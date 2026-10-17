[GALLERY] Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đại biểu Quốc hội viếng Lăng Bác

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI chính thức khai mạc sáng nay 17/10 và dự kiến bế mạc ngày 21/11/2026, tập trung vào công tác lập pháp và quyết định các vấn đề quan trọng khác.

Kỳ họp thứ 2 diễn ra ngay sau khi hội nghị Trung ương 4 khóa 14 với nhiều chủ trương lớn về đổi mới phương thức lãnh đạo, công tác cán bộ, trọng dụng nhân tài và phát huy các nguồn lực cho phát triển đất nước đã được Trung ương quyết định.

Kỳ họp được tổ chức theo hình thức họp tập trung, chia thành hai đợt: đợt 1 từ ngày 17/10 đến 14/11; đợt 2 từ ngày 20-21/11/2026.