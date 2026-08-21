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[GALLERY] Mitsubishi Outlander PHEV mở bán từ 1,2 tỷ đồng, chạy điện 100 km

Số hóa - Xe

[GALLERY] Mitsubishi Outlander PHEV mở bán từ 1,2 tỷ đồng, chạy điện 100 km

Mitsubishi Outlander PHEV vừa mở bán tại Philippines với hệ truyền động plug-in hybrid công suất 302 mã lực, dẫn động S-AWC và khả năng di chuyển gần 1.000 km.

Nguyễn Anh
Sau lần đầu được giới thiệu tại thị trường Philippines vào năm 2020, mẫu xe SUV Mitsubishi Outlander PHEV đã chính thức trở với phiên bản 2026 lại thị trường này trong bối cảnh nhu cầu đối với các dòng xe điện hóa ngày càng tăng. Xe có giá bán ưu đãi 2,749 triệu peso trong giai đoạn đầu mở bán (tương đương 1,2 tỷ đồng).
Sau lần đầu được giới thiệu tại thị trường Philippines vào năm 2020, mẫu xe SUV Mitsubishi Outlander PHEV đã chính thức trở với phiên bản 2026 lại thị trường này trong bối cảnh nhu cầu đối với các dòng xe điện hóa ngày càng tăng. Xe có giá bán ưu đãi 2,749 triệu peso trong giai đoạn đầu mở bán (tương đương 1,2 tỷ đồng).
Về thiết kế, Mitsubishi Outlander PHEV mới sở hữu diện mạo mới hơn đáng kể so với phiên bản cũ từng được bán tại Philippines. Thế hệ hiện tại đã ra mắt quốc tế từ năm 2022, nổi bật ở phần đầu với lưới tản nhiệt chia hai tầng và hệ thống đèn được thiết kế lại.
Về thiết kế, Mitsubishi Outlander PHEV mới sở hữu diện mạo mới hơn đáng kể so với phiên bản cũ từng được bán tại Philippines. Thế hệ hiện tại đã ra mắt quốc tế từ năm 2022, nổi bật ở phần đầu với lưới tản nhiệt chia hai tầng và hệ thống đèn được thiết kế lại.
Hãng cũng bổ sung danh mục mâm hợp kim mới với kích thước từ 18 inch trên bản tiêu chuẩn ES đến 20 inch trên các bản cao cấp. Bảng màu ngoại thất cũng là một điểm nhấn với các tùy chọn đa dạng như Cosmic Blue, Graphite Gray hay các màu sơn Diamond cao cấp.
Hãng cũng bổ sung danh mục mâm hợp kim mới với kích thước từ 18 inch trên bản tiêu chuẩn ES đến 20 inch trên các bản cao cấp. Bảng màu ngoại thất cũng là một điểm nhấn với các tùy chọn đa dạng như Cosmic Blue, Graphite Gray hay các màu sơn Diamond cao cấp.
Không gian bên trong của Outlander PHEV mới được tái thiết kế tập trung vào tính công thái học với bảng điều khiển trung tâm tối ưu không gian chứa đồ. Hàng ghế thứ hai được cải tiến với lớp đệm mới và tựa lưng kéo dài, mang lại sự hỗ trợ tốt hơn cho hành khách trong những chuyến đi xa.
Không gian bên trong của Outlander PHEV mới được tái thiết kế tập trung vào tính công thái học với bảng điều khiển trung tâm tối ưu không gian chứa đồ. Hàng ghế thứ hai được cải tiến với lớp đệm mới và tựa lưng kéo dài, mang lại sự hỗ trợ tốt hơn cho hành khách trong những chuyến đi xa.
Lần đầu tiên, tính năng làm mát ghế trước được trang bị trên các phiên bản từ Exceed trở lên, bên cạnh các tiện ích đã có như sưởi vô-lăng và sưởi ghế. Chất liệu nội thất cũng được phân cấp tỉ mỉ từ vải đen ở bản tiêu chuẩn, da tổng hợp Granlux ở bản tầm trung đến da bán aniline màu nâu Brick Brown sang trọng trên bản cao cấp nhất.
Lần đầu tiên, tính năng làm mát ghế trước được trang bị trên các phiên bản từ Exceed trở lên, bên cạnh các tiện ích đã có như sưởi vô-lăng và sưởi ghế. Chất liệu nội thất cũng được phân cấp tỉ mỉ từ vải đen ở bản tiêu chuẩn, da tổng hợp Granlux ở bản tầm trung đến da bán aniline màu nâu Brick Brown sang trọng trên bản cao cấp nhất.
