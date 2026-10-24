[GALLERY] Honda HR-V 2027 nâng cấp nhẹ - thêm màu mới, từ 457 triệu đồng

Sở hữu thiết kế tổng thể vẫn giữ nguyên từ bản nâng cấp giữa vòng đời năm 2024, Honda HR-V 2027 duy trì sức hút bằng những thay đổi chi tiết nhỏ và động cơ cũ.
Sở hữu thiết kế tổng thể vẫn giữ nguyên từ bản nâng cấp giữa vòng đời năm 2024, Honda HR-V 2027 duy trì sức hút bằng những thay đổi chi tiết nhỏ và động cơ cũ.
Honda và Mitsubishi vừa ký biên bản ghi nhớ phát triển một mẫu bán tải mới dựa trên Mitsubishi Triton. Xe dự kiến phân phối tại thị trường Đông Nam Á từ 2028.
Hãng xe Yamaha vừa chính thức trình làng mẫu xe môtô naked-bike cỡ nhỏ MT-125 2027 nâng cấp với hàng loạt tinh chỉnh về ngoại hình lẫn trang bị công nghệ.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 24/10/2026, Bọ Cạp có cơ hội nhìn lại chuyện tình cảm, Bạch Dương đầy năng lượng, Kim Ngưu cần kiên nhẫn trước những thay đổi.
Ford vừa ra mắt Mustang Mach-E 2027 nâng cấp mới với điểm nhấn là gói trang bị Trail, đồng thời thay đổi cấu hình pin và bổ sung một số công nghệ hỗ trợ lái.
Hà Nội triển khai xe điện thu gom rác kết hợp hệ thống HUB phân loại, thu hồi rác tái chế, hướng tới hiện đại hóa vệ sinh môi trường và xây dựng đô thị xanh.
Không thay đổi gì về mặt cơ khí thiết kế tổng thể, mẫu "cào cào" adventure Kawasaki KLR650 DF được lắp sẵn các phụ kiện bảo vệ tự tin chinh phục các địa hình.
Sau khi Hyundai Tucson 2027 ra mắt, những hình ảnh về các phiên bản có giá bán dễ tiếp cận hơn đã bắt đầu xuất hiện trên công cụ cấu hình xe dành tại Hàn Quốc.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, tuổi Ngọ đón vận trình nổi bật, tuổi Hợi và tuổi Mão có thể gặp thuận lợi.
Tháp Bảo Tích cao 39m, tại chùa Từ Vân là công trình kiến trúc vô cùng độc đáo khi được gắn hàng triệu vỏ ốc, san hô ở biển Cam Ranh (Khánh Hòa).
Ducati Panigale V4 2027 ra mắt với công suất tăng 218 mã lực và khung gầm tinh chỉnh, kèm giá bán từ 29.390-35.890 Euro (khoảng 852 triệu - 1,04 tỷ đồng).
Nhiều thiết bị gia dụng vẫn tiêu thụ điện và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ dù không hoạt động, vì vậy người dùng nên rút phích cắm khi không sử dụng.
Tại sự kiện Chery tổ chức ở Vu Hồ (Trung Quốc), mẫu xe MPV hạng sang Luxeed Llounge 2027 đã chính thức xuất hiện và thu hút sự chú ý lớn từ giới truyền thông.
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Mẫu xe sedan thể thao Hyundai Elantra N Monochrome đặc biệt vừa ra mắt, trái ngược với bản thường, xe sở hữu ngoại hình "trầm" hơn nhiều với tông màu đen tuyền.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, Mùi đón vận may, Dần thuận lợi nhờ sự chủ động, Tý thận trọng trước quyết định liên quan đến tiền bạc.
BYD Việt Nam vừa ra mắt Sealion 5 DM-i, mẫu SUV cỡ C công nghệ plug-in hybrid mới, với hai phiên bản Essential và Premium kèm giá ưu đãi từ 659–709 triệu đồng.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 22/10/2026, Sư Tử thuận lợi thể hiện năng lực, Bọ Cạp cần thận trọng với tiền bạc và cảm xúc để tránh những quyết định vội vàng.
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