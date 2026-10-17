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Chính trị

Khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI: Quyết định nhiều nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI chính thức khai mạc sáng nay 17/10 và dự kiến bế mạc ngày 21/11/2026, tập trung vào công tác lập pháp và quyết định các vấn đề quan trọng khác.

PV

Kỳ họp thứ 2 diễn ra ngay sau khi hội nghị Trung ương 4 khóa 14 với nhiều chủ trương lớn về đổi mới phương thức lãnh đạo, công tác cán bộ, trọng dụng nhân tài và phát huy các nguồn lực cho phát triển đất nước đã được Trung ương quyết định.

Kỳ họp được tổ chức theo hình thức họp tập trung, chia thành hai đợt: đợt 1 từ ngày 17/10 đến 14/11; đợt 2 từ ngày 20-21/11/2026.

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Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: VOV.

Kỳ họp dự kiến kéo dài 28 ngày, trong đó Quốc hội bố trí họp 6 ngày thứ Bảy và 1 ngày Chủ nhật. Từ ngày 15-19/11, Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết.

Dự kiến trong ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp, sau khi Chủ tịch Quốc hội phát biểu khai mạc, Quốc hội sẽ nghe báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ nhất.

Cũng trong buổi sáng, Quốc hội sẽ nghe tờ trình và thảo luận tại tổ về dự án Luật Bưu chính (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường.

Buổi chiều, Quốc hội sẽ nghe các báo cáo về: tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025; báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Tiếp đó, Quốc hội sẽ nghe tờ trình và thảo luận tại tổ về 3 dự án: Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập.

Quốc hội cũng sẽ nghe báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và Tờ trình về dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi). Đây là những dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất hồi tháng 8 vừa qua.

Tập trung vào công tác lập pháp

Theo chương trình dự kiến, kỳ họp có 57 nội dung, nhóm nội dung. Trong đó, Quốc hội xem xét, thông qua 39 luật, 4 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến 4 dự án luật và quyết định 10 nhóm vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Đặc biệt, về lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua rất nhiều dự án luật quan trọng như Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất)...

Quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách

Quốc hội cũng sẽ xem xét kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và đầu tư công, tài chính công năm 2026; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2027; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Những quyết định này gắn trực tiếp với việc xác định mục tiêu, bố trí nguồn lực và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2027 cũng như kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả giai đoạn 2026-2030.

6 nội dung dự kiến được xem xét chất vấn

Về giám sát, kỳ họp sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16.

Theo dự kiến, 6 nội dung được xem xét chất vấn là: y tế, nông nghiệp và môi trường, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, tài chính, nội vụ. Có 2 bộ trưởng sẽ chịu trách nhiệm chính trả lời chất vấn đối với 2 lĩnh vực được lựa chọn. Đối với các nhóm vấn đề mang tính đan xen, liên ngành thì các bộ trưởng, trưởng ngành có liên quan cũng sẽ được mời tham gia giải trình và trả lời thêm.

#Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI #Quốc hội khóa XVI #công tác lập pháp

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