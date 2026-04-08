Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
'Đột nhập' công trường sửa chữa, trùng tu cầu Long Biên

Xã hội

Cầu Long Biên trong quá trình sửa chữa đột xuất, công nhân đang gấp rút thực hiện các hạng mục nhằm đảm bảo cầu hoạt động ổn định trở lại.

Từ 9h ngày 28/3, cầu Long Biên chính thức rào chắn hai làn đường dành cho người đi bộ, xe máy và xe thô sơ, tạm dừng lưu thông trong 60 ngày để phục vụ công tác sửa chữa, bảo trì đột xuất.
Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, tại cầu Long Biên sáng 8/4, hàng chục công nhân cùng nhiều thiết bị và vật liệu chuyên dụng đã được huy động để khẩn trương triển khai các hạng mục sửa chữa, trùng tu cầu Long Biên.
Tại một số nhịp cầu Long Biên, các tấm đan bê tông mặt đường đã xuống cấp được cào bóc hoàn toàn.
Bề mặt cầu tại khu vực thi công đã được cào bóc lớp bê tông cũ, để lộ nền đường thô, phục vụ cho việc gia cố và đổ lớp mặt mới.
Trao đổi PV Tiền Phong, đại diện kỹ thuật công trường cho biết, các tấm đan bê tông mác 400 sẽ được sử dụng nhằm tạo bề mặt phẳng, tăng khả năng chịu lực, thay thế các đoạn mặt cầu hư hỏng. Loại bê tông cường độ cao này giúp giảm nguy cơ nứt vỡ khi có tải trọng lớn; đồng thời, các máng thoát nước bằng thép cũng được thay thế.
Không khí làm việc diễn ra khẩn trương, tập trung, cho thấy tiến độ sửa chữa đang được đẩy nhanh.
Công nhân đang khoan, đục tại khu vực mép lan can cầu nhằm xử lý phần kết cấu cũ, tạo mặt bằng kỹ thuật phục vụ công tác gia cố và lắp đặt, hoàn thiện hệ thống thoát nước.
Đơn vị thi công đang tiến hành hàn lắp hệ thống máng thoát nước mới dọc theo mặt cầu nhằm đảm bảo khả năng tiêu thoát nước sau khi hoàn thiện.
Tại một số nhịp cầu, hệ thống lan can han gỉ, hao mòn cũng đang được triển khai thay mới.
Hiện tại, theo quan sát, tàu hỏa vẫn lưu thông qua cầu Long Biên bình thường, trong khi các hạng mục sửa chữa, cải tạo được tổ chức thi công xen kẽ, đảm bảo không làm gián đoạn hoạt động của tuyến đường sắt.
Dù đang trong quá trình cải tạo, sửa chữa, nhiều du khách nước ngoài vẫn tìm đến cầu Long Biên để tham quan, chụp ảnh với cây cầu mang đậm dấu ấn lịch sử Thủ đô.
Cầu Long Biên bắc qua sông Hồng, nằm trên tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng, là một trong những công trình mang đậm dấu ấn lịch sử của Thủ đô. Cầu được khởi công vào tháng 9/1898 và khánh thành năm 1902, trải qua hơn một thế kỷ tồn tại cùng nhiều biến động của đất nước.
Theo Đức Nguyễn/ Tiền Phong
Link bài gốc Copy link
https://tienphong.vn/dot-nhap-cong-truong-sua-chua-trung-tu-cau-long-bien-post1834012.tpo
#Cầu Long Biên #bảo trì #sửa chữa #công trình #Hà Nội #lịch sử

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT