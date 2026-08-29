Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[GALLERY] Cây hoa mọc dại bờ ruộng lên chậu thành bonsai đẹp lạ

Kinh doanh - Địa ốc

[GALLERY] Cây hoa mọc dại bờ ruộng lên chậu thành bonsai đẹp lạ

Cây hoa ké là loại mọc dại ven đường nhưng qua những bàn tay của "dân chơi" cây cảnh, chúng được tạo dáng bonsai bán giá vài trăm đến vài triệu đồng/cây.

Thiên Anh
Cây hoa ké còn có tên gọi khác là chổi đực, bái nhọn, khắt bó lương... Cây ké hoa vàng thuộc họ Malvaceae, vốn là một loại cây mọc dại xuất hiện nhiều ở khu vực đất mềm, có khí hậu nhiệt đới và có nguồn nước dồi dào.
Cây hoa ké còn có tên gọi khác là chổi đực, bái nhọn, khắt bó lương... Cây ké hoa vàng thuộc họ Malvaceae, vốn là một loại cây mọc dại xuất hiện nhiều ở khu vực đất mềm, có khí hậu nhiệt đới và có nguồn nước dồi dào.
Cây é cho hoa màu vàng đẹp mắt, gốc cây có kiểu dáng khá nghệ thuật nhưng vốn là cây dại mọc đầy đường, bị nhổ bỏ khi làm đất trồng rau nên ít ai ngờ được rằng, loại cây này lại có thể trở thành bonsai giá trị.
Cây é cho hoa màu vàng đẹp mắt, gốc cây có kiểu dáng khá nghệ thuật nhưng vốn là cây dại mọc đầy đường, bị nhổ bỏ khi làm đất trồng rau nên ít ai ngờ được rằng, loại cây này lại có thể trở thành bonsai giá trị.
Trong môi trường tự nhiên, cây hoa ké cao khoảng 1,8-2m, cành có nhiều lông mịn hình sao. Lá tròn màu xanh, hình gần tròn, gân lá hình chân vịt và mép răng cưa.
Trong môi trường tự nhiên, cây hoa ké cao khoảng 1,8-2m, cành có nhiều lông mịn hình sao. Lá tròn màu xanh, hình gần tròn, gân lá hình chân vịt và mép răng cưa.
Hoa ké thường nở vào tháng 6 đến tháng 10. Nếu cây đã ra hoa thì ngày nào hoa cũng nở, nhưng thường nở từ 8-9 sáng đến 15 giờ chiều là tàn.
Hoa ké thường nở vào tháng 6 đến tháng 10. Nếu cây đã ra hoa thì ngày nào hoa cũng nở, nhưng thường nở từ 8-9 sáng đến 15 giờ chiều là tàn.
Theo một số "dân chơi" cây cảnh, cây ké có nhiều hình dáng khác nhau, được bán với giá 500.000 đồng đến vài triệu đồng/cây.
Theo một số "dân chơi" cây cảnh, cây ké có nhiều hình dáng khác nhau, được bán với giá 500.000 đồng đến vài triệu đồng/cây.
Ý tưởng kinh doanh cây ké bonsai khá lạ lùng, theo chia sẻ từ một người chơi cây cảnh đến từ Đà Nẵng cho biết, xuất phát từ một lần anh lang thang trên Facebook, thấy bài đăng về loại cây này trong một hội nhóm bàn về thực vật. Thấy “vừa lạ, vừa quen”, anh quyết tâm tìm hiểu thử.
Ý tưởng kinh doanh cây ké bonsai khá lạ lùng, theo chia sẻ từ một người chơi cây cảnh đến từ Đà Nẵng cho biết, xuất phát từ một lần anh lang thang trên Facebook, thấy bài đăng về loại cây này trong một hội nhóm bàn về thực vật. Thấy “vừa lạ, vừa quen”, anh quyết tâm tìm hiểu thử.
Cũng theo người chơi cây cảnh trên, ây hoa ké trồng càng lâu càng có giá, với những dòng cổ thụ thì giá lên tới 5 - 10 triệu đồng/cây.
Cũng theo người chơi cây cảnh trên, ây hoa ké trồng càng lâu càng có giá, với những dòng cổ thụ thì giá lên tới 5 - 10 triệu đồng/cây.
Sở dĩ cây hoa ké được nhiều người ưa chuộng và có giá thành cao là vì nhìn tổng thể kiểng ké trông rất đẹp, thấy được sự gai góc của thân.
Sở dĩ cây hoa ké được nhiều người ưa chuộng và có giá thành cao là vì nhìn tổng thể kiểng ké trông rất đẹp, thấy được sự gai góc của thân.
Không chỉ có tác dụng làm cảnh, cây hoa ké còn được dùng làm thuốc. Trong y học cổ truyền, cây cảnh này có tính mát, vị ngọt, có tác dụng trừ phong, lợi thấp, thanh nhiệt, giải độc.
Không chỉ có tác dụng làm cảnh, cây hoa ké còn được dùng làm thuốc. Trong y học cổ truyền, cây cảnh này có tính mát, vị ngọt, có tác dụng trừ phong, lợi thấp, thanh nhiệt, giải độc.
Trong dân gian, loại cây cảnh này còn được dùng để chữa các bệnh như đau nhức, phong thấp, thủy thũng, tiểu tiện khó, khí hư, tiêu hóa kém, bướu giáp, chữa rắn cắn, viêm tuyến vú,…
Trong dân gian, loại cây cảnh này còn được dùng để chữa các bệnh như đau nhức, phong thấp, thủy thũng, tiểu tiện khó, khí hư, tiêu hóa kém, bướu giáp, chữa rắn cắn, viêm tuyến vú,…
Thiên Anh
#hoa ké #bonsai #cây dại #thuốc dân gian #cây cảnh #chữa bệnh

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT