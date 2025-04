Bộ Y tế đề nghị xử lý người nổi tiếng quảng cáo "nổ"

Ngày 15/4, Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) thông tin đã có văn bản gửi Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử; Cục Văn hóa cơ sở về việc phối hợp quản lý quảng cáo thực phẩm.

Cục An toàn Thực phẩm cho hay, đã nhận được phản ánh của báo chí về việc một số người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội đang quảng cáo thực phẩm, thực phẩm chức năng có dấu hiệu vi phạm quy định về quảng cáo thực phẩm, đặc biệt quảng cáo gây hiểu nhầm sản phẩm có công dụng như thuốc chữa bệnh, quảng cáo gây nhầm lẫn về chất lượng, công dụng sản phẩm.

Để quy định pháp luật được thực thi nghiêm minh, ngăn ngừa kịp thời việc quảng cáo quá tác dụng của sản phẩm thực phẩm, Cục An toàn Thực phẩm đề nghị phối hợp kiểm tra thông tin, xử lý hành vi quảng cáo vi phạm pháp luật của các trang mạng xã hội, xử lý người nổi tiếng quảng cáo vi phạm đã được phản ánh và thông báo kết quả để Cục An toàn Thực phẩm tổng hợp.

Trước đó, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3/2025, Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình thông tin liên quan đến hoạt động quảng cáo sản phẩm trên mạng xã hội đối với người nổi tiếng, ca sĩ, nghệ sĩ.

Theo ông Lê Hải Bình, hiện nay Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đang sửa đổi Luật Quảng cáo trong đó dự kiến bổ sung một số điều cụ thể liên quan tới người nổi tiếng, nghệ sĩ tham gia quảng cáo, trong đó quy định mỗi người tham gia quảng cáo trên mạng phải chịu trách nhiệm trước luật pháp nói chung và Luật Quảng cáo nói riêng liên quan tới sản phẩm mình quảng cáo. Người tham gia quảng cáo phải chịu trách nhiệm xác minh một cách minh bạch, cụ thể về sản phẩm mình quảng cáo.

Hàng năm, Cục An toàn thực phẩm có các văn bản chỉ đạo Sở Y tế các địa phương, Sở An toàn thực phẩm TP HCM triển khai công tác hậu kiểm an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Cụ thể từ đầu năm 2025 đến nay, Cục An toàn thực phẩm đã có 3 văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác hậu kiểm năm 2025, công tác triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm gắn với việc tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đề nghị các địa phương rà soát, cung cấp thông tin về tình hình tiếp nhận hồ sơ tự công bố và đăng ký bản công bố sản phẩm; Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Tình hình thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các cơ sở và sản phẩm có liên quan.