Ý Nhi tiết lộ đầm dạ hội cho chung kết Miss World 2025

Hoa hậu Ý Nhi sẽ sang Ấn Độ tham gia Miss World 2025 - Hoa hậu Thế giới 2025 vào tháng 5 tới đây. Trước khi đi thi, người đẹp công bố hai mẫu váy dạ hội dành cho chung kết. Ảnh: FB Ý Nhi. Bộ đầm màu xanh mang tên Aurora of the sea của NTK Hoàng Tony lấy cảm hứng từ hiện tượng cực quang hiếm gặp trên biển – nơi sóng nước giao hòa cùng bầu trời tạo nên những vệt sáng kỳ ảo. Thiết kế trễ vai vừa gợi cảm vừa sang trọng được đính kết tỉ mỉ. Phần tà váy được xử lý xếp tầng mềm mại, gợn sóng uyển chuyển. Ảnh: FB Ý Nhi. Trang phục dạ hội thứ hai mà NTK Hoàng Tony dành cho Ý Nhi có tên gọi “Garden of Eden” với phom dáng đuôi cá ôm sát. Điểm nhấn trang phục nằm ở phần ngực và thân trên được đính kết tinh xảo, tạo hiệu ứng sống động. Ảnh: FB Ý Nhi. Ý Nhi còn tiết lộ trang phục tham gia phần thi Top Model. Mẫu váy đến từ NTK Thượng Gia Kỳ. Thiết kế mang tông màu hồng, gây ấn tượng với phần tạo hình những nếp gấp nghệ thuật độc đáo. Ảnh: FB Ý Nhi. Phần chân váy xẻ cao giúp Ý Nhi khoe khéo đôi chân dài. Ảnh: FB Ý Nhi. Trang phục trong phần thi Dance of the world của Ý Nhi mang tên Vũ điệu đại ngàn do Quách Tâm Trí và Trần Hoàng Nam thiết kế, lấy cảm hứng từ vùng núi rừng Tây Nguyên. Ảnh: Người Đưa Tin. Ý Nhi thể hiện tiết mục Dance of the world trước thềm cuộc thi. Ảnh: Tiền Phong. Biên đạo Khoa Nguyễn chia sẻ trên Tiền Phong, Ý Nhi nỗ lực, thử sức các động tác khó như nhào lộn. Ảnh: Harper's Bazaar Vietnam. Ý Nhi mang dự án nhân ái Hành trình trái tim và khối óc đến Miss World 2025. Thông qua dự án, cô mong muốn được đóng góp một phần nhỏ công sức để giúp tu sửa những ngôi trường, trao tặng những tủ sách bổ ích cho các em học sinh ở những vùng khó khăn, thiếu thốn điều kiện đến trường. Ảnh: Harper's Bazaar Vietnam. Nhiều thí sinh trong đó có Ý Nhi diện trang phục Ấn Độ trước thềm cuộc thi Miss World 2025. Ảnh: FB Ý Nhi. Đêm chung kết cuộc thi Miss World 2025 dự kiến diễn ra vào ngày 31/5. Ảnh: FB Ý Nhi. Xem video: "Huỳnh Trần Ý Nhi đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023". Nguồn Tiền Phong

Hoa hậu Ý Nhi sẽ sang Ấn Độ tham gia Miss World 2025 - Hoa hậu Thế giới 2025 vào tháng 5 tới đây. Trước khi đi thi, người đẹp công bố hai mẫu váy dạ hội dành cho chung kết. Ảnh: FB Ý Nhi. Bộ đầm màu xanh mang tên Aurora of the sea của NTK Hoàng Tony lấy cảm hứng từ hiện tượng cực quang hiếm gặp trên biển – nơi sóng nước giao hòa cùng bầu trời tạo nên những vệt sáng kỳ ảo. Thiết kế trễ vai vừa gợi cảm vừa sang trọng được đính kết tỉ mỉ. Phần tà váy được xử lý xếp tầng mềm mại, gợn sóng uyển chuyển. Ảnh: FB Ý Nhi. Trang phục dạ hội thứ hai mà NTK Hoàng Tony dành cho Ý Nhi có tên gọi “Garden of Eden” với phom dáng đuôi cá ôm sát. Điểm nhấn trang phục nằm ở phần ngực và thân trên được đính kết tinh xảo, tạo hiệu ứng sống động. Ảnh: FB Ý Nhi. Ý Nhi còn tiết lộ trang phục tham gia phần thi Top Model. Mẫu váy đến từ NTK Thượng Gia Kỳ. Thiết kế mang tông màu hồng, gây ấn tượng với phần tạo hình những nếp gấp nghệ thuật độc đáo. Ảnh: FB Ý Nhi. Phần chân váy xẻ cao giúp Ý Nhi khoe khéo đôi chân dài. Ảnh: FB Ý Nhi. Trang phục trong phần thi Dance of the world của Ý Nhi mang tên Vũ điệu đại ngàn do Quách Tâm Trí và Trần Hoàng Nam thiết kế, lấy cảm hứng từ vùng núi rừng Tây Nguyên. Ảnh: Người Đưa Tin. Ý Nhi thể hiện tiết mục Dance of the world trước thềm cuộc thi. Ảnh: Tiền Phong. Biên đạo Khoa Nguyễn chia sẻ trên Tiền Phong, Ý Nhi nỗ lực, thử sức các động tác khó như nhào lộn. Ảnh: Harper's Bazaar Vietnam. Ý Nhi mang dự án nhân ái Hành trình trái tim và khối óc đến Miss World 2025. Thông qua dự án, cô mong muốn được đóng góp một phần nhỏ công sức để giúp tu sửa những ngôi trường, trao tặng những tủ sách bổ ích cho các em học sinh ở những vùng khó khăn, thiếu thốn điều kiện đến trường. Ảnh: Harper's Bazaar Vietnam. Nhiều thí sinh trong đó có Ý Nhi diện trang phục Ấn Độ trước thềm cuộc thi Miss World 2025. Ảnh: FB Ý Nhi. Đêm chung kết cuộc thi Miss World 2025 dự kiến diễn ra vào ngày 31/5. Ảnh: FB Ý Nhi. Xem video: "Huỳnh Trần Ý Nhi đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023". Nguồn Tiền Phong