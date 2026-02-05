Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Dừng lại để đóng nắp capo, người đàn ông bị húc văng khỏi cầu

Một nạn nhân 64 tuổi đang đóng nắp ca-pô trên cầu vượt thì bị một chiếc xe bán tải đâm vào ở Santa Maria.

Trường Hân dịch

Một tài xế 64 tuổi đã tử vong vào sáng thứ Bảy (31/01) sau khi bị một chiếc xe bán tải đâm trúng khi đang đóng nắp ca-pô xe của mình dưới gầm cầu vượt trên đường ERS-509, ở Santa Maria, thuộc vùng Trung tâm của Rio Grande do Sul. Danh tính của nạn nhân không được tiết lộ, theo Band.com.

Video: MXH

Theo thông tin từ Trung tâm Điều hành An ninh Công cộng Tích hợp (CIOPSP), vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h25p sáng. Hình ảnh từ camera giám sát ghi lại khoảnh khắc người đàn ông đang lái chiếc Volkswagen Gol hướng về trung tâm thành phố thì nắp ca-pô xe bất ngờ bật mở. Anh ta liền dừng xe ở làn đường bên trái để cố gắng đóng nắp ca-pô lại.

Ngay sau đó, một chiếc xe bán tải Fiat Toro đã đâm vào phía sau xe Gol. Do va chạm, tài xế bị văng ra giữa hai cầu vượt và rơi xuống gầm cầu vượt BR-158, tử vong do vết thương quá nặng.

Giao thông trong khu vực đã phải bị phong tỏa hoàn toàn để phục vụ việc di dời các phương tiện liên quan và dọn dẹp đường. Lực lượng Cảnh sát Đường cao tốc Quân sự đã có mặt tại hiện trường, với sự hỗ trợ từ Cảnh sát Đường cao tốc Liên bang.

Tài xế chiếc Fiat Toro, người mà danh tính và tuổi tác không được tiết lộ, không bị thương nặng. Thi thể nạn nhân đã được đưa đi khám nghiệm tử thi.

Các tình tiết dẫn đến vụ tai nạn sẽ được điều tra bởi Đồn cảnh sát chuyên trách về án mạng và bảo vệ cá nhân (DPHPP) của Santa Maria.

#tai nạn giao thông #cầu vượt #Santa Maria #tài xế chết #xe bán tải

Bài liên quan

Video

Nhóm học sinh đi dàn hàng ngang, bị xe ngược chiều đâm văng

Người dân chứng kiến cho biết nhóm học sinh đi dàn nhiều hàng, chiếm hết lòng đường rồi va chạm mạnh với xe ngược chiều.

Nhóm các em học sinh có hành vi dàn hàng ngang 3,4 xe đạp điện trên đường gây tai nạn giao thông.

Camera an ninh nhà dân trên địa bàn xã Mai Sơn tỉnh Sơn La ghi lại hôm 19/11 ghi lại cảnh nhóm học sinh trong giờ tan trường về, khi đi trên đường đã có hành vi dàn hàng ngang 3,4 xe đạp điện trên đường, vừa đi vừa nói chuyện, khi đi đến khúc cua khuất tầm nhìn, một xe máy đi nhanh theo chiều ngược lại đã không kịp xử lý nên đâm vào nhóm học sinh này và xe máy phía sau. Cú va chạm khiến 4 xe hư hỏng, 7 em học sinh bị thương.

Xem chi tiết

Video

Xe tải đâm liên hoàn, hất văng xe con khỏi đường cao tốc

Chiếc xe tải lớn đã đâm thẳng vào chiếc xe màu trắng đang đỗ phía trước, khiến xe bị hất lên không trung rồi rơi khỏi đường cao tốc.

Xem chi tiết

Video

Xe đâm liên hoàn lộn nhiều vòng, một người văng khỏi xe tử vong

Sự việc xảy ra tại Trung Quốc, trên quốc lộ một xe con tông liên tiếp nhiều xe, 2 người văng ra khỏi xe và thương vong.

Xe đâm liên hoàn lộn nhiều vòng, một người văng khỏi xe tử vong

Trên đường quốc lộ tại quận Phong Nguyên, Đài Trung, hôm 18/2 có một hàng dài ôtô dừng chờ ở làn bên phải. Chiếc MPV chuyển rất nhanh sang làn bên trái, ngay trước một xe có camera hành trình.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới