi vào chảo và phi thơm với dầu ăn, sau đó bạn cho khô cá lóc vào chiên cho cá khô lại và vàng giòn rồi vớt ra cho ráo dầu. Khi cá đã ráo thì bạn xé thành những miếng vừa ăn để trộn gỏi. Bạn cũng có thể nướng cá thay vì chiên, nướng cá đến khi cá khô lại và vàng thơm tương tự như chiên là được.

Bước 3: Phần nước cốt me bạn lọc ra bỏ hạt đi, tiếp đến bạn cho 3-4 tép tỏi băm, 3 trái ớt băm, 2 muỗng canh đường và 2 muỗng canh nước mắm vào nước cốt me rồi trộn đều.

Ảnh minh hoạ/Nguồn Internet

Bên cạnh giá trị ẩm thực, theo dân gian, lá và hoa sầu đâu còn được cho là có nhiều công dụng trong y học cổ truyền như kháng khuẩn, hỗ trợ tiêu hóa, giảm viêm và trị giun đường ruột.

Nhiều tài liệu về y dược cho biết trong vỏ, lá, quả và gỗ của cây sầu đâu đều có chất khổ vị tố (chất đắng) có tác dụng chữa giun rất tốt. Theo dược sĩ Lê Kim Phụng (Đại học Y Dược TP HCM) thì cây sầu đâu từ lâu đã được người Ấn Độ dùng làm thuốc chống viêm, kháng khuẩn, chữa sốt rét… Riêng nước sầu đâu dùng uống để chữa viêm nha chu, viêm nướu, sâu răng, viêm khớp… Còn theo kinh nghiệm dân gian thì đọt sầu đâu có thể làm mát gan, chống giun và trị nhức mỏi.

