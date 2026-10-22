[GALLERY] 8 thiết bị âm thầm "ngốn điện", hãy rút ngay khi không dùng

Nhiều thiết bị gia dụng vẫn tiêu thụ điện và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ dù không hoạt động, vì vậy người dùng nên rút phích cắm khi không sử dụng.