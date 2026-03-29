Cầu Long Biên tạm 'đóng cửa' 60 ngày để sửa chữa, người dân đi lại thế nào?

Từ ngày 28/3, cầu Long Biên tạm dừng xe máy, xe thô sơ và người đi bộ trong 60 ngày để sửa chữa, giao thông được phân luồng sang cầu Chương Dương.

Ánh Dương
Sáng 28/3, Hà Nội chính thức triển khai phương án tổ chức giao thông tạm thời phục vụ dự án sửa chữa đột xuất cầu Long Biên. Theo đó, toàn bộ phần đường bộ hai bên cầu gồm lối dành cho xe máy, xe thô sơ và người đi bộ bị cấm lưu thông trong thời gian 60 ngày.
Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc sửa chữa là cần thiết nhằm đảm bảo an toàn kết cấu công trình và duy trì ổn định cho tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng chạy qua cầu.
Lệnh cấm được áp dụng đồng thời ở cả hai đầu cầu, theo hướng từ phường Bồ Đề và phường Hoàn Kiếm. Thời gian thực hiện kéo dài trong 60 ngày, từ 9h ngày 28/3 đến hết ngày 27/5
Ghi nhận của phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, ngay trong sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã đồng loạt triển khai rào chắn tại các lối lên xuống cầu, tổ chức phân luồng và hướng dẫn người dân di chuyển theo lộ trình thay thế.
Tại đầu cầu phía Bồ Đề, các dải phân cách cứng được dựng lên, chặn hoàn toàn lối lưu thông. Những cọc tạm trước đó cũng được tháo bỏ để phục vụ thi công.
Song song, hệ thống cửa chắn đã được lắp đặt tại các điểm ra vào cầu từ trước, giúp việc đóng mở linh hoạt hơn trong suốt quá trình sửa chữa và bảo trì.
Trong thời gian cầu Long Biên tạm dừng lưu thông phần đường bộ, các phương tiện xe máy và xe thô sơ được phân luồng sang Cầu Chương Dương tuyến kết nối gần nhất qua sông Hồng.
Cụ thể, từ khu vực Long Biên 1, Long Biên 2, người dân di chuyển theo tuyến Long Biên – Xuân Quan, sau đó rẽ lên cầu Chương Dương. Các hướng từ Yên Phụ, Hàng Đậu đi qua đường Trần Nhật Duật, lên vòng xuyến đầu cầu để sang sông.
Trong khi đó, các phương tiện từ Trần Quang Khải, khu vực đê 401 có thể đi thẳng lên vòng xuyến đầu cầu Chương Dương để tiếp tục hành trình.
Đáng chú ý, trong thời gian tổ chức lại giao thông, xe đạp được phép lưu thông hai chiều trên làn hỗn hợp của cầu Chương Dương nhằm hỗ trợ người dân.
Cầu Long Biên cây cầu hơn 120 năm tuổi, gắn liền với lịch sử Thủ đô hiện vẫn đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới giao thông. Việc sửa chữa lần này không chỉ nhằm đảm bảo an toàn trước mắt mà còn góp phần kéo dài tuổi thọ công trình trong bối cảnh hạ tầng đô thị ngày càng chịu áp lực lớn.
