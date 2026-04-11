Giá dầu lao dốc kỷ lục trước thềm đàm phán Mỹ - Iran

Tâm lý thận trọng bao trùm thị trường

Tuy nhiên, đằng sau những con số giảm giá mạnh không phải là sự lạc quan của giới đầu tư. Thay vào đó, các phòng giao dịch đang chìm trong tâm lý thận trọng ở mức cao độ. Giới đầu tư đang chọn cách đứng ngoài quan sát thay vì đưa ra các quyết định đặt cược vào xu hướng mới của thị trường.**Chờ đợi tín hiệu từ đàm phán Mỹ - Iran**

Sự bất ổn của thị trường dầu mỏ được cho là có liên quan đến các diễn biến địa chính trị phức tạp, đặc biệt là cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran. Kết quả của cuộc đàm phán này được cho là sẽ định đoạt tình hình tại eo biển Hormuz, một tuyến đường vận chuyển dầu quan trọng.Nhiều nhà phân tích nhận định, nếu đàm phán không đạt được kết quả tích cực, căng thẳng tại eo biển Hormuz có thể gia tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung dầu toàn cầu và đẩy giá dầu tăng trở lại. Ngược lại, một thỏa thuận thành công có thể giúp ổn định thị trường và hạ nhiệt giá dầu.

Giá dầu thô vừa trải qua một tuần lao dốc không phanh, ghi nhận mức giảm sâu nhất kể từ năm 2020. Diễn biến này khiến giới đầu tư rút khỏi thị trường và tâm lý thận trọng bao trùm các phòng giao dịch.

Diễn biến giá dầu tuần qua

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, hợp đồng dầu thô WTI đã giảm xuống còn 96,57 USD/thùng, tương đương mức giảm 1,3%. Tương tự, dầu Brent cũng hạ nhiệt và đóng cửa ở mức 95,2 USD/thùng.Nếu xét cả tuần, giá dầu WTI đã "bốc hơi" tới 13,4%. Theo dữ liệu từ Bloomberg, đây là mức sụt giảm mạnh nhất của mặt hàng dầu này trong vòng 6 năm trở lại đây, tính từ năm 2020. Cú lao dốc này phần lớn được thúc đẩy bởi nhịp giảm mạnh 16% diễn ra vào giữa tuần, sau khi có thông tin về lệnh ngừng bắn được đưa ra.