[GALLERY] Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đại biểu Quốc hội viếng Lăng Bác

Khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI: Quyết định nhiều nội dung quan trọng
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI chính thức khai mạc sáng nay 17/10 và dự kiến bế mạc ngày 21/11/2026, tập trung vào công tác lập pháp và quyết định các vấn đề quan trọng khác.
Kỳ họp thứ 2 diễn ra ngay sau khi hội nghị Trung ương 4 khóa 14 với nhiều chủ trương lớn về đổi mới phương thức lãnh đạo, công tác cán bộ, trọng dụng nhân tài và phát huy các nguồn lực cho phát triển đất nước đã được Trung ương quyết định.
Kỳ họp được tổ chức theo hình thức họp tập trung, chia thành hai đợt: đợt 1 từ ngày 17/10 đến 14/11; đợt 2 từ ngày 20-21/11/2026.
Hai bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI
Ông Hoàng Nam Hải, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội cho biết, sẽ có 2 bộ trưởng trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.
Ngày 16/10, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh đã chủ trì họp báo về dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.
Tại cuộc họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển cho biết Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI họp phiên trù bị và khai mạc vào sáng ngày 17/10; dự kiến bế mạc vào ngày 21/11.
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Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, sáng 16/10.
Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
Thưa các đồng chí tham dự Hội nghị tại các điểm cầu trực tuyến,
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