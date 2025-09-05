Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Giỏ cá 600 tuổi bỗng trồi lên mặt nước, ngư dân sững sờ

Kho tri thức

Giỏ cá 600 tuổi bỗng trồi lên mặt nước, ngư dân sững sờ

Chiếc giỏ đựng cá Thời Trung Cổ bị chôn vùi dưới đất sét và bùn từ thế kỷ 14 được phát hiện, nhờ thủy triều xuống thấp bất thường.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Ngư dân xứ Wales tên là Black Rock Lave Net khi đang đi dạo quanh ngư trường lúc thủy triều xuống vào mùa thấp điểm ven cửa biển Portskewett thì bất ngờ tìm thấy hai vật thể lạ. Ảnh: @Black Rock Lave Net.
Ngư dân xứ Wales tên là Black Rock Lave Net khi đang đi dạo quanh ngư trường lúc thủy triều xuống vào mùa thấp điểm ven cửa biển Portskewett thì bất ngờ tìm thấy hai vật thể lạ. Ảnh: @Black Rock Lave Net.
Nhanh chóng, Black Rock Lave Net báo cáo sự việc này lên Bảo tàng Lịch sử Quốc gia St Fagans. Ảnh: @Black Rock Lave Net.
Nhanh chóng, Black Rock Lave Net báo cáo sự việc này lên Bảo tàng Lịch sử Quốc gia St Fagans. Ảnh: @Black Rock Lave Net.
Kết quả cho thấy, chúng là hai chiếc giỏ đánh cá Thời Trung Cổ, được cho là có niên đại ít nhất 600 năm tuổi. Ảnh: @Black Rock Lave Net.
Kết quả cho thấy, chúng là hai chiếc giỏ đánh cá Thời Trung Cổ, được cho là có niên đại ít nhất 600 năm tuổi. Ảnh: @Black Rock Lave Net.
Những chiếc giỏ đánh cá này đã được bảo quản qua nhiều thế kỷ, chôn vùi trong bùn, đất sét và cát ven cửa biển, và chỉ được phát hiện sau một cơn bão gần đây càng quét qua. Ảnh: @Black Rock Lave Net.
Những chiếc giỏ đánh cá này đã được bảo quản qua nhiều thế kỷ, chôn vùi trong bùn, đất sét và cát ven cửa biển, và chỉ được phát hiện sau một cơn bão gần đây càng quét qua. Ảnh: @Black Rock Lave Net.
Chúng được làm bằng gỗ liễu và gỗ phỉ, hình dáng như một chiếc bình, tổng chiều dài khoảng 0,6 mét. Thiết kế này cũng là đặc trưng của những chiếc giỏ bắt cá từ Thời Trung cổ khoảng thế kỷ 14 hoặc 16 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Black Rock Lave Net.
Chúng được làm bằng gỗ liễu và gỗ phỉ, hình dáng như một chiếc bình, tổng chiều dài khoảng 0,6 mét. Thiết kế này cũng là đặc trưng của những chiếc giỏ bắt cá từ Thời Trung cổ khoảng thế kỷ 14 hoặc 16 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Black Rock Lave Net.
Theo Martin Morgan, thư ký của Cơ Quan Ngư Nghiệp Xứ Wales, giải thích: “Những chiếc giỏ cá này từng được đặt mồi trước và cho neo vào đáy cửa biển chờ cho tới khi thủy triều xuống. Sản phẩm đánh bắt được sẽ là lươn xanh và cá mút đá”. Ảnh: @Black Rock Lave Net.
Theo Martin Morgan, thư ký của Cơ Quan Ngư Nghiệp Xứ Wales, giải thích: “Những chiếc giỏ cá này từng được đặt mồi trước và cho neo vào đáy cửa biển chờ cho tới khi thủy triều xuống. Sản phẩm đánh bắt được sẽ là lươn xanh và cá mút đá”. Ảnh: @Black Rock Lave Net.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
#Giỏ đựng cá #Thời Trung Cổ #biển #động vật #ngư dân

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT