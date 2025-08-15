Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Em gái Công Vinh khoe khí chất "chanh sả" khi check-in trên bãi biển

Em gái của cựu danh thủ Công Vinh - Lê Khánh Chi, một lần nữa chứng minh sức hút không thể chối từ của mình khi tung ra bộ ảnh du lịch biển đầy mê hoặc.

Trầm Phương
Lê Khánh Chi, em gái của cựu cầu thủ nổi tiếng Công Vinh, mặc dù không hoạt động nghệ thuật nhưng vẫn luôn thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Mới đây, cô nàng tiếp tục "đốn tim" người hâm mộ khi khoe loạt ảnh du lịch biển. (Ảnh: IGNV)
Bỏ qua những lựa chọn màu sắc rực rỡ thường thấy ở trang phục đi biển, Lê Khánh Chi gây ấn tượng mạnh với một chiếc váy maxi màu đen đầy tinh tế. (Ảnh: IGNV)
Thiết kế cổ yếm sâu và đường xẻ tà cao táo bạo, được làm từ chất liệu vải voan mỏng manh, tạo nên sự kết hợp hài hòa giữa nét gợi cảm và thanh lịch. (Ảnh: IGNV)
Sự lựa chọn này không chỉ làm nổi bật vóc dáng mảnh mai, quyến rũ mà còn toát lên một phong thái thời thượng, khác biệt hoàn toàn so với những bộ bikini hay váy voan họa tiết thông thường. (Ảnh: IGNV)
Chiếc váy đen trên nền bãi biển xanh biếc và cát trắng đã tạo nên một tổng thể vô cùng hài hòa và hút mắt. (Ảnh: IGNV)
Để hoàn thiện vẻ ngoài "chanh sả", Lê Khánh Chi đã khéo léo kết hợp các phụ kiện độc đáo. Đôi kính râm gọng xanh lá trong suốt đã trở thành điểm nhấn "đắt giá", bên cạnh đó, những chiếc vòng tay nhỏ xinh và đồng hồ đeo tay càng làm tăng thêm vẻ sang trọng, tinh tế. (Ảnh: IGNV)
Trong mỗi bức hình, Lê Khánh Chi đều thể hiện một thần thái đỉnh cao, từ ánh mắt cuốn hút, đôi môi được tô son đỏ quyến rũ cho đến những cách tạo dáng tự tin, chuyên nghiệp. (Ảnh: IGNV)
Với bộ ảnh này, Lê Khánh Chi một lần nữa khẳng định gu thẩm mỹ tinh tế và đẳng cấp của mình. (Ảnh: IGNV)
Ở tuổi U40, em gái Lê Công Vinh vẫn sở hữu nhan sắc đầy ngọt ngào cùng thân hình "cực phẩm". (Ảnh: IGNV)
Với lối sống năng động, Khánh Chi thường xuyên luyện tập các môn thể thao khác nhau, cũng như đi du lịch nhiều địa điểm trên thế giới.(Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Lê Khánh Chi #thời trang biển #vẻ đẹp U40 #phong cách chanh sả #cựu cầu thủ Công Vinh #em gái công vinh

