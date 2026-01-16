Hà Nội

Xe

Thị trường ôtô điện tăng tốc 2025, năm 2026 đối mặt nhiều thách thức

Năm qua thị trường ôtô điện tăng trưởng với 20,7 triệu xe bán ra, nhưng dự báo 2026 sẽ chậm lại do thay đổi chính sách, cắt ưu đãi và sự trỗi dậy của xe hybrid.

Thảo Nguyễn
Video: Top xe điện tốt nhất năm 2025.

Lượng ôtô điện chạy pin (BEV) đăng ký mới trên toàn cầu tiếp tục tăng mạnh trong năm 2025, nhưng nhiều tổ chức nghiên cứu cảnh báo đà tăng này có thể chậm lại rõ rệt trong năm 2026 do tác động từ thay đổi chính sách và sự trỗi dậy của xe hybrid. Dữ liệu từ BMI và Rho Motion cho thấy, riêng tháng 12/2025, lượng đăng ký xe điện toàn cầu tăng 6%, đạt gần 2,1 triệu xe, nâng tổng số cả năm lên 20,7 triệu xe, cao hơn năm 2024 tới 3,6 triệu chiếc. Mức tăng này thậm chí còn vượt đà tăng của năm 2024 so với 2023.

Xét theo khu vực, Trung Quốc tiếp tục giữ vai trò đầu tàu của thị trường xe điện toàn cầu. Tháng 12/2025, lượng đăng ký tại quốc gia này đạt hơn 1,3 triệu xe, tăng 2% so với cùng kỳ, dù đây là mức tăng thấp nhất kể từ tháng 2/2024. Tính chung cả năm, Trung Quốc ghi nhận mức tăng 17%, với 12,9 triệu xe điện được đăng ký, chiếm tới 71% tổng sản lượng xe điện bán ra toàn cầu.

1-4366.jpg
Thị trường ôtô điện tăng tốc 2025, năm 2026 đối mặt nhiều thách thức.

Ngược lại, Bắc Mỹ chứng kiến sự sụt giảm mạnh. Trong tháng 12/2025, lượng đăng ký xe điện tại khu vực này giảm tới 39%, chỉ còn hơn 100.000 xe, nối tiếp xu hướng giảm sâu trong các tháng trước đó khi các ưu đãi thuế kết thúc. Cả năm 2025, lượng đăng ký xe điện tại Bắc Mỹ giảm 4%, phản ánh rõ tác động của chính sách đến quyết định mua xe của người tiêu dùng.

Trái ngược với Bắc Mỹ, châu Âu ghi nhận cú bứt phá mạnh mẽ vào cuối năm. Tháng 12/2025, lượng đăng ký xe điện tại khu vực này tăng 34%, vượt mốc 450.000 xe, còn tính cả năm tăng 33%. Các thị trường khác trên thế giới cũng ghi nhận tăng trưởng ấn tượng, với mức tăng 41% trong tháng 12 và 48% trong cả năm, đạt hơn 160.000 xe trong tháng cuối năm.

2-4985.jpg
Trung Quốc tiếp tục giữ vai trò đầu tàu của thị trường xe điện toàn cầu.

Bước sang năm 2026, các dự báo cho thấy thế giới có thể tiêu thụ khoảng 23,9 triệu xe điện, tương đương mức tăng 15,7%. Một số kịch bản thận trọng hơn, như của Digitimes, cho rằng mức tăng chỉ khoảng 15,2%. Trong đó, Trung Quốc được dự đoán sẽ tăng tốc lên 21%, trong khi châu Âu và các khu vực khác có xu hướng chậm lại, lần lượt ở mức 15% và 26%.

Riêng Bắc Mỹ được dự báo tiếp tục suy giảm mạnh, khoảng 23%, do doanh số xe điện tại Mỹ có thể giảm tới 29% khi các ưu đãi của chính phủ chấm dứt từ tháng 10/2025. Diễn biến này được so sánh với giai đoạn 2023–2024 tại Đức, khi Berlin đột ngột hủy ưu đãi xe điện, khiến doanh số toàn thị trường châu Âu lao dốc trong gần một năm.

3-7775.jpg
Khi xe điện vẫn đối mặt với rào cản về giá bán, hạ tầng sạc và tâm lý người dùng, hybrid được xem là giải pháp giảm phát thải dễ thích ứng hơn.

Một trong những rào cản lớn nhất với xe điện trong năm 2026 là việc nhiều quốc gia nới lỏng mục tiêu điện hóa. Thời gian qua, các quyết sách mang tính bước ngoặt như việc Donald Trump đảo ngược quan điểm về điện hóa tại Mỹ, hay Liên minh châu Âu nới lỏng tiêu chuẩn khí thải, đã làm giảm động lực chuyển đổi sang xe thuần điện.

Song song đó, xe hybrid đang nổi lên như lựa chọn mang tính thực dụng. Khi xe điện vẫn đối mặt với rào cản về giá bán, hạ tầng sạc và tâm lý người dùng, hybrid được xem là giải pháp giảm phát thải dễ thích ứng hơn với các điều chỉnh chính sách. Đây nhiều khả năng sẽ là xu hướng rõ nét của thị trường ôtô toàn cầu trong năm 2026, trong bối cảnh quá trình điện hóa diễn ra không đồng đều giữa các khu vực.

