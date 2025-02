Doãn Hải My nhan sắc thăng hạng, hạnh phúc bên Đoàn Văn Hậu

Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu tổ chức đám cưới vào ngày 26/11/2023 tại Hà Nội, sau khi đã tổ chức tiệc tại Thái Bình, quê nhà của chú rể. Sau một năm chung sống, họ đã chào đón con trai đầu lòng có tên thường gọi là Lúa. Ảnh: FB Doan Hai My Trên trang cá nhân, Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu đều chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc bên nhau. Ảnh: FB Doan Hai MyTop 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 ngày càng xinh đẹp sau khi kết hôn, tận hưởng cuộc sống hôn nhân ngọt ngào và luôn được chồng yêu chiều. Ảnh: FB Doan Hai My Người đẹp thường xuyên xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, nhẹ nhàng. Ảnh: FB Doan Hai My Nhiều người nhận xét rằng, sau khi kết hôn, Hải My càng trở nên rạng rỡ và tự tin hơn. Ảnh: FB Doan Hai My Sau sinh, Doãn Hải My đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn, nhan sắc rạng rỡ. Ảnh: FB Doan Hai My Gu thời trang của Doãn Hải My cũng ngày càng được đánh giá cao. Cô lựa chọn những bộ cánh phù hợp với vóc dáng, tôn lên vẻ đẹp thanh lịch. Ảnh: FB Doan Hai My Hình ảnh cô nàng xinh đẹp, dịu dàng bên cạnh chàng cầu thủ điển trai đã khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh: FB Doan Hai My Có thể nói, Doãn Hải My đang tận hưởng cuộc sống viên mãn, hạnh phúc bên người bạn đời của mình. Ảnh: FB Doan Hai My Nhan sắc ngày càng thăng hạng của cô là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó. Ảnh: FB Doan Hai My Đôi chân thon gọn giúp cho nàng WAG sinh năm 2001 càng trở nên nổi bật. Ảnh: FB Doan Hai My Doãn Hải My xinh đẹp, chuẩn "gái một con trông mòn con mắt". Ảnh: FB Doan Hai MyXem video: "Doãn Hải My chia sẻ về bỡ ngỡ khi lần đầu ăn Tết ở quê nhà Đoàn Văn Hậu". Nguồn VTV Shows

Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu tổ chức đám cưới vào ngày 26/11/2023 tại Hà Nội, sau khi đã tổ chức tiệc tại Thái Bình, quê nhà của chú rể. Sau một năm chung sống, họ đã chào đón con trai đầu lòng có tên thường gọi là Lúa. Ảnh: FB Doan Hai My Trên trang cá nhân, Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu đều chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc bên nhau. Ảnh: FB Doan Hai My Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 ngày càng xinh đẹp sau khi kết hôn, tận hưởng cuộc sống hôn nhân ngọt ngào và luôn được chồng yêu chiều. Ảnh: FB Doan Hai My Người đẹp thường xuyên xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, nhẹ nhàng. Ảnh: FB Doan Hai My Nhiều người nhận xét rằng, sau khi kết hôn, Hải My càng trở nên rạng rỡ và tự tin hơn. Ảnh: FB Doan Hai My Sau sinh, Doãn Hải My đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn, nhan sắc rạng rỡ. Ảnh: FB Doan Hai My Gu thời trang của Doãn Hải My cũng ngày càng được đánh giá cao. Cô lựa chọn những bộ cánh phù hợp với vóc dáng, tôn lên vẻ đẹp thanh lịch. Ảnh: FB Doan Hai My Hình ảnh cô nàng xinh đẹp, dịu dàng bên cạnh chàng cầu thủ điển trai đã khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh: FB Doan Hai My Có thể nói, Doãn Hải My đang tận hưởng cuộc sống viên mãn, hạnh phúc bên người bạn đời của mình. Ảnh: FB Doan Hai My Nhan sắc ngày càng thăng hạng của cô là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó. Ảnh: FB Doan Hai My Đôi chân thon gọn giúp cho nàng WAG sinh năm 2001 càng trở nên nổi bật. Ảnh: FB Doan Hai My Doãn Hải My xinh đẹp, chuẩn "gái một con trông mòn con mắt". Ảnh: FB Doan Hai My Xem video: "Doãn Hải My chia sẻ về bỡ ngỡ khi lần đầu ăn Tết ở quê nhà Đoàn Văn Hậu". Nguồn VTV Shows