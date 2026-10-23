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[GALLERY] Xe điện, trạm HUB hướng tới xanh hóa công tác thu gom rác đô thị

Xã hội

[GALLERY] Xe điện, trạm HUB hướng tới xanh hóa công tác thu gom rác đô thị

Hà Nội triển khai xe điện thu gom rác kết hợp hệ thống HUB phân loại, thu hồi rác tái chế, hướng tới hiện đại hóa vệ sinh môi trường và xây dựng đô thị xanh.

Thiên Anh
Tại khu vực trung tâm Hà Nội, mật độ dân cư cao, lượng khách du lịch đông và hệ thống ngõ phố nhỏ hẹp đặt ra nhiều thách thức đối với công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt. Các phương tiện chuyên dụng cỡ lớn gặp khó khăn khi tiếp cận một số tuyến phố, trong khi việc bố trí điểm tập kết rác cũng chịu áp lực về diện tích và yêu cầu bảo đảm mỹ quan đô thị.
Tại khu vực trung tâm Hà Nội, mật độ dân cư cao, lượng khách du lịch đông và hệ thống ngõ phố nhỏ hẹp đặt ra nhiều thách thức đối với công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt. Các phương tiện chuyên dụng cỡ lớn gặp khó khăn khi tiếp cận một số tuyến phố, trong khi việc bố trí điểm tập kết rác cũng chịu áp lực về diện tích và yêu cầu bảo đảm mỹ quan đô thị.
Trước thực tế này, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) triển khai thử nghiệm xe điện chuyên dùng thu gom rác tại khu vực trung tâm Thủ đô. Mô hình được xây dựng theo hướng tăng cường cơ giới hóa, cải thiện khả năng tiếp cận các ngõ nhỏ và từng bước chuyển đổi phương tiện vệ sinh môi trường theo hướng thân thiện hơn với môi trường.
Trước thực tế này, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) triển khai thử nghiệm xe điện chuyên dùng thu gom rác tại khu vực trung tâm Thủ đô. Mô hình được xây dựng theo hướng tăng cường cơ giới hóa, cải thiện khả năng tiếp cận các ngõ nhỏ và từng bước chuyển đổi phương tiện vệ sinh môi trường theo hướng thân thiện hơn với môi trường.
Theo thông tin từ URENCO, xe điện chuyên dùng có thiết kế nhỏ gọn, bán kính quay vòng khoảng 2,2–2,5 m, tạo thuận lợi khi di chuyển trong các ngõ, phố hẹp. Phương tiện sử dụng động cơ điện, vận hành êm ái, không phát sinh khí thải trực tiếp trong quá trình hoạt động; thùng chứa rác kín giúp hạn chế tình trạng rơi vãi chất thải và rò rỉ nước rác khi vận chuyển.
Theo thông tin từ URENCO, xe điện chuyên dùng có thiết kế nhỏ gọn, bán kính quay vòng khoảng 2,2–2,5 m, tạo thuận lợi khi di chuyển trong các ngõ, phố hẹp. Phương tiện sử dụng động cơ điện, vận hành êm ái, không phát sinh khí thải trực tiếp trong quá trình hoạt động; thùng chứa rác kín giúp hạn chế tình trạng rơi vãi chất thải và rò rỉ nước rác khi vận chuyển.
Trong giai đoạn thử nghiệm ban đầu, phương tiện được bố trí tại khu vực tổ dân phố Hàng Đào và Hàng Bạc, với các tuyến đường và khung giờ thu gom cụ thể. Mỗi chuyến xe có sức chứa khoảng 80–100 kg chất thải.
Trong giai đoạn thử nghiệm ban đầu, phương tiện được bố trí tại khu vực tổ dân phố Hàng Đào và Hàng Bạc, với các tuyến đường và khung giờ thu gom cụ thể. Mỗi chuyến xe có sức chứa khoảng 80–100 kg chất thải.
Khi đầy tải, rác được vận chuyển đến điểm tập kết trung chuyển để chuyển sang xe ép rác chuyên dụng hoặc hệ thống nén rác Compactor.
Khi đầy tải, rác được vận chuyển đến điểm tập kết trung chuyển để chuyển sang xe ép rác chuyên dụng hoặc hệ thống nén rác Compactor.
Bên cạnh việc đổi mới phương tiện, công tác quản lý cũng được hỗ trợ bằng công nghệ. Các xe điện được tích hợp hệ thống định vị GPS nhằm theo dõi hành trình, tuyến đường và thời gian vận hành thực tế. Dữ liệu này hỗ trợ đơn vị quản lý điều phối hoạt động thu gom, qua đó nâng cao khả năng kiểm soát quá trình vận chuyển chất thải.
