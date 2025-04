Huế công bố đường dây nóng phục vụ du khách dịp lễ 30/4

Trong thời gian đến Huế du lịch, nếu du khách gặp những vấn đề như "chặt chém giá", môi trường du lịch chưa đảm bỏa, tình trạng chèo kéo khách… có thể liên hệ số điện thoại 0234.3828288 để các đơn vị chức năng tiếp nhận và kịp thời xử lý.

Theo lãnh đạo Sở Du lịch, năm 2025, Huế sẽ là điểm đến hấp dẫn trong dịp lễ 30/4 - 1/5 với nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực, du lịch nghỉ dưỡng đặc sắc, kết hợp giữa giá trị di sản truyền thống và các hoạt động du lịch lễ hội hiện đại trong khuôn khổ Festival bốn mùa, Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025. Dự kiến lượng khách đến với cố đô Huế dịp nghỉ lễ này (từ 30/4 - 4/5/2025) khoảng 150.000 lượt.

Ảnh minh họa

Để phục vụ tốt nhất cho du khách trong dịp nghỉ lễ, ngành du lịch Huế đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao giá trị thương hiệu du lịch của thành phố. Các giải pháp này tập trung vào việc xây dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc, độc đáo, đảm bảo chất lượng dịch vụ, an ninh và an toàn cho du khách. Ngoài ra, Huế cũng đẩy mạnh công tác quảng bá để thu hút du khách trong và ngoài nước, nhằm tạo dấu ấn mạnh mẽ trong tâm trí mọi người về một Huế cổ kính, vừa hiện đại, đầy lôi cuốn.

Ảnh minh họa.

Sở Du lịch TP Huế đã yêu cầu các doanh nghiệp du lịch, các khu điểm du lịch trên địa bàn chuẩn bị chu đáo công tác tổ chức đón khách trong dịp nghỉ lễ. Các cơ sở này cần nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện các sản phẩm du lịch, chuẩn bị nhân lực, vật lực đầy đủ và chuyên nghiệp để phục vụ du khách một cách tận tình, hiệu quả nhất. Một trong những ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn cho du khách, từ việc phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, đến an toàn giao thông, hỗ trợ thông tin cho du khách.

Trong khuôn khổ Festival Bốn Mùa và Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025 , du khách sẽ có cơ hội tham gia vào các sự kiện văn hóa đặc sắc, thưởng thức ẩm thực truyền thống, khám phá những địa điểm du lịch nổi tiếng của Huế. Các hoạt động này không chỉ giúp du khách tìm hiểu sâu hơn về lịch sử và văn hóa của Cố đô mà còn mang lại những trải nghiệm thú vị, độc đáo. Đây chắc chắn sẽ là dịp để Huế khẳng định vị thế của mình, là một trong những điểm đến du lịch văn hóa hàng đầu tại Việt Nam.

Với sự chuẩn bị chu đáo và những nỗ lực không ngừng, Huế hy vọng sẽ mang lại cho du khách một kỳ nghỉ lễ đáng nhớ, đầy ắp kỷ niệm. Các cơ quan chức năng cũng cam kết sẽ theo dõi sát sao, kịp thời giải quyết mọi vấn đề phát sinh để du khách có thể tận hưởng chuyến đi một cách an toàn, thoải mái. Huế sẽ luôn là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích sự thanh bình, văn hóa truyền thống kết hợp với những tiện nghi hiện đại.