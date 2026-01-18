Gà thông túi cổ tía thổi phồng túi khí ở cổ để quyến rũ bạn tình

Ẩn mình trong những cánh rừng lá kim Bắc Mỹ, gà thông túi cổ tía (Dendragapus obscurus) là loài chim hoang dã mang nhiều đặc điểm sinh học kỳ thú có 1-0-2.
Lê Tuyết Anh tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi tung loạt ảnh tạo dáng bên siêu xe màu vàng nổi bật.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Tỵ có thể nhận được cơ hội quý giá để tiến xa hơn trong sự nghiệp và tài vận khá tốt.
Hàng nghìn bức vẽ trên đá được sơn màu đất son, bao gồm cả hình người và động vật biến hình, mang đến cái nhìn ấn tượng về cuộc sống cổ xưa ở vùng Amazon.
Trước khi đường ai nấy đi, Tóc Tiên - Hoàng Touliver sở hữu 2 bất động sản có giá lên đến hàng triệu đô, tọa lạc ở TP HCM và Đà Lạt.
Xuất hiện trong loạt ảnh mới, Mina Phạm gây chú ý khi diện bộ đầm vàng xếp ly ôm dáng, khoe trọn vẻ ngoài sang trọng và thần thái chuẩn “phu nhân hào môn”.
Các nhà khảo cổ Đức khai quật 7 thanh kiếm cổ và kho tiền xu cổ, giúp làm sáng tỏ lịch sử và văn hóa thời kỳ cổ đại.
iPhone 17e được kỳ vọng trở thành iPhone “vừa túi tiền” đáng chú ý nhất, cân bằng giữa hiệu năng ổn định, thiết kế hiện đại và mức giá dễ tiếp cận.
Xuất hiện trong loạt ảnh mới, Trang Nemo nhanh chóng thu hút sự chú ý khi khoe vóc dáng săn chắc, thon gọn trong trang phục bikini.
Lê Lộc - Tuấn Dũng từ bạn thân trở thành người yêu sau thời gian dài đồng hành. Nhiều khán giả mong đợi cả hai sớm về chung một nhà.
Một bé trai đang chơi trên bãi biển tìm thấy viên đá sáng bóng và được cho biết đó là một chiếc đầu rìu đá của người Neanderthal có niên đại 60.000 năm.
Kiến cắt lá (chi Atta) là một trong những loài côn trùng xã hội phức tạp nhất, nổi tiếng với khả năng canh tác nông nghiệp độc đáo.
Mẫu xe hatchback Honda Jazz 2206 mới ra mắt sở hữu giá bán tiệm cận các mẫu xe điện giá rẻ như BYD Seagull, Wuling Bingo hay Geely Xingyuan.
Không chi quá nhiều tiền, nữ chủ nhân biết cách biến một không gian nhỏ, cũ thành nơi sống sạch sẽ, gọn gàng và thoải mái đến mức ai nhìn cũng muốn học theo.
OpenAI chính thức tung ChatGPT Translate, công cụ dịch AI mới với hơn 50 ngôn ngữ, nhắm thẳng vào vị thế thống trị lâu năm của Google Translate.
Bảng xếp hạng vận thế năm 2026 cho 12 con giáp, từ thử thách đến thành công, giúp bạn chuẩn bị tâm lý và hành động phù hợp để đón tài lộc.
Một cảnh tượng đón năm mới cổ xưa đã được phát hiện trên trần của một ngôi đền 2.200 năm tuổi ở Ai Cập.
Nhiều người nhầm “chấm đen” trên iPhone Pro là lỗ micro, nhưng thực chất đây là cảm biến LiDAR hoạt động âm thầm và cực kỳ hữu ích.
Nhẫn vàng cổ trang trí công phu, cùng viên ngọc bích xanh lam, cho thấy sự xa xỉ của giới hoàng gia và quý tộc thời Trung Cổ Na Uy.
C/2025 R3 - sao chổi chu kỳ dài - sẽ tiến đến điểm cận nhật và cận địa vào tháng 4 tới. Người dân ở một số nơi có thể quan sát sao chổi này bằng mắt thường.
Củ riềng không chỉ tạo hương vị cho món ăn mà còn mang nhiều lợi ích cho sức khỏe như hỗ trợ tiêu hóa, giảm viêm, tăng đề kháng và phòng ngừa bệnh tật.