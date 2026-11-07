Giữ khẩn cấp tài xế xe ôm sàm sỡ phụ nữ ở cổng Bệnh viện Bạch Mai

Tài xế xe ôm sàm sỡ phụ nữ 65 tuổi tại cổng Bệnh viện Bạch Mai bị giữ khẩn cấp để điều tra hành vi có dấu hiệu “Làm nhục người khác”.

Tối 7/11, Công an TP Hà Nội thông tin, qua phản ánh của người dân trên ứng dụng Hanoi Smart Police, ngày 5/11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an phường Kim Liên đã khẩn trương xác minh, làm rõ thông tin một người đàn ông làm nghề lái xe ôm có hành vi sàm sỡ một phụ nữ cao tuổi tại khu vực cổng Bệnh viện Bạch Mai (phường Kim Liên).

Đối tượng Liễu Văn Thị. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Kết quả xác minh cho thấy, đối tượng Liễu Văn Thị (SN 1977, trú tại tỉnh Phú Thọ) đã lợi dụng mối quan hệ quen biết để thực hiện hành vi sàm sỡ bà T.T.T (SN 1961, trú tại tỉnh Ninh Bình) khi bà vừa khám bệnh tại bệnh viện và đang chờ xe buýt.

Tại cơ quan Công an, bà T. xác nhận sự việc và có đơn đề nghị xử lý. Đối tượng Liễu Văn Thị cũng đã khai nhận hành vi vi phạm.

Hành vi phản cảm của Liễu Văn Thị.

Ngày 7/11, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Liễu Văn Thị để làm rõ hành vi có dấu hiệu phạm tội “Làm nhục người khác” theo quy định của pháp luật.

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