Dừng lại để đóng nắp capo, người đàn ông bị húc văng khỏi cầu

Một nạn nhân 64 tuổi đang đóng nắp ca-pô trên cầu vượt thì bị một chiếc xe bán tải đâm vào ở Santa Maria.

Một tài xế 64 tuổi đã tử vong vào sáng thứ Bảy (31/01) sau khi bị một chiếc xe bán tải đâm trúng khi đang đóng nắp ca-pô xe của mình dưới gầm cầu vượt trên đường ERS-509, ở Santa Maria, thuộc vùng Trung tâm của Rio Grande do Sul. Danh tính của nạn nhân không được tiết lộ, theo Band.com.

Video: MXH

Theo thông tin từ Trung tâm Điều hành An ninh Công cộng Tích hợp (CIOPSP), vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h25p sáng. Hình ảnh từ camera giám sát ghi lại khoảnh khắc người đàn ông đang lái chiếc Volkswagen Gol hướng về trung tâm thành phố thì nắp ca-pô xe bất ngờ bật mở. Anh ta liền dừng xe ở làn đường bên trái để cố gắng đóng nắp ca-pô lại.

Ngay sau đó, một chiếc xe bán tải Fiat Toro đã đâm vào phía sau xe Gol. Do va chạm, tài xế bị văng ra giữa hai cầu vượt và rơi xuống gầm cầu vượt BR-158, tử vong do vết thương quá nặng.

Giao thông trong khu vực đã phải bị phong tỏa hoàn toàn để phục vụ việc di dời các phương tiện liên quan và dọn dẹp đường. Lực lượng Cảnh sát Đường cao tốc Quân sự đã có mặt tại hiện trường, với sự hỗ trợ từ Cảnh sát Đường cao tốc Liên bang.

Tài xế chiếc Fiat Toro, người mà danh tính và tuổi tác không được tiết lộ, không bị thương nặng. Thi thể nạn nhân đã được đưa đi khám nghiệm tử thi.

Các tình tiết dẫn đến vụ tai nạn sẽ được điều tra bởi Đồn cảnh sát chuyên trách về án mạng và bảo vệ cá nhân (DPHPP) của Santa Maria.