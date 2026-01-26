Hà Nội

Đu trend chụp ảnh bong bóng, Tiktoker Hoàng Yến đốn tim với nụ cười tỏa nắng

Cộng đồng trẻ

Đu trend chụp ảnh bong bóng, Tiktoker Hoàng Yến đốn tim với nụ cười tỏa nắng

Theo trào lưu chụp ảnh bong bóng giống Martin CORTIS đang làm mưa làm gió, Tiktoker Hoàng Yến vừa trình làng bộ ảnh khiến fan 'tan chảy' bởi nụ cười tỏa nắng.

Trầm Phương
Trào lưu chụp ảnh bong bóng bắt nguồn từ khoảnh khắc xuất thần của Martin - trưởng nhóm CORTIS. Chỉ với một tấm ảnh Polaroid chụp vội giữa những vòng bong bóng ngũ sắc, nam idol đã tạo nên một bức ảnh viral khắp cõi mạng. Ngay lập tức, giới trẻ châu Á từ Hàn, Trung đến Việt đã rần rần học theo cách căn góc, bắt sáng để có được những khung hình ảo diệu như vậy. (Ảnh: IGNV)
Bắt kịp xu hướng này, cô nàng Hoàng Yến đã thực hiện một phiên bản "nàng thơ" vô cùng ấn tượng. Nếu Martin mang đến cảm giác lãng tử, có chút lạnh lùng thì Hoàng Yến lại thổi vào đó sự ngọt ngào, rạng rỡ đặc trưng của mình. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh, Hoàng Yến chọn bối cảnh không gian mở tại công viên với tầm nhìn hướng về những tòa cao ốc hiện đại và cầu Ba Son. Giữa ánh sáng chiều tà, cô nàng không ngần ngại "lăn xả" để bắt được những khoảnh khắc đẹp nhất. (Ảnh: IGNV)
Tận dụng độ phản quang của lớp xà phòng, gương mặt của Hoàng Yến như được phủ một lớp filter tự nhiên đầy màu sắc. Những dải bong bóng khổng lồ bao quanh tạo nên một chiều không gian vừa mộng mơ, vừa hiện đại. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn đắt giá nhất của bộ ảnh chính là nụ cười tỏa nắng của Hoàng Yến. Ánh mắt rạng rỡ cùng thần thái ngọt ngào của cô nàng như "rót mật" vào tim người đối diện. (Ảnh: IGNV)
Diện trang phục trắng lệch vai tinh tế, Hoàng Yến khoe khéo nét nữ tính nhưng vẫn vô cùng năng động. (Ảnh: IGNV)
Loạt ảnh này của nàng Tiktoker hiện nhận về hơn 17.000 lượt yêu thích cùng rất nhiều bình luận xuýt xoa trước nhan sắc rạng rỡ của cô nàng. (Ảnh: IGNV)
Mai Hà Hoàng Yến (sinh năm 2002, Biên Hòa) không phải là cái tên xa lạ với cư dân mạng. Cô nàng từng gây bão khắp các diễn đàn vào năm 2018 chỉ nhờ một đoạn clip ngắn 10 giây quay lén cảnh cô che nắng cho bạn thân. (Ảnh: IGNV)
Nhan sắc trong veo, thuần khiết trong tà áo dài nữ sinh năm đó đã giúp Hoàng Yến trở thành một hiện tượng mạng xã hội chỉ sau một đêm. (Ảnh: IGNV)
Hiện tại, cô sở hữu kênh TikTok với hơn 1,4 triệu người theo dõi. Mỗi bài đăng đều thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác nhờ nội dung tích cực và ngoại hình nổi bật. (Ảnh: IGNV)
