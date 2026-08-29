[GALLERY] Cây hoa mọc dại bờ ruộng lên chậu thành bonsai đẹp lạ

Cây hoa ké là loại mọc dại ven đường nhưng qua những bàn tay của "dân chơi" cây cảnh, chúng được tạo dáng bonsai bán giá vài trăm đến vài triệu đồng/cây.
Honda đang cân nhắc loại bỏ bản thuần xăng của CR-V và Accord vào năm 2030, qua đó đưa hai dòng xe chủ lực tại Mỹ chuyển hoàn toàn sang hệ truyền động hybrid.
Ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, tình hình giao thông trên địa bàn Hà Nội cơ bản ổn định, các tuyến đường trọng điểm không xảy ra ùn tắc.
Những ngày này, ngay giữa lòng Hà Nội, sắc hoa cẩm tú cầu nở rộ, khoe vẻ đẹp lãng mạn trước thềm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Toyota Land Cruiser Hybrid đang được một số tư vấn bán hàng tại đại lý cho biết có thể về Việt Nam trong tháng 9/2026, dự kiến bắt đầu bàn giao từ giữa tháng.
Hà Nội khoác lên mình diện mạo mới, rực rỡ cờ Tổ quốc, pano, áp phích, băng rôn trên nhiều tuyến phố hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2026).
Mẫu xe SUV Lincoln Corsair vừa ra mắt bản facelift, được trang bị tiêu chuẩn hệ thống hybrid mới công suất 305 mã lực với hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian.
Hàng nghìn người dân đổ ra đường để về quê nhân dịp được nghỉ Tết Độc Lập khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ ở TP HCM bị ùn tắc.
Mẫu môtô thể thao cỡ nhỏ Yamaha YZF-R2 2026 mới được hãng xe Nhật thiết kế khác biệt hoàn toàn, với điểm chung dễ nhận ra nhất so với "đàn em" R15 là cặp bánh.
Dyson HushJet Mini Cool gây chú ý với trọng lượng 212g, luồng gió 25 m/giây, pin 6 giờ và thiết kế có thể cầm tay, đeo hoặc đặt bàn.
Chiếc SUV Lạc Hồng 900 LX đầu tiên đã đến tay khách hàng ở Buôn Ma Thuột, phiên bản tiêu chuẩn có giá khoảng 5 tỷ còn bản chống đạn có giá gần 40 tỷ đồng.
Từng ghi dấu ấn với vẻ đẹp nữ tính, quyến rũ, Angela Phương Trinh hiện khiến nhiều người bất ngờ bởi phong cách cá tính, mái tóc ngắn cùng vóc dáng khỏe khoắn.
Mitsubishi Triton Savana Sertões sở hữu tấm ốp gầm, giá nóc và bộ dụng cụ cứu hộ chính hãng, nhằm tôn vinh tinh thần của một cuộc đua rally-raid khắc nghiệt.
Tương lai, công nghệ cửa nóc năng lượng mặt trời trên EHS7 sẽ cung cấp phạm vi di chuyển thuần điện tới 80km mỗi ngày cho các mẫu xe điện của Hongqi.
Toyota Land Cruiser 300 sắp có bản nâng cấp giữa vòng đời sau khoảng 5 năm. Theo truyền thông Nhật Bản, bản facelift có thể trình làng ngay trong tháng 9/2026.
Honda City Hatchback HRC Concept xuất hiện tại Bangkok Auto Salon 2026, hé lộ hướng phát triển mới của các gói nâng cấp chính hàng Honda dưới thương hiệu HRC.
Theo yêu cầu của chiến trường, ngành công nghiệp quốc phòng Nga đang tăng - giảm sản xuất một số vũ khí tiến công tầm xa.
Mưa giông xuất hiện đúng vào giờ tan tầm chiều 27/8/2026, khiến nhiều tuyến đường Hà Nội rơi vào tình trạng ngập cục bộ, giao thông di chuyển khó khăn.
Mẫu Hyundai Avante 2027 mới (hay còn có tên gọi Hyundai Elantra) hiện đã có mặt tại Hàn Quốc với hai tùy chọn hệ truyền động: xăng truyền thống và hybrid.
Lọ Lem (Mai Thảo Linh) chuộng váy lụa, corset, blazer cùng nhiều gam màu, trong khi mái tóc dài và lối trang điểm nhẹ tạo nét riêng cho diện mạo.
Ngoài trải nghiệm ngồi xuồng ba lá, du khách tìm đến cánh đồng thốt nốt An Giang để "check-in", đặc biệt sau khi nơi đây xuất hiện trong MV của Phương Mỹ Chi.
Dobropillya là cứ điểm quan trọng của Ukraine sau khi Pokrovsk thất thủ, nhằm ngăn quân Nga tiến công về phía tây, nhưng đang bị quân Nga khoan phá dữ dội.