Quý ông 50 tuổi "gãy súng" vì quan hệ tư thế lạ với vợ

"Gãy súng" vì đổi tư thế lạ

Ngày 10/3, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cho biết, bệnh viện vừa cấp cứu cho bệnh nhân 50 tuổi bị gãy dương vật do quan hệ tư thế lạ với vợ.

Người bệnh cho biết, khi đang quan hệ với vợ, vì muốn thử cảm giác lạ nên đã đổi tư thế mới. Bất ngờ dương vật lệch ra ngoài, đâm vào vùng hông người vợ. Sau tiếng "rắc", "cậu nhỏ" xìu xuống và có máu chảy ra từ đường tiểu.

ThS.BS.CKII Dương Quang Huy, Trưởng đơn vị Nam học Bệnh viện Tâm Anh cho biết, người bệnh đến khám khi dương vật đã sưng phù, bầm tím, có máu chảy ra từ lỗ tiểu. Bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân bị đụng dập niệu đạo, gãy thể hang kèm rách bao trắng, chỉ định mổ để khâu cầm máu.

Ca mổ kéo dài 60 phút, bác sĩ mổ thám sát tìm vị trí chảy máu, khâu lại bao trắng thể hang và đoạn niệu đạo bị rách. Người bệnh được xuất hiện sau một ngày. Trong 2 tháng đầu sau phẫu thuật, người bệnh cần kiêng quan hệ, kiêng thủ dâm để giảm tác động căng do hiện tượng cương gây ra lên vết thương mới, giúp hồi phục tốt hơn.

Các bác sĩ đang phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh BVCC

Theo ThS.BS.CKII Dương Quang Huy, gãy dương vật là chấn thương nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng, sức khỏe tình dục của nam giới. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, trong đó một nghiên cứu trên 68 bệnh nhân nhập viện do gãy dương vật cho thấy, có 53 trường hợp (78%) là do quan hệ tình dục, 8 trường hợp (11,8%) do thủ dâm, còn lại là do chấn thương.

"Ở Việt Nam và các nước châu Á, chấn thương này lại hay gặp ở nam giới trẻ, nguyên nhân thường do thủ dâm hoặc bẻ cong ‘cậu nhỏ’", bác sĩ Huy cho biết.

Tình trạng gãy dương vật do quan hệ thường do thao tác quá mạnh hoặc thực hiện mà nam giới ở tư thế bị động, không kiểm soát được chuyển động của dương vật. Áp lực quá cao làm rách màng bao thể hang khiến dương vật không giữ được cấu trúc hình ống ban đầu, dẫn đến gãy. Nam giới bị cong dương vật sẽ có nguy cơ gãy cao hơn bình thường.

Dấu hiệu của bệnh thường là âm thanh gãy nứt như "rắc" hay "bụp", ngưng cương cứng đột ngột, có cảm giác đau, tụ máu bầm tạo thành biến dạng cà tím (tiếng Anh gọi là eggplant deformity).

Can thiệp trong phòng 24h mới có cơ hội hồi phục

ThS.BS.CKII Dương Quang Huy cảnh báo, gãy dương vật là cấp cứu bán khẩn, cần can thiệp trong vòng 24 giờ đầu, nếu để lâu hơn sẽ khiến dương vật bầm máu, phù nề nhiều, dù có được điều trị thì thời gian phục hồi sẽ lâu hơn.

Đồng thời dễ gây biến chứng cương đau (là nguyên nhân dẫn đến rối loạn cương), cong dương vật… Trường hợp có chảy máu như bệnh nhân trên được xem là nặng, cần can thiệp sớm.

Nhiều nam giới có tâm lý e ngại, che giấu hoặc để bệnh tự khỏi, tuy nhiên bệnh lý này cần được điều trị bằng phẫu thuật. Sau đó, dương vật có thể phục hồi gần như hoàn toàn các chức năng.

Sau mổ, người bệnh cần tuyệt đối tuân theo chỉ định của bác sĩ, uống thuốc tan máu bầm, giảm sưng viêm, uống nhiều nước để làm sạch đường niệu, tái khám đúng hẹn và thông báo cho bác sĩ nếu có các dấu hiệu bất thường.