"Con gái màn ảnh" của Quỳnh Kool lên tiếng về tin đồn dao kéo

Phía diễn viên nhí Cherry An Nhiên vừa đăng tải clip cô nhóc để mặt mộc đi khi quay phim đồng thời phủ nhận nghi vấn dao kéo. "Con xin lỗi vì đã phẫu thuật thẩm mỹ từ trong bụng mẹ ạ", phía bé Cherry An Nhiên cho biết. Ảnh: FB Cherry An Nhiên. Con gái màn ảnh của Quỳnh Kool xinh xắn, đáng yêu. Ảnh: FB Cherry An Nhiên. Cherry An Nhiên đóng con gái Quỳnh Kool trong 2 phim truyền hình Đừng làm mẹ cáu và Chúng ta của 8 năm sau. Ảnh: VTV. Bé Cherry An Nhiên và Quỳnh Kool có mối quan hệ rất thân thiết. Ảnh: FB Cherry An Nhiên. Quỳnh Kool từng chia sẻ trên Dân Việt, nhờ sự hồn nhiên và đáng yêu của Cherry An Nhiên, cô đã hình thành một tình cảm quý mến với cô nhóc từ tận đáy lòng mà không phải là giữa các nhân vật trong phim. Ảnh: Dân Việt. Bé Cherry An Nhiên từng đóng Hương vị tình thân, Đấu trí... Ảnh: VTV. Cô nhóc đáng yêu trên phim trường Đấu trí. Ảnh: Thể Thao Văn Hóa. Cherry An Nhiên còn làm người mẫu. Ảnh: FB Cherry An Nhiên. Theo Người Đưa Tin, con gái màn ảnh của Quỳnh Kool có thu nhập dao động từ 30 - 50 triệu mỗi tháng. Ảnh: FB Cherry An Nhiên. Chị Ly Ly - mẹ bé Cherry An Nhiên chia sẻ trên Em Đẹp, cô giữ tiền cát-sê của con gái để chi tiêu những thứ cần cho công việc, sinh hoạt của con và một phần được bé trích ra để làm từ thiện. Ảnh: Em Đẹp. Mẹ của bé Cherry An Nhiên có ngoại hình xinh đẹp, ăn mặc cá tính. Ảnh: Em Đẹp. Xem trailer phim "Đừng làm mẹ cáu". Nguồn VFC

Phía diễn viên nhí Cherry An Nhiên vừa đăng tải clip cô nhóc để mặt mộc đi khi quay phim đồng thời phủ nhận nghi vấn dao kéo. "Con xin lỗi vì đã phẫu thuật thẩm mỹ từ trong bụng mẹ ạ", phía bé Cherry An Nhiên cho biết. Ảnh: FB Cherry An Nhiên. Con gái màn ảnh của Quỳnh Kool xinh xắn, đáng yêu. Ảnh: FB Cherry An Nhiên. Cherry An Nhiên đóng con gái Quỳnh Kool trong 2 phim truyền hình Đừng làm mẹ cáu và Chúng ta của 8 năm sau. Ảnh: VTV. Bé Cherry An Nhiên và Quỳnh Kool có mối quan hệ rất thân thiết. Ảnh: FB Cherry An Nhiên. Quỳnh Kool từng chia sẻ trên Dân Việt, nhờ sự hồn nhiên và đáng yêu của Cherry An Nhiên, cô đã hình thành một tình cảm quý mến với cô nhóc từ tận đáy lòng mà không phải là giữa các nhân vật trong phim. Ảnh: Dân Việt. Bé Cherry An Nhiên từng đóng Hương vị tình thân, Đấu trí... Ảnh: VTV. Cô nhóc đáng yêu trên phim trường Đấu trí. Ảnh: Thể Thao Văn Hóa. Cherry An Nhiên còn làm người mẫu. Ảnh: FB Cherry An Nhiên. Theo Người Đưa Tin, con gái màn ảnh của Quỳnh Kool có thu nhập dao động từ 30 - 50 triệu mỗi tháng. Ảnh: FB Cherry An Nhiên. Chị Ly Ly - mẹ bé Cherry An Nhiên chia sẻ trên Em Đẹp, cô giữ tiền cát-sê của con gái để chi tiêu những thứ cần cho công việc, sinh hoạt của con và một phần được bé trích ra để làm từ thiện. Ảnh: Em Đẹp. Mẹ của bé Cherry An Nhiên có ngoại hình xinh đẹp, ăn mặc cá tính. Ảnh: Em Đẹp. Xem trailer phim "Đừng làm mẹ cáu". Nguồn VFC