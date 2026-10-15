[e-Magazine] Trần Thanh Thanh: 'Danh hiệu có ý nghĩa khi tạo giá trị cho cộng đồng'

Trần Thanh Thanh từng đạt danh hiệu Đại sứ Du lịch “Người đẹp bản lĩnh” tại Miss Cosmo Vietnam 2023. Trong cuộc phỏng vấn với PV Tri thức và Cuộc sống, cô chia sẻ về những bài học từ các cuộc thi sắc đẹp, công việc kinh doanh.

- Nhìn lại hành trình tại các sân chơi sắc đẹp, bài học nào có ảnh hưởng lớn nhất đến chị? Những trải nghiệm ấy đã thay đổi cách chị nhìn nhận bản thân và định hướng tương lai ra sao?

Bài học lớn nhất tôi rút ra là giá trị thực sự của một người trẻ không chỉ nằm ở vương miện hay danh hiệu, mà còn ở những đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Những trải nghiệm tại các sân chơi sắc đẹp giúp tôi nhìn nhận rõ hơn về trách nhiệm của bản thân. Tôi không chỉ muốn theo đuổi những mục tiêu cá nhân mà còn mong muốn sử dụng những cơ hội mình có để quảng bá văn hóa, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Đó cũng là động lực để tôi tiếp tục theo đuổi vai trò Đại sứ du lịch, với mong muốn góp phần đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với công chúng trong và ngoài nước.

- Sau khi tốt nghiệp, thử thách lớn nhất chị gặp phải khi theo đuổi các dự án cá nhân là gì? Chị đã vượt qua giai đoạn đó như thế nào?

Với tôi, thử thách lớn nhất là cân bằng giữa áp lực tự lập nghiệp và trách nhiệm trong vai trò Đại sứ du lịch. Mỗi công việc đều có những yêu cầu riêng, đòi hỏi tôi phải chủ động sắp xếp và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Khi đối mặt với khó khăn, tôi cố gắng biến áp lực thành động lực. Tôi xem những trở ngại là cơ hội để nhìn lại bản thân, rút kinh nghiệm và rèn luyện sự kiên trì. Tôi nghĩ điều quan trọng là không chùn bước trước thử thách, đồng thời biết điều chỉnh cách làm để trưởng thành hơn sau mỗi trải nghiệm.

- Khi cùng lúc theo đuổi nhiều mục tiêu, chị làm thế nào để sắp xếp công việc và xác định ưu tiên?

Trong vai trò Đại sứ du lịch, tôi ưu tiên những dự án mang lại giá trị cho cộng đồng và góp phần quảng bá văn hóa. Bên cạnh đó, tôi sắp xếp thời gian cho công việc kinh doanh và học tập để các mục tiêu có thể song hành.

Khi đã bắt tay vào một công việc, tôi cố gắng tập trung và dành tâm huyết cho công việc đó. Với tôi, việc xác định rõ điều gì cần ưu tiên, kết hợp với kế hoạch cụ thể, giúp bản thân chủ động hơn và hạn chế tình trạng các công việc chồng chéo lên nhau.

- Điều gì khiến chị lựa chọn kinh doanh áo dài? Khi hướng đến khách hàng trẻ, chị làm thế nào để vừa giữ giá trị truyền thống, vừa tạo sức hút cho sản phẩm trong bối cảnh thị trường thời trang liên tục thay đổi?

Tôi lựa chọn kinh doanh áo dài vì tình yêu dành cho văn hóa và những giá trị truyền thống của Việt Nam. Tuy nhiên, tôi cũng hiểu rằng để áo dài tiếp tục hiện diện trong đời sống hiện đại, sản phẩm cần có sự đổi mới phù hợp với nhu cầu của người mặc.

Vì vậy, bên cạnh việc giữ gìn những nét đặc trưng của áo dài truyền thống, tôi quan tâm đến các thiết kế cách tân, chú trọng tính ứng dụng và cập nhật xu hướng. Theo tôi, gìn giữ truyền thống không có nghĩa là giữ nguyên mọi thứ, mà cần tìm cách để những giá trị xưa tiếp tục được đón nhận trong cuộc sống hôm nay.

Khi áo dài vừa giữ được bản sắc, vừa tạo cảm giác thoải mái và phù hợp với nhiều hoàn cảnh, người trẻ sẽ có thêm lý do để lựa chọn trang phục này. Tôi mong áo dài không chỉ xuất hiện trong những dịp đặc biệt mà còn trở thành một phần gần gũi của đời sống thường ngày.

