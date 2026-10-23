Bất động sản hàng hiệu ở Việt Nam có số lượng nhiều thứ ba toàn cầu

Thị trường bất động sản hàng hiệu trong nước ghi nhận 68 dự án, trong đó 49 dự án chưa hoàn thành và bàn giao, cho thấy nguồn cung vẫn đang mở rộng.

Theo báo cáo The Brand Standard do Global Branded Residences (GBR), đơn vị tư vấn có trụ sở tại Anh, công bố, UAE dẫn đầu thế giới với 84.972 căn bất động sản hàng hiệu, tiếp đến là Mỹ với 71.592 căn. Việt Nam xếp thứ ba với 16.135 căn thuộc 68 dự án.

Bất động sản hàng hiệu là loại hình nhà ở hoặc nghỉ dưỡng gắn với thương hiệu quốc tế, phần lớn thuộc các tập đoàn khách sạn. Các dự án thường được phát triển hoặc vận hành theo tiêu chuẩn dịch vụ của thương hiệu, trải dài từ phân khúc trung cấp đến cao cấp.

Xét theo địa phương, TP HCM dẫn đầu cả nước với 3.503 căn, tiếp theo là Hạ Long với 2.860 căn và Đà Nẵng với 1.429 căn. Ở phân khúc siêu sang, một số sản phẩm tại TP HCM được chào bán với giá lên tới 1 tỷ đồng/m².

Trong tổng số 68 dự án được GBR thống kê, có 19 dự án đã hoàn thành. Nhiều dự án tập trung tại các địa phương ven biển và điểm đến du lịch. Theo báo cáo, Mercure Residences Ha Long có quy mô 2.259 căn, được xác định là dự án bất động sản hàng hiệu đơn lẻ lớn nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Xét về đơn vị vận hành, Accor hiện có sự hiện diện đáng kể tại Việt Nam với 23 dự án, tương ứng 7.854 căn theo thống kê của GBR. Danh mục thương hiệu của tập đoàn này trải rộng từ Fairmont, Sofitel đến Mercure và Novotel. Thị trường cũng ghi nhận sự tham gia của các thương hiệu quốc tế khác như Marriott International và The Ritz-Carlton.

Đáng chú ý, trong tổng số 68 dự án, có tới 49 dự án chưa hoàn thành và bàn giao. Nếu xét theo số dự án đang nằm trong kế hoạch phát triển, Việt Nam đứng thứ sáu thế giới, sau UAE, Mỹ, Mexico, Brazil và Arab Saudi.

Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam đứng thứ hai về số lượng dự án bất động sản hàng hiệu, sau Thái Lan với 73 dự án và trên Ấn Độ với 61 dự án. Thái Lan hiện là một trong những thị trường lớn của phân khúc này, tập trung chủ yếu tại Phuket và Bangkok.

Xét theo thương hiệu trên phạm vi toàn khu vực, Banyan Group dẫn đầu với hơn 50 dự án, tiếp theo là Accor với 44 dự án và Marriott với 34 dự án. Các số liệu này phản ánh quy mô hoạt động của từng thương hiệu tại châu Á - Thái Bình Dương, không chỉ riêng Việt Nam.

Thứ hạng của Việt Nam có sự khác biệt giữa các báo cáo quốc tế. Trước đó, báo cáo Branded Residences 2025-2026 của Savills xếp Việt Nam ở vị trí thứ tư thế giới về số dự án, với hơn 50 dự án gắn với 34 thương hiệu quốc tế.

Sự chênh lệch này có thể xuất phát từ cách phân loại thương hiệu, tiêu chí xác định dự án và phạm vi thống kê của từng đơn vị. Trong báo cáo của GBR, bất động sản hàng hiệu được chia thành ba phân khúc: trung cấp, trung cao cấp và cao cấp. Tại châu Á - Thái Bình Dương, 33% số dự án được xếp vào nhóm cao cấp.

Với 49 dự án chưa hoàn thành, nguồn cung bất động sản hàng hiệu tại Việt Nam vẫn đang tiếp tục mở rộng. Tuy nhiên, số lượng căn hộ và dự án chủ yếu phản ánh quy mô thị trường theo tiêu chí thống kê, chưa đủ để khẳng định sức mua hay hiệu quả kinh doanh của từng dự án.