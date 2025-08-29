Giá xăng hôm nay 29/8: Đồng loạt tăng?

Giá xăng 29/8 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá xăng; giá dầu diesel ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.

Bảng giá xăng dầu hôm nay 29/8 sẽ được Báo Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục trong các bản tin thị trường. Để cập nhật nhanh nhất thông tin giá xăng dầu hôm nay, quý vị độc giả vui lòng bấm F5. BTV cập nhật liên tục.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 29/8/2025 được áp dụng theo mức giá tại phiên điều hành chiều 28/8 của liên bộ Tài chính – Công Thương

Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 tăng 307 đồng/lít, không cao hơn 19.771 đồng/lít. Giá xăng RON 95 tăng 271 đồng/lít, không cao hơn 20.363 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu cũng đồng loạt tăng. Dầu diesel tăng 452 đồng/lít, tối đa 18.357 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 411 đồng/lít, không vượt quá 18.225 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 144 đồng/kg, không cao hơn 15.260 đồng/kg.

Ảnh minh hoạ.

Tại kỳ điều hành hôm nay, cơ quan quản lý tiếp tục không trích lập, không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Giá dầu thế giới

Theo đó, giá dầu Brent tăng 0,83 USD/thùng, tương đương 1,2%, lên mức 68,05 USD/thùng; giá dầu WTI tăng 0,90 USD/thùng, tương đương 1,4%, lên mức 64,15 USD/thùng.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), dự trữ dầu thô tại Mỹ giảm 2,4 triệu thùng trong tuần trước, xuống còn 418,3 triệu thùng, trong khi dự báo của các nhà phân tích là giảm 1,9 triệu thùng. Dự trữ xăng giảm 1,2 triệu thùng, thấp hơn mức kỳ vọng giảm 2,2 triệu thùng. Dự trữ sản phẩm chưng cất giảm 1,8 triệu thùng, trái ngược dự báo tăng 885.000 thùng.

Bên cạnh đó, quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tăng gấp đôi thuế nhập khẩu với hàng hóa từ Ấn Độ, lên tới 50%, cũng là tâm điểm chú ý. Quyết định này chính thức có hiệu lực từ ngày 27-8, nhằm trừng phạt Ấn Độ do nước này vẫn tiếp tục mua dầu từ Nga.