Bên cạnh việc đổi mới phương tiện, công tác quản lý cũng được hỗ trợ bằng công nghệ. Các xe điện được tích hợp hệ thống định vị GPS nhằm theo dõi hành trình, tuyến đường và thời gian vận hành thực tế. Dữ liệu này hỗ trợ đơn vị quản lý điều phối hoạt động thu gom, qua đó nâng cao khả năng kiểm soát quá trình vận chuyển chất thải.
Cùng với phương tiện thu gom, Hà Nội cũng triển khai hệ thống HUB phân loại, thu hồi rác thải có khả năng tái chế. Theo thông tin được công bố về chương trình của URENCO, mạng lưới gồm 100 điểm HUB được bố trí từ Vành đai 2 trở vào khu vực trung tâm nội thành. Các điểm tiếp nhận được thiết kế để người dân đưa một số loại vật liệu tái chế đến phân loại và chuyển giao thay vì bỏ chung với rác sinh hoạt thông thường.
Cùng với phương tiện thu gom, Hà Nội cũng triển khai hệ thống HUB phân loại, thu hồi rác thải có khả năng tái chế. Theo thông tin được công bố về chương trình của URENCO, mạng lưới gồm 100 điểm HUB được bố trí từ Vành đai 2 trở vào khu vực trung tâm nội thành. Các điểm tiếp nhận được thiết kế để người dân đưa một số loại vật liệu tái chế đến phân loại và chuyển giao thay vì bỏ chung với rác sinh hoạt thông thường.
Mỗi điểm HUB có các ngăn tiếp nhận những nhóm vật liệu tái chế phổ biến như giấy, bìa carton, nhựa và kim loại, cùng ngăn riêng dành cho pin đã qua sử dụng. Hệ thống được tích hợp mã QR và mã định danh để hỗ trợ tra cứu thông tin, quản lý điểm tiếp nhận và theo dõi dữ liệu về lượng vật liệu thu hồi. Các loại chất thải không thuộc danh mục tiếp nhận cần được xử lý theo hướng dẫn phù hợp, không đưa vào HUB tùy tiện.
Mỗi điểm HUB có các ngăn tiếp nhận những nhóm vật liệu tái chế phổ biến như giấy, bìa carton, nhựa và kim loại, cùng ngăn riêng dành cho pin đã qua sử dụng. Hệ thống được tích hợp mã QR và mã định danh để hỗ trợ tra cứu thông tin, quản lý điểm tiếp nhận và theo dõi dữ liệu về lượng vật liệu thu hồi. Các loại chất thải không thuộc danh mục tiếp nhận cần được xử lý theo hướng dẫn phù hợp, không đưa vào HUB tùy tiện.
Việc kết hợp đổi mới phương tiện thu gom với phát triển các điểm phân loại, thu hồi vật liệu tái chế hướng tới cải thiện quy trình quản lý chất thải từ khâu tiếp nhận đến vận chuyển. Tuy nhiên, hiệu quả của mô hình không chỉ phụ thuộc vào số lượng xe điện hay điểm HUB được thiết lập mà còn gắn với tần suất sử dụng, lượng rác thực tế được thu gom, khả năng phân loại và sự tham gia của người dân.
Việc kết hợp đổi mới phương tiện thu gom với phát triển các điểm phân loại, thu hồi vật liệu tái chế hướng tới cải thiện quy trình quản lý chất thải từ khâu tiếp nhận đến vận chuyển. Tuy nhiên, hiệu quả của mô hình không chỉ phụ thuộc vào số lượng xe điện hay điểm HUB được thiết lập mà còn gắn với tần suất sử dụng, lượng rác thực tế được thu gom, khả năng phân loại và sự tham gia của người dân.
Theo định hướng được URENCO công bố, sau giai đoạn thử nghiệm tại phường Hoàn Kiếm, mô hình xe điện chuyên dùng sẽ tiếp tục được nghiên cứu để mở rộng ra khu vực Vành đai 1 trong năm 2027. Xa hơn, Hà Nội hướng tới mục tiêu đến năm 2028 xóa bỏ hoàn toàn xe đẩy tay thủ công tại khu vực Vành đai 2. Việc triển khai cần tiếp tục được đánh giá trên thực tế, bảo đảm phù hợp với điều kiện hạ tầng và yêu cầu tổ chức thu gom rác tại từng địa bàn.
Theo định hướng được URENCO công bố, sau giai đoạn thử nghiệm tại phường Hoàn Kiếm, mô hình xe điện chuyên dùng sẽ tiếp tục được nghiên cứu để mở rộng ra khu vực Vành đai 1 trong năm 2027. Xa hơn, Hà Nội hướng tới mục tiêu đến năm 2028 xóa bỏ hoàn toàn xe đẩy tay thủ công tại khu vực Vành đai 2. Việc triển khai cần tiếp tục được đánh giá trên thực tế, bảo đảm phù hợp với điều kiện hạ tầng và yêu cầu tổ chức thu gom rác tại từng địa bàn.
Mời quý độc giả xem video: Hà Nội thử nghiệm xe điện thu gom rác tại quận Hoàn Kiếm - Nguồn: Youtube Báo An ninh Thủ đô.
Thiên Anh
#Xe điện thu gom rác #trạm HUB thu gom rác #thu gom rác đô thị Hà Nội #phân loại rác tái chế #URENCO Hà Nội #giải pháp xanh cho đô thị

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