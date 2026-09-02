[GALLERY] Siêu xe Koenigsegg Gemera hơn 80 tỷ đồng đầu tiên bị đập phá

Chiếc Koenigsegg Gemera trị giá 3 triệu USD (khoảng hơn 80 tỷ đồng) vừa bị đập phá này này, khả năng cao sẽ phải trở lại trụ sở của hãng để sửa chữa.