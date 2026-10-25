Dự đoán ngày mới 26/10/2026 cho 12 con giáp: Thìn may mắn, Sửu vượng duyên

Sau nhiều năm chậm tiến độ vì vướng mắc giải phóng mặt bằng, tuyến đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ (Hà Nội), có tổng mức đầu tư hơn 518 tỷ đồng, đã được thi công trở lại.