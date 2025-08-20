Hà Nội

Giải mã sinh vật nửa người nửa chim khiến người Nhật Bản ám ảnh

Kho tri thức

Giải mã sinh vật nửa người nửa chim khiến người Nhật Bản ám ảnh

Trong kho tàng thần thoại Nhật Bản, Tengu là sinh vật nửa người nửa chim mang sức mạnh siêu nhiên, vừa đáng sợ vừa huyền bí.

T.B (tổng hợp)
1. Nguồn gốc từ Trung Hoa. Tengu có nguồn gốc từ truyền thuyết về "thiên cẩu" ở Trung Hoa , sau được Nhật Bản biến đổi thành quái vật chim người. Ảnh: Pinterest.
1. Nguồn gốc từ Trung Hoa. Tengu có nguồn gốc từ truyền thuyết về "thiên cẩu" ở Trung Hoa , sau được Nhật Bản biến đổi thành quái vật chim người. Ảnh: Pinterest.
2. Hình dáng đặc trưng. Tengu thường được miêu tả với khuôn mặt đỏ, mũi dài và đôi cánh chim, mang dáng vẻ nửa thần thánh nửa ma quái. Ảnh: Pinterest.
2. Hình dáng đặc trưng. Tengu thường được miêu tả với khuôn mặt đỏ, mũi dài và đôi cánh chim, mang dáng vẻ nửa thần thánh nửa ma quái. Ảnh: Pinterest.
3. Biểu tượng mâu thuẫn. Tengu vừa được xem là thần hộ mệnh núi rừng, vừa là kẻ gieo rắc sự hỗn loạn cho con người. Ảnh: Pinterest.
3. Biểu tượng mâu thuẫn. Tengu vừa được xem là thần hộ mệnh núi rừng, vừa là kẻ gieo rắc sự hỗn loạn cho con người. Ảnh: Pinterest.
4. Võ nghệ siêu phàm. Tengu thường gắn liền với hình ảnh bậc thầy kiếm thuật và võ nghệ, truyền dạy bí quyết cho các samurai. Ảnh: Pinterest.
4. Võ nghệ siêu phàm. Tengu thường gắn liền với hình ảnh bậc thầy kiếm thuật và võ nghệ, truyền dạy bí quyết cho các samurai. Ảnh: Pinterest.
5. Liên hệ với Phật giáo. Tengu từng bị coi là yêu quái cản trở sự tu hành của các nhà sư Phật giáo. Ảnh: Pinterest.
5. Liên hệ với Phật giáo. Tengu từng bị coi là yêu quái cản trở sự tu hành của các nhà sư Phật giáo. Ảnh: Pinterest.
6. Biểu tượng chính trị. Trong lịch sử, Tengu từng được dùng như ẩn dụ để chỉ những kẻ ngạo mạn, chống lại trật tự xã hội. Ảnh: Pinterest.
6. Biểu tượng chính trị. Trong lịch sử, Tengu từng được dùng như ẩn dụ để chỉ những kẻ ngạo mạn, chống lại trật tự xã hội. Ảnh: Pinterest.
7. Hiện diện trong lễ hội. Nhiều lễ hội truyền thống Nhật Bản có mặt nạ Tengu, tượng trưng cho sức mạnh và sự bảo hộ. Ảnh: Pinterest.
7. Hiện diện trong lễ hội. Nhiều lễ hội truyền thống Nhật Bản có mặt nạ Tengu, tượng trưng cho sức mạnh và sự bảo hộ. Ảnh: Pinterest.
8. Nhân vật trong văn hóa đại chúng. Tengu ngày nay xuất hiện nhiều trong manga, anime và trò chơi điện tử, trở thành hình tượng quen thuộc toàn cầu. Ảnh: Pinterest.
8. Nhân vật trong văn hóa đại chúng. Tengu ngày nay xuất hiện nhiều trong manga, anime và trò chơi điện tử, trở thành hình tượng quen thuộc toàn cầu. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Lâu đài Nhật bản lơ lửng trong biển mây | Zing.
T.B (tổng hợp)
#Tengu Nhật Bản #thần thoại Nhật Bản #quái vật nửa người nửa chim #biểu tượng Tengu #võ thuật Tengu #Tengu trong văn hóa

