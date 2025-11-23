Hà Nội

Du khách đổ về Hạ Long 'săn' ảnh phong cách Hong Kong

Du lịch

Du khách đổ về Hạ Long 'săn' ảnh phong cách Hong Kong

Những ngày cuối tháng 11, Hạ Long nắng đẹp, cùng cảnh tàu biển cập cảng, trở thành điểm check-in “Hong Kong thu nhỏ” được giới trẻ ưa thích.

Vân Giang (Tổng hợp)
Nhiều bạn trẻ tranh thủ các địa điểm quanh bến cảng, phố cổ và khu du lịch Bãi Cháy để ghi lại những khoảnh khắc điện ảnh, từ hoàng hôn rực rỡ, ánh sáng phản chiếu trên mặt biển đến các con phố nhỏ với biển hiệu mang phong cách retro đặc trưng. Ảnh Review Quảng Ninh
Các điểm check-in được yêu thích bao gồm quảng trường Hạ Long, đường Lê Thánh Tông với dãy phố cũ, các quán cà phê trên đường Đặng Bá Hát có view hướng cảng, ngọn hải đăng cùng cảng tàu quốc tế Hạ Long và đường Hậu Cần tại Bãi Cháy. Ảnh Review Quảng Ninh
Sự kết hợp giữa cảnh quan biển – đô thị – tàu biển khổng lồ khiến Hạ Long trở thành “phim trường ngoài trời” lý tưởng cho những ai yêu thích trào lưu chụp ảnh hiện đại, đặc biệt là phong cách Hong Kong. Ảnh Review Quảng Ninh
Khung cảnh hoàng hôn với tàu lớn cập bến, ánh sáng cuối ngày chiếu trên mặt biển, những dãy nhà cao tầng phía xa và nhịp sống sôi động của cảng tạo nên hiệu ứng điện ảnh tự nhiên, giúp bức ảnh trở nên sống động và cuốn hút. Ảnh Review Quảng Ninh
Giới trẻ thường chọn trang phục tối giản, áo khoác dài, kính đen hoặc streetstyle kết hợp với ánh sáng tự nhiên, ánh đèn từ cảng hoặc khói nhẹ từ quán ăn xung quanh để tăng hiệu ứng mờ ảo, làm nổi bật chất điện ảnh trong từng bức hình. Ảnh Review Quảng Ninh
Trào lưu check-in phong cách Hong Kong cho thấy Hạ Long không chỉ hấp dẫn bởi cảnh biển, mà còn là 'sân khấu' sáng tạo cho giới trẻ. Ảnh Review Quảng Ninh
Cảng biển sôi động, khu phố cũ pha trộn hiện đại – cổ điển, và ánh hoàng hôn rực rỡ biến thành phố thành điểm đến lý tưởng. Ảnh Hiền Hiền
Mùa cuối năm cũng là thời điểm thuận lợi để du khách trải nghiệm du thuyền ngắm vịnh, khám phá phố Bãi Cháy – Hòn Gai, kết hợp trải nghiệm ẩm thực và văn hóa địa phương, mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ và những bộ ảnh “Hong Kong thu nhỏ” độc đáo giữa miền Bắc Việt Nam. Ảnh Review Quảng Ninh
#Phong cách Hong Kong tại Hạ Long #Điểm check-in ven biển và đô thị #Trào lưu chụp ảnh giới trẻ #Cảnh hoàng hôn và tàu biển #Khám phá phố cổ và khu du lịch Bãi Cháy #Ảnh hưởng của phong cách retro và streetstyle