- Là người kinh doanh áo dài và theo học ngành du lịch, chị có dự định kết hợp hai lĩnh vực để quảng bá trang phục truyền thống Việt Nam đến du khách không?

Tôi nghĩ áo dài và du lịch có thể hỗ trợ nhau trong việc kể câu chuyện văn hóa Việt Nam. Tôi mong muốn phát triển mô hình trải nghiệm di sản gắn với áo dài, trong đó du khách không chỉ tham quan danh lam, thắng cảnh mà còn có cơ hội mặc trang phục truyền thống, tìm hiểu văn hóa và hòa mình vào đời sống địa phương.

Theo tôi, trải nghiệm trực tiếp sẽ giúp du khách hiểu hơn về ý nghĩa của trang phục và những giá trị văn hóa phía sau. Đây cũng là một hướng kết nối thời trang với du lịch, tạo thêm trải nghiệm cho du khách và mở ra cơ hội quảng bá áo dài theo cách gần gũi hơn.

- Tham gia Festival Trà Quốc tế – Thái Nguyên 2026 và tìm hiểu về vùng chè Vô Tranh, điều gì khiến chị ấn tượng nhất?

Điều khiến tôi ấn tượng là sự kết hợp giữa giá trị kinh tế của cây chè với nét đẹp văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ làm chè.

Khi tìm hiểu về vùng chè Vô Tranh, tôi nhận thấy tiềm năng kết nối giữa nông nghiệp, văn hóa và du lịch cộng đồng. Những đồi chè không chỉ tạo nên cảnh quan đặc trưng mà còn gắn với công việc, kinh nghiệm và đời sống của người dân địa phương.

Trải nghiệm này khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn về cách đưa những giá trị bản địa đến gần với du khách. Tôi mong trà và du lịch Thái Nguyên có thêm cơ hội được giới thiệu rộng rãi, trong đó người dân địa phương và các nghệ nhân có thể trở thành những người trực tiếp kể câu chuyện về vùng đất của mình.

- Theo chị, mạng xã hội có thể giúp lan tỏa những nét đẹp văn hóa và du lịch Việt Nam đến giới trẻ bằng cách nào?

Tôi cho rằng mạng xã hội là một kênh hữu ích để đưa văn hóa và du lịch đến gần hơn với giới trẻ. Những video ngắn, hình ảnh chân thực về làng nghề, danh thắng, ẩm thực hay đời sống địa phương có thể khơi gợi sự tò mò và khiến người xem muốn tìm hiểu sâu hơn.

Tuy nhiên, nội dung không chỉ cần hấp dẫn mà còn phải bảo đảm tính chính xác, tránh làm sai lệch ý nghĩa của những giá trị văn hóa được giới thiệu. Theo tôi, cách kể chuyện gần gũi, sáng tạo nhưng tôn trọng bản sắc sẽ giúp văn hóa truyền thống tiếp cận người trẻ hiệu quả hơn.

Tôi cũng mong muốn tiếp tục lan tỏa câu chuyện “Dư vị nguồn xanh”, qua đó giới thiệu những giá trị gắn với thiên nhiên, văn hóa và con người Việt Nam đến đông đảo công chúng.

- Trong thời gian tới, chị có những dự định gì trong hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch?

Trong thời gian tới, tôi muốn tiếp tục phát triển thương hiệu áo dài theo hướng gắn sản phẩm với câu chuyện văn hóa của từng vùng miền. Tôi hy vọng mỗi thiết kế không chỉ đáp ứng nhu cầu thời trang mà còn có thể truyền tải những nét đặc trưng của văn hóa Việt Nam.

Bên cạnh đó, tôi mong muốn phát triển các dự án kết hợp trà với du lịch trải nghiệm. Du khách có thể tham gia những hoạt động như hái chè, tìm hiểu quy trình chế biến và sao trà cùng nghệ nhân, qua đó hiểu hơn về công việc cũng như giá trị của sản phẩm địa phương.

Tôi biết để hiện thực hóa những ý tưởng này cần có sự chuẩn bị và phối hợp với nhiều bên. Dù ở vai trò nào, tôi vẫn muốn kiên trì theo đuổi các hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch, góp phần giới thiệu hình ảnh Việt Nam giàu bản sắc đến bạn bè quốc tế.

- Cảm ơn chị đã chia sẻ!