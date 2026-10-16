Dự đoán ngày mới 17/10/2026 cho 12 con giáp: Sửu gặp vận may, Ngọ thận trọng

Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, tuổi Sửu tình cảm khởi sắc, Thân, Thìn đón tin vui, tuổi Ngọ cần thận trọng trong cảm xúc và chi tiêu.
Bước sang tuổi 50, ca sĩ Đan Trường vẫn khiến khán giả ngỡ ngàng bởi gương mặt điển trai, làn da ít nếp nhăn và vóc dáng phong độ.
Bước sang tuổi 50, ca sĩ Đan Trường vẫn khiến khán giả ngỡ ngàng bởi gương mặt điển trai, làn da ít nếp nhăn và vóc dáng phong độ.
Là loại quả dân dã, dễ tìm mua tại các khu chợ Việt, đậu bắp được nhiều người yêu thích nhờ hương vị thanh mát và giá trị dinh dưỡng phong phú.
Bentley Torcal EV vừa chính thức ra mắt tại châu Á, cụ thể là Hàn Quốc. Đây là mẫu SUV thuần điện thương mại đầu tiên trong lịch sử của hãng xe sang Anh Quốc.
Hãng xe địa hình Ineos Automotive vừa bổ sung phiên bản đặc biệt mang tên Helmsman cho dòng SUV Grenadier đời 2027, cạnh tranh Toyota Land Cruiser Prado mới.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 16/10/2026, người cung Bọ Cạp cần bình tĩnh trước vấn đề nhạy cảm, trong khi đó Kim Ngưu nên thận trọng với các vấn đề tiền bạc.
Với phiên bản nâng cấp giữa vòng đời cho năm 2026 của mẫu hatchback Toyota Glanza dựa trên cơ sở Suzuki Baleno, Toyota đã cố đổi thiết kế đầu xe cho "ngầu" hơn.
Hà Nội thí điểm bổ sung cây xanh tại trụ đường sắt đô thị, cầu vượt, hầm chui và nhà chờ xe buýt, hướng tới cải thiện cảnh quan, tận dụng không gian hạ tầng.
Dòng SUV Ford Bronco 2027 vừa được bổ sung thêm 2 phiên bản mới, kèm động cơ 3.0 V6 tăng áp kép vốn trước đây chỉ dành cho Bronco Raptor và Ranger Raptor.
Mẫu xe tay ga Honda NS125FX 2026 hướng tới là nam giới trẻ tuổi nhờ thiết kế góc cạnh cá tính và có phiên bản hợp tác cùng series mecha anime nổi tiếng Gundam.
Những hình ảnh mới nhất hé lộ diện mạo và nội thất của Toyota Fortuner 2027, cho thấy mẫu SUV 7 chỗ có thể được làm mới đáng kể để gia tăng sức cạnh tranh.
Trong tháng 9/2026, top ôtô ế nhất tại thị trường Việt không thay đổi, đáng chú ý là có sự góp mặt của hai gương mặt mới Hyundai Venue và Toyota Wigo.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, Mão, Mùi được khuyến khích phát huy thế mạnh, Tỵ nên thận trọng với quyết định tài chính và hợp tác.
Vốn gắn với hình ảnh nữ tính cùng mái tóc dài, Nam Thương bất ngờ cắt tóc ngắn để đi concert thần tượng, mang đến diện mạo khác lạ.
Hàng đống quần áo, chăn, vải cũ chất cao tại khu vực dự án đường nối Phạm Hùng – Lê Đức Thọ (phường Từ Liêm, Hà Nội) gây ô nhiễm môi trường.
Không chỉ nổi tiếng với cảnh sắc miền Tây sông nước, An Giang còn hấp dẫn du khách bởi nền ẩm thực phong phú, mang đậm hương vị địa phương.
Diễn tập chung về phòng thủ dân sự thể hiện trách nhiệm của Quân đội ba nước trong phối hợp xử lý các vấn đề an ninh phi truyền thống, bảo vệ nhân dân.
BYD chính thức ra mắt Da Han EV sạc siêu nhanh tại thị trường Trung Quốc với ba phiên bản. Xe có giá từ 235.900 nhân dân tệ (tương đương khoảng 913 triệu đồng).
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 15/10/2026, Xử Nữ cần cẩn trọng trước các quyết định, trong khi Sư Tử tỏa sáng nhờ năng lực, Kim Ngưu kiên trì sẽ tạo lợi thế lớn.
Loạt ảnh du lịch Thượng Hải của Huyền Baby gây sốt. Ở tuổi U40, bà mẹ hai con vẫn sở hữu nhan sắc trẻ trung, vóc dáng thon gọn, phong cách sang trọng.
Mẫu xe SUV hạng sang Mercedes-Benz GLS 2027 thế hệ mới vừa chính thức trình làng với những cải tiến tập trung vào hệ truyền động và không gian nội thất.