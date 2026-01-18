Hà Nội

Gà thông túi cổ tía thổi phồng túi khí ở cổ để quyến rũ bạn tình

Ẩn mình trong những cánh rừng lá kim Bắc Mỹ, gà thông túi cổ tía (Dendragapus obscurus) là loài chim hoang dã mang nhiều đặc điểm sinh học kỳ thú có 1-0-2.

Là một trong những loài gà rừng lớn nhất Bắc Mỹ. Gà thông túi cổ tía có kích thước vượt trội so với nhiều loài chim cùng họ, con trưởng thành có thể dài hơn 50 cm với thân hình chắc nịch. Ảnh: Pinterest.
Tên gọi “túi cổ tía” bắt nguồn từ đặc điểm sinh học đặc biệt ở con trống. Vào mùa sinh sản, con trống phồng hai túi khí màu tím đỏ ở cổ khi kêu gọi bạn tình, tạo nên màn trình diễn thị giác và âm thanh rất ấn tượng.
Loài chim này phân bố chủ yếu ở vùng núi và cao nguyên Bắc Mỹ. Gà thông túi cổ tía sống từ miền tây Canada xuống miền tây Hoa Kỳ, đặc biệt ưa thích rừng thông, rừng linh sam và các sườn núi cao mát mẻ. Ảnh: Pinterest.
Chế độ ăn của chúng thay đổi rõ rệt theo mùa. Mùa đông, chúng ăn chủ yếu lá thông và linh sam, trong khi mùa hè khẩu phần mở rộng sang quả mọng, chồi non, côn trùng và các loại hạt rừng. Ảnh: wikimedia.org.
Gà thông túi cổ tía có khả năng chịu lạnh rất tốt. Chúng sinh sống quanh năm ở những khu vực có tuyết dày, bộ lông dày và cấu trúc chân đặc biệt giúp chúng di chuyển dễ dàng trên nền tuyết lạnh giá. Ảnh: Pinterest.
Hành vi sinh sản của loài này mang tính lãnh thổ cao. Con trống thường chọn vị trí cao, như mỏm đá hoặc gốc cây lớn để cất tiếng kêu trầm vang, vừa thu hút con mái vừa cảnh báo đối thủ. Ảnh: projectupland.com.
Gà thông túi cổ tía ít khi bay đường dài. Dù có thể bay khi cần thiết, chúng chủ yếu di chuyển bằng cách đi bộ hoặc bay ngắn giữa các tán cây, phản ánh lối sống gắn chặt với rừng rậm. Ảnh: sciencephoto.com.
Loài này đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái rừng núi. Thông qua việc ăn và phát tán hạt, cũng như là nguồn thức ăn cho các loài săn mồi lớn, gà thông túi cổ tía góp phần duy trì cân bằng sinh học tự nhiên. Ảnh: inaturalist.org.
