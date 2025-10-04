Đồng chí Thái Thanh Bình được chỉ định giữ chức Chủ nhiệm UB Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định chỉ định 36 đại biểu chính thức tỉnh Gia Lai dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và 2 đại biểu dự khuyết

Sáng 4/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị và Ban Bí thư về chỉ định đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng cũng như chỉ định Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tặng hoa cho các ủy viên BCH không tiếp tục tham gia khóa mới.

Đồng thời, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030.

Cụ thể Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai gồm 14 đồng chí. Đồng chí Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025 được chỉ định giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa mới gồm các đồng chí: Lê Bình Thanh, Lê Thị Hồng Vân, Trần Đình Vũ và Nguyễn Thị Thanh Hằng.

9 ủy viên là các ông, bà: Đậu Minh Hoài, Phan Văn Hiệp, Nguyễn Thanh Bình, Lê Như Giao, Trần Phương Hải, Trần Minh Ngoạn, Huỳnh Tiến Minh, Đoàn Văn Nhơn và Nguyễn Thanh Chính.