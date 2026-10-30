Ford Mustang Mach-E được đại lý ưu đãi mạnh, rẻ hơn 1 tỷ đồng khi ra mắt

Mẫu SUV điện Ford Mustang Mach-E tại Việt Nam tiếp tục nhận được ưu đãi mạnh tay tại hệ thống đại lý, đưa chi phí sở hữu thực tế về mốc kỷ lục 1,599 tỷ đồng.

Video: Trải nghiệm Ford Mustang Mach-E chạy điện tại Việt Nam.

Mới đây một số đại lý của Ford tại khu vực TP.HCM đã chào bán mẫu Mustang Mach-E với mức ưu đãi trực tiếp 100 triệu đồng. Chưa hết, ngoài việc ưu đãi tiền mặt, khách hàng mua xe tại thời điểm này còn được tặng thêm 50 triệu đồng vào tài khoản VETC nhằm hỗ trợ chi phí nạp năng lượng tại hệ thống trạm sạc eSky.

Theo thông tin từ nhân viên tư vấn bán hàng, chính sách ưu đãi này dự kiến kéo dài đến hết ngày 31/10 và nhiều khả năng sẽ tiếp tục gia hạn để thúc đẩy doanh số giai đoạn mua sắm cuối năm.

Ford Mustang Mach-E được đại lý ưu đãi giảm chỉ còn 1,599 tỷ đồng.

Ở thời điểm mở bán lần đầu tại Việt Nam vào giữa năm 2025, Ford Mustang Mach-E được niêm yết ở mức 2,599 tỷ đồng. Đến tháng 4 năm nay, thương hiệu ô tô Mỹ đã tiến hành đợt điều chỉnh giá niêm yết chính thức giảm 900 triệu đồng, xuống còn 1,699 tỷ đồng.

Mustang Mach-E là mẫu ôtô thuần điện đầu tiên trong danh mục sản phẩm của Ford Việt Nam, xe được trang bị 2 mô-tơ điện kết hợp cùng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian sản sinh ra tổng công suất 395 mã lực và mô-men xoắn cực đại 676 Nm. Cung cấp năng lượng cho xe là cụm pin lithium-ion dung lượng 88 kWh, mang đến tầm vận hành tối đa khoảng 550 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn thử nghiệm của nhà sản xuất.

Mustang Mach-E là mẫu ôtô thuần điện đầu tiên trong danh mục sản phẩm của Ford Việt Nam, xe được trang bị 2 mô-tơ điện kết hợp cùng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian...

Xe được hỗ trợ sạc nhanh dòng một chiều DC công suất 150 kW, cho phép nạp từ 10% lên 80% dung lượng pin trong 36 phút. Đối với nguồn sạc xoay chiều AC công suất 11 kW tại nhà hoặc điểm sạc chậm, thời gian nạp pin tương ứng mất khoảng 6 giờ.

Người dùng Mustang Mach-E có thể sử dụng hệ thống trụ sạc lắp đặt tại các đại lý Ford chính hãng hoặc các trạm sạc độc lập thuộc bên thứ ba. Nhờ tích hợp cổng sạc chuẩn CCS2 phổ biến, xe dễ dàng tiếp cận hạ tầng trạm sạc công cộng hiện có gần 480 điểm hỗ trợ chuẩn này trên toàn quốc, bên cạnh phương án sạc qua nguồn điện sinh hoạt gia đình.

Tổng lượng xe Mustang Mach-E bàn giao tới tay khách hàng tại Việt Nam sau khoảng hơn một năm xuất hiện trên thị trường đạt 104 chiếc.

Do thuộc phân khúc xe điện hiệu suất cao hướng tới nhóm khách hàng riêng biệt, Mustang Mach-E có doanh số ở mức khiêm tốn. Theo dữ liệu công bố từ Hiệp hội Các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), tổng lượng xe Mustang Mach-E bàn giao tới tay khách hàng sau hơn một năm xuất hiện trên thị trường đạt 104 chiếc.