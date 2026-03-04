Hà Nội

Dấu hiệu cảnh báo ung thư không nên bỏ qua

Nhận biết sớm các triệu chứng kéo dài như giảm cân, mệt mỏi, sốt hay đau không rõ nguyên nhân để khám và tầm soát kịp thời.

Thúy Nga

Bác sĩ Mai Hoa, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, phần lớn các triệu chứng thông thường không phải do ung thư. Nhưng có một số dấu hiệu nếu kéo dài hoặc kết hợp với nhau thì không nên chủ quan

St cân

Giảm >5% cân nặng trong 6 tháng trong khi không ăn kiêng, không tăng vận động. Đây là dấu hiệu chuyển hóa bất thường cần được đánh giá.

Mt mi kéo dài không rõ nguyên nhân

Không phải mệt vì thiếu ngủ. Mà là: Mệt dù đã nghỉ ngơi; Giảm sức bền rõ rệt; Khó tập trung; Đặc biệt nếu kèm thiếu máu không giải thích được.

St nh dai dng

Sốt 37.8–38.5°C; Lặp lại nhiều ngày; Không tìm thấy nhiễm trùng. Một số bệnh lý huyết học có thể biểu hiện như vậy.

u-ac-tinh-copy.jpg
Khối u ác tính ở giai đoạn sớm thường ít có triệu chứng - Ảnh minh họa BSCC

Đau kéo dài tăng dn

Đau không do chấn thương; Không giảm khi nghỉ ngơi; Đau về đêm; Đặc biệt nếu đau xương hoặc cột sống dai dẳng.

Hch to không đau

Có hạch cổ, nách, bẹn; To >1–2 cm; Tồn tại >3–4 tuần. Cần được siêu âm hoặc kiểm tra chuyên khoa.

Thay đổi thói quen đại tiu tin

Táo bón kéo dài; Tiêu chảy mạn; Tiểu máu; Đi ngoài phân lẫn máu. Đây là biểu hiện không phải lúc nào cũng là ung thư, nhưng không nên tự điều trị kéo dài.

Loét hoặc tổn thương

Vết loét hoặc tổn thương da không lành; Vết loét miệng >3 tuần; Nốt ruồi thay đổi kích thước, màu sắc; Chảy máu bất thường.

Ho kéo dài hoc khàn tiếng

Ho >3 tuần; Khàn tiếng không rõ nguyên nhân; Ho ra máu; Cần được chụp X-quang hoặc nội soi khi cần.

Bác sĩ Mai Hoa nhấn mạnh, một triệu chứng đơn lẻ thường không đủ để kết luận điều gì, nhưng khi có triệu chứng kéo dài; Xu hướng nặng lên; Kèm dấu hiệu toàn thân thì nên đi khám.

Thông điệp chuẩn y khoa: Ung thư giai đoạn sớm thường ít triệu chứng. Ung thư giai đoạn muộn mới biểu hiện rõ. Nên tầm soát định kỳ quan trọng hơn việc chờ triệu chứng, không hoảng sợ, không chủ quan, lắng nghe cơ thể và đi khám đúng lúc.

