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Chính trị

[GALLERY] Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đại biểu Quốc hội viếng Lăng Bác

Sáng 17/10/2026, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các vị đại biểu Quốc hội đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thiên Tuấn
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Sáng 17/10, kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI khai mạc. Trước khi vào phiên họp chính thức, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và các đại biểu Quốc hội đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch nước Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
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Kỳ họp cuối năm dự kiến có 28 ngày làm việc, chia thành hai đợt: từ 17/10 đến 14/11 và ngày 20-21/11. Quốc hội bố trí họp 6 ngày thứ bảy, một ngày chủ nhật; nghỉ từ 15 đến 19/11 để các cơ quan tiếp thu, chỉnh lý dự thảo. Phiên bế mạc dự kiến diễn ra chiều 21/11, ngày 23/11 được dành dự phòng.
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Khối lượng lập pháp lớn là điểm nổi bật của kỳ họp, với 47 dự án luật, nghị quyết được xem xét, trong đó 43 dự án dự kiến thông qua và 4 dự án cho ý kiến. Nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến đất đai, nhà ở, việc làm, bảo hiểm xã hội, chăm sóc sức khỏe và hoạt động kinh doanh.
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Đáng chú ý, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua đồng thời ba luật Đất đai, Nhà ở và Kinh doanh bất động sản sửa đổi. Theo lịch dự kiến, cả ba được bố trí biểu quyết sáng 21/11.
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Cùng kỳ họp, Quốc hội xem xét Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi và nghị quyết thí điểm cơ chế thu hồi, xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội.
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Nhóm chính sách an sinh gồm sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội; một luật sửa các quy định về lao động, lưu trữ, bình đẳng giới, hoạt động chữ thập đỏ và việc làm; một luật sửa các quy định về trẻ em, người khuyết tật, khám chữa bệnh, dược, người cao tuổi và bảo hiểm y tế.
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Bốn dự án được trình cho ý kiến gồm Luật An toàn thực phẩm sửa đổi, Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh và Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, dự kiến trình thông qua tại kỳ họp thứ ba.
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Với khối lượng xây dựng pháp luật lớn, phiên chất vấn dự kiến chỉ diễn ra trong một ngày, 12/11, tập trung vào hai bộ trưởng.
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Tại họp báo chiều 16/10, ông Hoàng Nam Hải, đại biểu chuyên trách tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, cho biết đại biểu sẽ lựa chọn hai trong 6 lĩnh vực: y tế; nông nghiệp và môi trường; giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; tài chính; nội vụ. Các bộ trưởng, trưởng ngành liên quan cũng sẽ tham gia giải trình những vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý.
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Bên cạnh lập pháp và chất vấn, Quốc hội sẽ quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách, phân bổ ngân sách trung ương và kế hoạch đầu tư công năm 2027; xem xét quyết toán ngân sách năm 2025. Đây là những nội dung xác định mục tiêu phát triển và phân bổ nguồn lực cho năm tới. Nguồn ảnh: Quốc hội Media.
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