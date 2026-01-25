Hà Nội

Lọ Lem khiến khách Tây dụi mắt nhìn 100 lần khi diện áo dài trắng nữ sinh

Cộng đồng trẻ

Mới đây vẻ đẹp ấy tiếp tục gây ấn tượng khi Lọ Lem thực hiện bộ ảnh áo dài ngoại cảnh tại Bưu điện Sài Gòn

Mới đây vẻ đẹp ấy tiếp tục gây ấn tượng khi Lọ Lem thực hiện bộ ảnh áo dài ngoại cảnh tại Bưu điện Sài Gòn. Giữa đường phố Sài Gòn nhộn nhịp, tà áo dài trắng giúp cô nổi bật theo cách rất riêng, toát lên vẻ nhẹ nhàng, thanh thuần và trong trẻo.
Suốt quá trình chụp hình, nhiều người đi đường đặc biệt là du khách nước ngoài, đã không khỏi tò mò và dừng lại để ngắm nhìn cận cảnh nhan sắc của Lọ Lem. Có thể thấy, visual tuổi 20 của cô nàng ghi điểm tuyệt đối nhờ nét đẹp tự nhiên, hài hòa, không cần trang điểm cầu kỳ vẫn đủ cuốn hút.
Trong bộ ảnh thu hút trọn ánh nhìn của người đi đường, Lọ Lem lựa chọn áo dài trắng truyền thống với phom dáng ôm nhẹ, tôn lên vóc dáng mảnh mai và những đường nét hài hòa.
Ái nữ nhà MC Quyền Linh giữ phong cách trang điểm tối giản, mái tóc đen dài buông tự nhiên, kết hợp cùng chiếc cặp da kiểu cũ làm điểm nhấn.
Tổng thể trong bức ảnh của Lọ lem tạo nên một tổng thể mang đậm tinh thần truyền thống, gợi cảm giác cổ điển, mộc mạc, duyên dáng đúng chuẩn người con gái Việt.
Trước đây, Lọ Lem từng không ít lần xuất hiện trong tà áo dài trắng thướt tha. Mỗi lần diện trang phục truyền thống, cô đều trung thành với lối tạo hình tối giản, nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên nét thanh lịch rất riêng.
Chính sự tiết chế ấy càng giúp nhan sắc của Lọ Lem ghi điểm tuyệt đối, liên tục nhận về cơn mưa lời khen từ cư dân mạng.
Giống với Lọ Lem, áo dài trắng là trang phục truyền thống được rất nhiều người yêu thích. Thiết kế này không chỉ mang đậm tinh thần văn hóa Việt mà còn tôn lên vẻ đẹp trong trẻo, thanh thuần cho người mặc, giúp khí chất trở nên dịu dàng và trang nhã hơn.
Hình ảnh Lọ Lem diện áo dài trắng nữ sinh từng khiến bao netizen mê mẩn.
Lọ Lem (tên thật Mai Thảo Linh, sinh năm 2006) là con gái lớn của MC Quyền Linh. Từ lâu cô đã được công chúng chú ý nhờ sở hữu nhan sắc trong trẻo ngọt ngào cùng vóc dáng cao ráo, mảnh mai. Không ít lần cư dân mạng dành lời khen cho visual của Lọ Lem và cho rằng cô hoàn toàn có thể thử sức ở các đấu trường nhan sắc trong tương lai.