Về mặt công nghệ, Outlander PHEV 2026 sở hữu màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch tích hợp kết nối smartphone không dây và các dịch vụ kết nối xe thông minh. Trải nghiệm âm thanh cũng được nâng tầm thông qua hệ thống Dynamic Sound Yamaha cao cấp, đi cùng khả năng cách âm được cải thiện triệt để.
Về mặt công nghệ, Outlander PHEV 2026 sở hữu màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch tích hợp kết nối smartphone không dây và các dịch vụ kết nối xe thông minh. Trải nghiệm âm thanh cũng được nâng tầm thông qua hệ thống Dynamic Sound Yamaha cao cấp, đi cùng khả năng cách âm được cải thiện triệt để.
Các trang bị an toàn và hỗ trợ lái được bổ sung đầy đủ theo từng phiên bản, từ camera lùi cơ bản đến các gói an toàn chủ động tiên tiến trên bản Aspire và Exceed. Riêng phiên bản Exceed Tourer còn được tích hợp chức năng massage cho hàng ghế trước...
Các trang bị an toàn và hỗ trợ lái được bổ sung đầy đủ theo từng phiên bản, từ camera lùi cơ bản đến các gói an toàn chủ động tiên tiến trên bản Aspire và Exceed. Riêng phiên bản Exceed Tourer còn được tích hợp chức năng massage cho hàng ghế trước...
Điểm đáng chú ý trên Outlander PHEV là hệ truyền động plug-in hybrid kết hợp động cơ xăng MIVEC 2.4L và hai mô-tơ điện, cho tổng công suất 302 mã lực và mô-men xoắn 450 Nm. Theo thông tin được công bố, xe có thể di chuyển tối đa 100 km hoàn toàn bằng điện, trong khi tổng phạm vi hoạt động của cả hệ thống đạt gần 1.000 km.
Điểm đáng chú ý trên Outlander PHEV là hệ truyền động plug-in hybrid kết hợp động cơ xăng MIVEC 2.4L và hai mô-tơ điện, cho tổng công suất 302 mã lực và mô-men xoắn 450 Nm. Theo thông tin được công bố, xe có thể di chuyển tối đa 100 km hoàn toàn bằng điện, trong khi tổng phạm vi hoạt động của cả hệ thống đạt gần 1.000 km.
Khả năng vận hành tiếp tục là một trong những điểm nhấn của mẫu xe. Super All-Wheel Control (S-AWC) và Active Yaw Control (AYC) được trang bị tiêu chuẩn, kết hợp 7 chế độ lái khác nhau, trong đó có Tarmac, Power, Gravel và Eco. Mitsubishi cũng bổ sung gói công nghệ hỗ trợ lái Mitsubishi Motors Safety Sensing, tăng cường các tính năng an toàn chủ động cho xe.
Khả năng vận hành tiếp tục là một trong những điểm nhấn của mẫu xe. Super All-Wheel Control (S-AWC) và Active Yaw Control (AYC) được trang bị tiêu chuẩn, kết hợp 7 chế độ lái khác nhau, trong đó có Tarmac, Power, Gravel và Eco. Mitsubishi cũng bổ sung gói công nghệ hỗ trợ lái Mitsubishi Motors Safety Sensing, tăng cường các tính năng an toàn chủ động cho xe.
Hiện tại, chưa có kế hoạch phân phối Mitsubishi Outlander PHEV 2026 tại Việt Nam, tuy nhiên nếu được bán trong nước, giá và khả năng sạc thuận tiện sẽ là hai yếu tố ảnh hưởng lớn đến sức hút của mẫu PHEV này, bên cạnh lợi thế có thể chạy điện cho nhu cầu hàng ngày nhưng vẫn dùng xăng khi đi xa.
Hiện tại, chưa có kế hoạch phân phối Mitsubishi Outlander PHEV 2026 tại Việt Nam, tuy nhiên nếu được bán trong nước, giá và khả năng sạc thuận tiện sẽ là hai yếu tố ảnh hưởng lớn đến sức hút của mẫu PHEV này, bên cạnh lợi thế có thể chạy điện cho nhu cầu hàng ngày nhưng vẫn dùng xăng khi đi xa.
Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Mitsubishi Outlander PHEV 2026.
Nguyễn Anh
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