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[GALLERY] Siêu xe Koenigsegg Gemera hơn 80 tỷ đồng đầu tiên trên bị đập phá

Số hóa - Xe

[GALLERY] Siêu xe Koenigsegg Gemera hơn 80 tỷ đồng đầu tiên trên bị đập phá

Chiếc Koenigsegg Gemera trị giá 3 triệu USD (khoảng hơn 80 tỷ đồng) vừa bị đập phá này này, khả năng cao sẽ phải trở lại trụ sở của hãng để sửa chữa.

Thảo Mai
Siêu xe Koenigsegg Gemera đã được giới thiệu với giới đại gia toàn cầu cách đây hơn 6 năm. Tuy nhiên, mãi đến cuối tháng 6 vừa qua, chiếc Gemera đầu tiên dành cho khách hàng mới được bàn giao cho một đại lý tại Thụy Sĩ. Vào tuần trước, chiếc siêu xe này đã được bàn giao đến tay chủ nhân ở Đan Mạch.
Siêu xe Koenigsegg Gemera đã được giới thiệu với giới đại gia toàn cầu cách đây hơn 6 năm. Tuy nhiên, mãi đến cuối tháng 6 vừa qua, chiếc Gemera đầu tiên dành cho khách hàng mới được bàn giao cho một đại lý tại Thụy Sĩ. Vào tuần trước, chiếc siêu xe này đã được bàn giao đến tay chủ nhân ở Đan Mạch.
Đáng buồn thay, có vẻ như chiếc siêu xe Koenigsegg Gemera triệu đô này đã bị những kẻ phá hoại tại địa phương nhắm tới. Chiếc xe đã bị đập phá khi đang đỗ trước một khách sạn 5 sao sang trọng ở Copenhagen.
Đáng buồn thay, có vẻ như chiếc siêu xe Koenigsegg Gemera triệu đô này đã bị những kẻ phá hoại tại địa phương nhắm tới. Chiếc xe đã bị đập phá khi đang đỗ trước một khách sạn 5 sao sang trọng ở Copenhagen.
Những hình ảnh được chia sẻ gần đây trên Reddit cho thấy chiếc Koenigsegg Gemera màu đỏ nổi bật đỗ bên ngoài khách sạn đã bị đập vỡ kính chắn gió. Chưa rõ kính bị đập bằng búa tạ hay có người ném đá hoặc gạch vào, nhưng dù bằng cách nào thì mức độ hư hỏng cũng khá rõ ràng.
Những hình ảnh được chia sẻ gần đây trên Reddit cho thấy chiếc Koenigsegg Gemera màu đỏ nổi bật đỗ bên ngoài khách sạn đã bị đập vỡ kính chắn gió. Chưa rõ kính bị đập bằng búa tạ hay có người ném đá hoặc gạch vào, nhưng dù bằng cách nào thì mức độ hư hỏng cũng khá rõ ràng.
Có thể thấy một nửa kính chắn gió phía người lái đã bị phá hủy. Do đây là mẫu siêu xe Koenigsegg sản xuất giới hạn với chỉ 300 chiếc được chế tạo và với giá khởi điểm rơi vào khoảng 3 triệu USD (tương đương khoảng hơn 80 tỷ đồng), chưa bao gồm các tùy chọn và thuế.
Có thể thấy một nửa kính chắn gió phía người lái đã bị phá hủy. Do đây là mẫu siêu xe Koenigsegg sản xuất giới hạn với chỉ 300 chiếc được chế tạo và với giá khởi điểm rơi vào khoảng 3 triệu USD (tương đương khoảng hơn 80 tỷ đồng), chưa bao gồm các tùy chọn và thuế.
Với những thiệt hại này, chủ xe sẽ không thể tìm được kính thay thế từ các nhà cung cấp phụ tùng bên ngoài. Nhiều khả năng chiếc xe sẽ được đưa trở lại trụ sở Koenigsegg ở Thụy Điển để sửa chữa. Có vẻ như một trong hai bên gương chiếu hậu ngoại thất cũng đã bị hư hỏng.
Với những thiệt hại này, chủ xe sẽ không thể tìm được kính thay thế từ các nhà cung cấp phụ tùng bên ngoài. Nhiều khả năng chiếc xe sẽ được đưa trở lại trụ sở Koenigsegg ở Thụy Điển để sửa chữa. Có vẻ như một trong hai bên gương chiếu hậu ngoại thất cũng đã bị hư hỏng.
Theo một người dùng Reddit, chiếc Gemera này đã bị bắt gặp tại nhiều thành phố ở Đan Mạch kể từ khi được bàn giao trong khi vẫn sử dụng biển số đại lý của Thụy Điển. Điều này được cho là đồng nghĩa với việc chủ xe chưa nộp thuế địa phương cho chiếc xe.
