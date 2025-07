Mặc dù đã giảm gần 140 triệu đồng, Subaru Crosstrek vẫn cao hơn nhiều mẫu SUV cỡ C như Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Ford Territory hay cả người anh em Forester.

Video: Đánh giá Subaru Crosstrek 2025 giá hơn 1 tỷ đồng.

Tương tự tháng 6/2025, trong tháng 7 này, dòng xe Subaru Crosstrek cũng có chương trình ưu đãi chính hãng. Chương trình này được áp dụng trong thời gian từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 31/7/2025.

Cụ thể hơn, Subaru Crosstrek bản 2.0 i-S EyeSight tiêu chuẩn được giảm giá 99 triệu đồng, xuống còn 999 triệu đồng. Trong khi đó, bản 2.0 i-S EyeSight e-Boxer Hybrid cao cấp nhất được hãng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ với giá trị lên đến 139 triệu đồng. Nhờ đó, Subaru Crosstrek 2.0 i-S EyeSight e-Boxer Hybrid có giá ưu đãi chỉ còn 1,129 tỷ đồng.

Giảm gần 140 triệu, Subaru Crosstrek vẫn đắt nhất phân khúc.

Ngoài ra, Subaru còn tặng 1 bộ nâng cấp cốp điện tự động trị giá 19,5 triệu đồng cho khách hàng mua Crosstrek trong tháng 7/2025. Bên cạnh đó là quà tặng bảo dưỡng miễn phí được áp dụng cho tất cả các khách hàng đã và sẽ nhận xe trong tháng.

Với mức từ 99 - 139 triệu đồng, Subaru Crosstrek là mẫu SUV cỡ B phổ thông có mức ưu đãi cao nhất tại thị trường Việt Nam trong tháng 7/2025. Tuy nhiên, ngay cả sau khi trừ ưu đãi, đây vẫn là mẫu xe đắt nhất phân khúc SUV cỡ B tại Việt Nam. Thậm chí, Subaru Crosstrek còn có giá cao hơn nhiều mẫu SUV cỡ C như Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Ford Territory hay chính người anh em Forester.

Ra mắt Việt Nam vào tháng 10/2024, Subaru Crosstrek có kích thước khá vượt trội trong phân khúc SUV cỡ B. Theo đó, xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.480 x 1.800 x 1.575 mm, chiều dài cơ sở 2.670 mm và khoảng sáng gầm 220 mm.

Chưa hết, mẫu xe này còn có những trang bị nổi bật như hệ thống đèn LED, bộ vành hợp kim 18 inch, ghế lái chỉnh điện 10 hướng, ghế phụ chỉnh điện 8 hướng, vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ analog với màn hình hiển thị đa thông tin, màn hình cảm ứng trung tâm 11,6 inch, cửa sổ trời chỉnh điện chống kẹt/chỉnh độ nghiêng và điều hòa tự động 2 vùng độc lập.

Khi mua Subaru Crosstrek, người Việt có thể chọn 1 trong 2 loại động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng Boxer 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, tạo ra công suất tối đa 154 mã lực và mô-men xoắn cực đại 196 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT với 8 cấp số ảo và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng.

Thứ hai là hệ truyền động hybrid eBoxer với máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, cho công suất tối đa 148 mã lực và mô-men xoắn cực đại 196 Nm. Động cơ kết hợp với mô-tơ điện mạnh 16,5 mã lực và 66 Nm. Ngoài ra, phiên bản hybrid của Subaru Crosstrek còn có hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT 7 cấp số ảo.

Phiên bản 2.0 i-S EyeSight e-Boxer Hybrid cao cấp nhất được hãng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ với giá trị lên đến 139 triệu đồng.

Dù ở phiên bản nào, xe cũng dùng dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng đặc trưng. Đây cũng là mẫu xe hybrid hiếm hoi tại Việt Nam có hệ dẫn động dẫn động 4 bánh.

Điểm nhấn còn lại của xe là gói công nghệ an toàn chủ động EyeSight 4.0 với những tính năng như phanh tự động phòng tránh va chạm, đánh lái khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, định tâm làn đường và hỗ trợ giữ làn đường.