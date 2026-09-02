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[GALLERY] "Soi" Toyota Roomy 2026 - minivan cỡ nhỏ siêu rẻ, từ 366 triệu đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] "Soi" Toyota Roomy 2026 - minivan cỡ nhỏ siêu rẻ, từ 366 triệu đồng

Mẫu minivan nhỏ nhất của Toyota là Roomy 2026 mới ra mắt Nhật Bản được bổ sung loạt công nghệ thông minh hơn, nhưng giá chỉ ngang Hyundai Grand i10.

Nguyễn Anh
Toyota đã tung ra các phiên bản cập nhật năm 2026 cho mẫu xe minivan cỡ nhỏ Roomy của mình tại thị trường Nhật Bản. Ở phiên bản mới, xe được nâng cấp các tính năng an toàn, bổ sung trang bị tiêu chuẩn và màu sắc mới.
Toyota đã tung ra các phiên bản cập nhật năm 2026 cho mẫu xe minivan cỡ nhỏ Roomy của mình tại thị trường Nhật Bản. Ở phiên bản mới, xe được nâng cấp các tính năng an toàn, bổ sung trang bị tiêu chuẩn và màu sắc mới.
Toyota Roomy 2026 sở hữu chiều dài 3.700 mm và nằm trong phân khúc xe cỡ nhỏ, được định vị ngay phía trên những mẫu xe kei car của hãng. Mẫu xe này được giới thiệu lần đầu vào năm 2016 và trải qua một đợt nâng cấp vào năm 2020.
Toyota Roomy 2026 sở hữu chiều dài 3.700 mm và nằm trong phân khúc xe cỡ nhỏ, được định vị ngay phía trên những mẫu xe kei car của hãng. Mẫu xe này được giới thiệu lần đầu vào năm 2016 và trải qua một đợt nâng cấp vào năm 2020.
Bản cập nhật năm 2026 không mang đến bất kỳ thay đổi nào về thiết kế ngoại thất, tuy nhiên, bảng màu đã được mở rộng với sự xuất hiện của các màu vàng Yellowish Black Crystal Mica, tím Cool Violet Crystal Shine, xanh ánh xám Grayish Olive Metallic và trắng Shining White Pearl. Các màu này có thể kết hợp với nóc xe và các cột màu đen.
Bản cập nhật năm 2026 không mang đến bất kỳ thay đổi nào về thiết kế ngoại thất, tuy nhiên, bảng màu đã được mở rộng với sự xuất hiện của các màu vàng Yellowish Black Crystal Mica, tím Cool Violet Crystal Shine, xanh ánh xám Grayish Olive Metallic và trắng Shining White Pearl. Các màu này có thể kết hợp với nóc xe và các cột màu đen.
Thiết kế mặt táp-lô và khoang nội thất với hai hàng ghế cũng được giữ nguyên như trên Toyota Roomy 2026 nâng cấp. Hệ thống ghế mô-đun có thể gập thành giường là trang bị được bê nguyên từ phiên bản cũ sang.
Thiết kế mặt táp-lô và khoang nội thất với hai hàng ghế cũng được giữ nguyên như trên Toyota Roomy 2026 nâng cấp. Hệ thống ghế mô-đun có thể gập thành giường là trang bị được bê nguyên từ phiên bản cũ sang.
Tuy nhiên, bảng đồng hồ dạng analog trên Roomy 2026 được bổ sung một màn hình kỹ thuật số mới nằm giữa hai đồng hồ cơ, mang đến diện mạo hiện đại hơn. Bên cạnh đó, trang bị tiêu chuẩn cũng đã được cải thiện.
Tuy nhiên, bảng đồng hồ dạng analog trên Roomy 2026 được bổ sung một màn hình kỹ thuật số mới nằm giữa hai đồng hồ cơ, mang đến diện mạo hiện đại hơn. Bên cạnh đó, trang bị tiêu chuẩn cũng đã được cải thiện.
Các phiên bản cấp thấp được bổ sung ghế lái chỉnh độ cao và tựa tay trung tâm. Trang bị an toàn được làm mới với 2 cảm biến đỗ xe bổ sung ở các góc phía sau, túi khí bên dành cho người lái và hành khách phía trước, cùng túi khí rèm bảo vệ cho cả hai hàng ghế.
Các phiên bản cấp thấp được bổ sung ghế lái chỉnh độ cao và tựa tay trung tâm. Trang bị an toàn được làm mới với 2 cảm biến đỗ xe bổ sung ở các góc phía sau, túi khí bên dành cho người lái và hành khách phía trước, cùng túi khí rèm bảo vệ cho cả hai hàng ghế.
Quan trọng hơn, hệ thống an toàn chủ động Smart Assist đã được nâng cấp trên tất cả các phiên bản. Gói an toàn này bao gồm chức năng mới như phát hiện người đi xe đạp băng qua đường.
Quan trọng hơn, hệ thống an toàn chủ động Smart Assist đã được nâng cấp trên tất cả các phiên bản. Gói an toàn này bao gồm chức năng mới như phát hiện người đi xe đạp băng qua đường.
Khả năng phát hiện các phương tiện khác và người đi bộ đang tới khi xe rẽ tại giao lộ đã được cải thiện. Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng có độ chính xác cao hơn. Chức năng phát hiện người đi bộ cũng có ngưỡng tốc độ vận hành tối đa cao hơn.
Khả năng phát hiện các phương tiện khác và người đi bộ đang tới khi xe rẽ tại giao lộ đã được cải thiện. Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng có độ chính xác cao hơn. Chức năng phát hiện người đi bộ cũng có ngưỡng tốc độ vận hành tối đa cao hơn.
Đáng tiếc là không có thay đổi nào dưới nắp ca-pô. Xe vẫn dùng động cơ xăng 3 xi-lanh, dung tích 1.0L không điện khí hóa, sản sinh công suất tối đa 68 mã lựcở cấu hình hút khí tự nhiên và 97 mã lực ở cấu hình tăng áp. Công suất được truyền tới cầu trước hoặc cả bốn bánh thông qua hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT.
Đáng tiếc là không có thay đổi nào dưới nắp ca-pô. Xe vẫn dùng động cơ xăng 3 xi-lanh, dung tích 1.0L không điện khí hóa, sản sinh công suất tối đa 68 mã lựcở cấu hình hút khí tự nhiên và 97 mã lực ở cấu hình tăng áp. Công suất được truyền tới cầu trước hoặc cả bốn bánh thông qua hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT.
Tại thị trường Nhật Bản, mẫu xe minivan cỡ nhỏ Toyota Roomy 2026 thế hệ mới hiện đã được bán với giá từ 1.830.400-2.346.300 Yên (khoảng 366-469 triệu đồng).
Tại thị trường Nhật Bản, mẫu xe minivan cỡ nhỏ Toyota Roomy 2026 thế hệ mới hiện đã được bán với giá từ 1.830.400-2.346.300 Yên (khoảng 366-469 triệu đồng).
Ngoài ra, mẫu xe này còn có phiên bản song sinh mang thương hiệu Daihatsu là Thor với mức giá giống hệt. Tương tự Toyota Roomny, Daihatsu Thor mới cũng được nâng cấp ở phiên bản 2026.
Ngoài ra, mẫu xe này còn có phiên bản song sinh mang thương hiệu Daihatsu là Thor với mức giá giống hệt. Tương tự Toyota Roomny, Daihatsu Thor mới cũng được nâng cấp ở phiên bản 2026.
Video: Xem chi tiết xe minivan cỡ nhỏ Toyota Roomny thế hệ mới.
Nguyễn Anh
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