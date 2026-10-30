Dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người rất nhân đạo, rất từ bi

Hòa thượng Thích Thanh Quyết (Đoàn ĐBQH TP Quảng Ninh) khẳng định, dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) rất nhân đạo, rất từ bi.

Chiều 30/10, phát biểu tại phiên thảo luận tại hội trường về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước, Hòa thượng Thích Thanh Quyết (Đoàn ĐBQH TP Quảng Ninh) nhắc đến dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) đang được trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến.

“Tôi cho rằng đây là dự án Luật rất nhân đạo, rất từ bi”, đại biểu nói.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết cho biết Đức Phật Thích Ca thường thực hành việc bố thí thân thể trong quá trình tu hành. Công chúa Ba tại chùa Hương Tích cũng từng dùng tay, mắt của mình để cứu cha, cứu người.

Đại biểu Quốc hội, Hòa thượng Thích Thanh Quyết. Ảnh: Quốc hội.

Theo đại biểu, do vấn đề giáo hóa chưa đúng mức, một số người cũng có trách nhiệm nhưng thiếu thông tin lại suy diễn không phù hợp với giá trị từ bi, cứu khổ, cứu nạn của dự án Luật này.

“Từ ý nghĩa nhân đạo lại trở thành một tội đồ, thương thay Bộ trưởng Y tế!”, Hòa thượng Thích Thanh Quyết chia sẻ.

Từ góc nhìn Phật giáo, Hòa thượng Thích Thanh Quyết cho rằng nếu chúng ta, kể cả những người còn ít tuổi, không còn đủ duyên để trụ trên thế gian này mà một phần cơ thể của mình được chuyển sang sống ở cơ thể người khác thì người đó vẫn còn sống.

“Vị tha là sống mãi, phúc đức là vô lượng. Hiện nay, hàng ngàn tăng ni của học viện Phật giáo chúng tôi thường xuyên hiến máu, đăng ký hiến mô, hiến tạng, còn tôi đã xin hiến tất”, Hòa thượng Thích Thanh Quyết nhấn mạnh.

Ngày 21/10, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, thừa ủy quyền Thủ tướng, trình Quốc hội dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).

Dự thảo Luật gồm 7 chương, 39 điều, bổ sung quy định về người dưới 18 tuổi đăng ký hiến, phân biệt giữa hiến mô tái sinh khi còn sống trong trường hợp đặc biệt và hiến sau khi qua đời (người hiến chết não).

Việc đăng ký hiến của người chưa thành niên phải có văn bản đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ; người đăng ký có thể thay đổi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.

Dự thảo Luật nhận được nhiều ý kiến trái chiều về các quy định liên quan đến hiến, ghép tạng ở người dưới 18 tuổi và việc lấy ý kiến trẻ em từ 7 tuổi về hiến tạng. Những tranh luận này không chỉ xoay quanh tính phù hợp của các quy định dự kiến, mà còn đặt ra câu hỏi về khả năng nhận thức, tính tự nguyện và cách thức bảo đảm tiếng nói của trẻ em trong quá trình xây dựng chính sách.