Theo một người dùng Reddit, chiếc Gemera này đã bị bắt gặp tại nhiều thành phố ở Đan Mạch kể từ khi được bàn giao trong khi vẫn sử dụng biển số đại lý của Thụy Điển. Điều này được cho là đồng nghĩa với việc chủ xe chưa nộp thuế địa phương cho chiếc xe.
Đan Mạch áp dụng mức thuế đăng ký xe theo biểu lũy tiến dựa trên giá trị xe mới. Mức thuế 150% được áp dụng cho bất kỳ xe mới nào có giá trị trên 237.400 Kroner Đan Mạch, tương đương 37.000 USD. Chính sách này khiến việc mua và đăng ký xe tại quốc gia châu Âu trở nên cực kỳ đắt đỏ, đặc biệt với một mẫu xe trị giá hàng triệu USD như Koenigsegg Gemera.
Đan Mạch áp dụng mức thuế đăng ký xe theo biểu lũy tiến dựa trên giá trị xe mới. Mức thuế 150% được áp dụng cho bất kỳ xe mới nào có giá trị trên 237.400 Kroner Đan Mạch, tương đương 37.000 USD. Chính sách này khiến việc mua và đăng ký xe tại quốc gia châu Âu trở nên cực kỳ đắt đỏ, đặc biệt với một mẫu xe trị giá hàng triệu USD như Koenigsegg Gemera.
Khoản thuế mà chủ nhân của chiếc siêu xe này phải trả có thể lên tới hơn 2 triệu euro (khoảng 2,33 triệu USD). Chiếc Koenigsegg Gemera của đại gia Đan Mạch được sơn màu đỏ rực rỡ có tên Johan Röd và đi kèm nhiều chi tiết bằng sợi carbon nhám trần, bao gồm mâm xe, bộ khuếch tán phía sau, nắp động cơ hay cánh gió trước.
Khoản thuế mà chủ nhân của chiếc siêu xe này phải trả có thể lên tới hơn 2 triệu euro (khoảng 2,33 triệu USD). Chiếc Koenigsegg Gemera của đại gia Đan Mạch được sơn màu đỏ rực rỡ có tên Johan Röd và đi kèm nhiều chi tiết bằng sợi carbon nhám trần, bao gồm mâm xe, bộ khuếch tán phía sau, nắp động cơ hay cánh gió trước.
Gemera được trang bị hệ truyền động hybrid với phiên bản Hot-V nâng cấp của động cơ HV8 tăng áp kép, dung tích 5.0L của đàn anh Koenigsegg Jesko. Động cơ HV8 kết hợp với hộp số Light Speed Tourbillon Transmission (LSTT) 9 cấp. Động cơ tạo ra tổng công suất 2.300 mã lực và mô-men xoắn cực đại 2.750 Nm khi sử dụng nhiên liệu E85.
Gemera được trang bị hệ truyền động hybrid với phiên bản Hot-V nâng cấp của động cơ HV8 tăng áp kép, dung tích 5.0L của đàn anh Koenigsegg Jesko. Động cơ HV8 kết hợp với hộp số Light Speed Tourbillon Transmission (LSTT) 9 cấp. Động cơ tạo ra tổng công suất 2.300 mã lực và mô-men xoắn cực đại 2.750 Nm khi sử dụng nhiên liệu E85.
Bên cạnh đó là 3 mô-tơ điện, bao gồm 2 mô-tơ ở cầu sau, cho công suất tối đa 500 mã lực và mô-men xoắn 1.000 Nm mỗi mô-tơ. Cầu trước đi kèm 1 mô-tơ Dark Matter với công suất tối đa 800 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.250 Nm.
Bên cạnh đó là 3 mô-tơ điện, bao gồm 2 mô-tơ ở cầu sau, cho công suất tối đa 500 mã lực và mô-men xoắn 1.000 Nm mỗi mô-tơ. Cầu trước đi kèm 1 mô-tơ Dark Matter với công suất tối đa 800 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.250 Nm.
Ngoài ra, xe còn được trang bị bộ pin 850V với dung lượng 14 kWh. Koenigsegg Gemera có tốc độ tối đa theo công bố là 400 km/h và khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 1,9 giây. Tốc độ tối đa khi vận hành ở chế độ thuần điện là 300 km/h.
Ngoài ra, xe còn được trang bị bộ pin 850V với dung lượng 14 kWh. Koenigsegg Gemera có tốc độ tối đa theo công bố là 400 km/h và khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 1,9 giây. Tốc độ tối đa khi vận hành ở chế độ thuần điện là 300 km/h.
Video: Giới thiệu siêu xe Koenigsegg Gemera triệu đô.
Thảo Mai
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