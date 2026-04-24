Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Gần 1,4 nghìn học sinh được CSGT "chỉ cách" tránh TNGT

Xã hội

Hơn 1,4 học sinh, giáo viên trường THCS Lê Thành Công (xã Nhà Bè) có cơ hội được lực lượng CSGT tuyên truyền về ATGT và TTXH...

Ngay đầu giờ sáng nay 24/4, hơn 1,4 nghìn học sinh và giáo viên trường THCS Lê Thành Công (xã Nhà Bè, TP HCM) đã đón tiếp các cán bộ - chiến sĩ CSGT Đội Đa Phước (Phòng CSGT -PC08) và Công an xã Nhà Bè (Công an TP HCM)...
Đây là buổi ngoại khoá Tuyên truyền của lực lượng Công an về trật tự An toàn giao thông (ATGT) và trật tự xã hội (TTXH) cho học sinh các cấp trên toàn địa bàn TP HCM.
Hàng nghìn học sinh đã được các đồng chí CSGT tuyên truyền cụ thể về những hành vi dẫn đến tai nạn giao thông (TNGT)...
Các em học sinh được phân tích, diễn giải từng chi tiết về các lỗi vi phạm chủ yếu là nguy cơ dễ dẫn đến TNGT như: đi không đúng phần đường, làn đường...
Chuyển hướng thiếu quan sát, không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang, đi ngược chiều, chạy quá tốc độ quy định...
Lực lượng Công an đã hướng dẫn các em học sinh kỹ năng lái xe an toàn...
Các loại phương tiện độ tuổi các em học sinh được sử dụng như xe đạp điện, xe đạp thô sơ... được lực lượng CSGT hướng dẫn chi tiết, dễ tiếp thu giúp các em học sinh ý thức và kinh nghiệm thực tế trong quá trình điều khiển.
Những lời tuyên truyền dí dỏm, dễ hiểu đã khiến hàng nghìn học sinh phấn khích và tiếp thu nhanh chóng...
Hàng nghìn em học sinh cấp 2 trường THCS Lê Thành Công háo hức buổi ngoại khoá với lực lượng Công an.
Những bài học bổ ích để giúp các em học sinh trong việc bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của mình và người khác khi tham gia giao thông.
Ngoài ra các em học sinh còn được tuyên truyền về TTXH như tránh bạo lực học đường, tác hại của ma tuý.
#An toàn giao thông #Học sinh #CSGT #TNGT #Giáo dục

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT