[GALLERY] Siêu xe Koenigsegg Gemera hơn 80 tỷ đồng đầu tiên trên bị đập phá

Chiếc Koenigsegg Gemera trị giá 3 triệu USD (khoảng hơn 80 tỷ đồng) vừa bị đập phá này này, khả năng cao sẽ phải trở lại trụ sở của hãng để sửa chữa.
Chiếc Koenigsegg Gemera trị giá 3 triệu USD (khoảng hơn 80 tỷ đồng) vừa bị đập phá này này, khả năng cao sẽ phải trở lại trụ sở của hãng để sửa chữa.
Mẫu xe SUV Jetour Traveller 7 của Chery vừa ra mắt tại Trung Quốc mang phong cách vuông vức đi kèm những thay đổi về thiết kế cả bên ngoài lẫn bên trong.
Sau một thập kỷ đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016, Đỗ Mỹ Linh được khen ngợi bởi nhan sắc mặn mà, tri thức và cuộc sống gia đình viên mãn.
Với người đang giảm cân, lựa chọn thực phẩm giàu protein, chất xơ và dinh dưỡng giúp duy trì cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát tổng lượng calo nạp vào.
Mẫu xe Lexus NX 2027 vừa chính thức ra mắt sở hữu diện mạo mới, kèm nâng cấp quan trọng cho các phiên bản động cơ điện hoá và các thay đổi lớn bên trong.
Ngày 1/9, Nghị quyết số 36/2026/QH16 của Quốc hội về việc thành lập TP Quảng Ninh chính thức có hiệu lực.
Sau thời gian thi công khẩn trương, khoảng 1,4 km đường ven rạch Xuyên Tâm, đoạn qua phường An Nhơn, TP HCM sẵn sàng thông xe kỹ thuật đúng ngày Quốc khánh 2/9.
Mẫu SUV Toyota RAV4 thế hệ mới được cho là sắp nhận bản cập nhật đầu tiên dành cho đời 2027. Thay đổi đáng chú ý tập trung vào khả năng vận hành đa địa hình.
Sáng 1/9, hàng vạn người dân từ khắp nơi đã đổ về Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) để vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Những địa điểm như vườn thú Hà Nội, hồ Gươm hay Nhà tù Hỏa Lò đông nghịt khách tới tham quan dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
Toyota Fortuner 2027 mới sắp ra mắt, xe dự kiến thay đổi đáng kể từ nền tảng khung gầm, thiết kế đến nội thất và có khả năng bổ sung hệ truyền động hybrid.
BYD Sealion 08 sẽ ra mắt Trung Quốc vào ngày 2/9, cung cấp cả hệ truyền động thuần điện và hybrid cắm sạc. Mẫu SUV cỡ lớn gây chú ý với cấu hình 5 hoặc 6 chỗ.
Á hậu Phương Nga ngày càng ghi điểm bởi nhan sắc rạng rỡ, phong cách thời trang đa dạng và tinh thần không ngừng hoàn thiện bản thân.
Lexus vừa hé lộ NX bản nâng cấp trước ngày ra mắt chính thức. Sau những hình ảnh đầu tiên về ngoại thất, thương hiệu Nhật Bản tiếp tục công bố nội thất mới.
Dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, người dân và du khách có dịp ngược dòng ký ức qua “Tour Yêu nước: Chạm vào ký ức một thời” để trở về Hà Nội những năm 1970 – 1980.
Jeep vừa chính thức ra mắt mẫu xe thứ 10 trong series Twelve 4 Twelve Wrangler tại sự kiện Smoky Mountain Invasion 2026, sự kiện lớn hội tụ nhiều tín đồ Jeep.
Honda Accord 2027 nâng cấp sắp ra mắt tại Australia. Tuy nhiên, những điều chỉnh về thiết kế khá hạn chế, nội thất, công nghệ và truyền động hybrid giữ nguyên.
Sau 8 tháng tăng tốc thi công, đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đang hoàn thiện những hạng mục cuối.
Hình ảnh đăng ký bản quyền mới nhất của Toyota Innova Cross 2027 cho thấy chiếc xe sở hữu phần đầu mới, ca-lăng lấy cảm hứng trực tiếp từ người anh em Hilux.
Ở tuổi 20, Mai Thảo Linh (Lọ Lem) – con gái MC Quyền Linh sở hữu nhan sắc thanh tú, chiều cao nổi bật cùng phong cách nữ tính, kín đáo.
iCaur V23 chạy điện với kích thước ở phân khúc B, kiểu dáng vuông vức đã bị bắt gặp lăn bánh trên đường phố tại Việt Nam vào cuối tuần vừa qua, chờ ngày ra mắt.