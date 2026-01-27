Hà Nội

Bạn đọc

Đồng Nai: Công ty Hoàng Hưng trúng gói thầu xây dựng trường học xã Lộc Tấn

Chỉ còn một mình trên đường đua do đối thủ vi phạm tính hợp lệ của bảo đảm dự thầu, Công ty Hoàng Hưng dễ dàng giành gói thầu xây lắp tại xã Lộc Tấn với giá trị trúng thầu hơn 9,7 tỷ đồng.

Hà Linh

Dự án Đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Lộc Tấn B tại xã Lộc Tấn, tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất quá trình lựa chọn nhà thầu cho gói thầu quan trọng nhất. Kết quả không nằm ngoài dự đoán khi một doanh nghiệp quen thuộc tại địa phương đã giành chiến thắng sau khi đối thủ duy nhất bị loại ngay từ "vòng gửi xe" do những sai sót trong hồ sơ pháp lý.

Đối thủ bị loại vì lỗi "không đúng tên đơn vị thụ hưởng"

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 113/BCĐG-Cty379 ngày 08/01/2026 do Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Xây dựng Thương mại 379 thực hiện, gói thầu "Thi công xây dựng + thiết bị" (mã TBMT: IB2500626657) thu hút 02 nhà thầu tham dự. Đó là Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thương mại Hoàng Hưng và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Tô Linh.

Tuy nhiên, quá trình đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu đã sớm định đoạt kết quả. Cụ thể, tại Bảng số 03 của báo cáo đánh giá, tổ chuyên gia kết luận Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Tô Linh "Không đạt". Thuyết minh chi tiết cho thấy, nhà thầu này đã không đáp ứng yêu cầu về bảo đảm dự thầu. Mặc dù số tiền bảo đảm là 130.000.000 đồng phù hợp với yêu cầu của hồ sơ mời thầu, nhưng văn bản bảo đảm dự thầu của nhà thầu lại "không đúng tên đơn vị thụ hưởng".

Đây được xem là một sai sót căn bản nhưng vô cùng nghiêm trọng trong hoạt động đấu thầu qua mạng. Việc ghi sai tên đơn vị thụ hưởng khiến bảo lãnh ngân hàng (hoặc chứng thư bảo lãnh) không có giá trị pháp lý đối với bên mời thầu, dẫn đến việc hồ sơ dự thầu bị loại ngay lập tức mà không cần xét đến các tiêu chí năng lực, kinh nghiệm hay kỹ thuật phía sau. Hệ quả là Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thương mại Hoàng Hưng trở thành nhà thầu duy nhất vượt qua bước đánh giá tính hợp lệ, rộng cửa tiến tới hợp đồng trị giá gần 10 tỷ đồng.

Tỷ lệ tiết kiệm và bài toán hiệu quả kinh tế

Sau khi đối thủ bị loại, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thương mại Hoàng Hưng tiếp tục vượt qua các vòng đánh giá về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật để được đề nghị trúng thầu. Theo Quyết định số 57/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND xã Lộc Tấn ký ngày 13/01/2026, giá trúng thầu được phê duyệt là 9.704.561.759 đồng.

qd-3023.jpg
Quyết định số 57/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Đáng chú ý, giá dự toán của gói thầu này là 9.857.413.871 đồng. Như vậy, thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi, ngân sách nhà nước chỉ tiết kiệm được khoảng 152.852.112 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm đạt xấp xỉ 1,55%. Trong bối cảnh nguồn lực ngân sách tại các xã vùng sâu, vùng xa còn hạn chế, tỷ lệ tiết kiệm dưới ngưỡng 2% tại một gói thầu xây lắp quy mô gần 10 tỷ đồng khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính cạnh tranh thực chất của cuộc thầu.

Góc nhìn chuyên gia trên tinh thần xây dựng

Nhận định về diễn biến tại gói thầu này, chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ cho rằng, việc nhà thầu bị loại do lỗi sai tên đơn vị thụ hưởng trong bảo đảm dự thầu là một thực trạng đáng tiếc nhưng cũng là lời cảnh báo về tính chuyên nghiệp của các doanh nghiệp khi tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

"Mục tiêu của Luật Đấu thầu 2023 và các luật sửa đổi năm 2025 không chỉ là tìm ra nhà thầu thấp giá nhất, mà là tạo ra môi trường cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Khi một gói thầu chỉ có hai nhà thầu tham gia mà một bên bị loại bởi lỗi kỹ thuật hồ sơ sơ đẳng, nó vô tình làm giảm đi tính cạnh tranh cần thiết. Chúng ta cần khích lệ các đơn vị tư vấn và chủ đầu tư làm tốt hơn nữa vai trò hướng dẫn, hỗ trợ thông tin minh bạch để các nhà thầu có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất. Sự công bằng trong đấu thầu chính là nền tảng để mỗi đồng vốn ngân sách chi ra đều mang lại giá trị cao nhất cho cộng đồng, đặc biệt là các dự án an sinh như trường học," ông Vũ nhấn mạnh.

Chuyên gia cũng cho rằng, việc thực hiện đúng Thông tư số 79/2025/TT-BTC trong việc đăng tải thông tin và xử lý hồ sơ trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia sẽ giúp hạn chế tối đa những sai sót không đáng có, đồng thời tăng cường trách nhiệm giải trình của các bên liên quan.

Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thương mại Hoàng Hưng là một đơn vị có bề dày kinh nghiệm với tỷ lệ trúng thầu rất cao tại địa phương. Với thời gian thực hiện hợp đồng 270 ngày, người dân xã Lộc Tấn và thầy cô giáo, học sinh Trường Tiểu học Lộc Tấn B kỳ vọng nhà thầu sẽ tập trung nguồn lực để hoàn thành dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng kỹ thuật và mỹ thuật.

#Công ty xây dựng Hoàng Hưng #Trường Tiểu học Lộc Tấn B #Thi công xây dựng + thiết bị #Ủy ban nhân dân xã Lộc Tấn

