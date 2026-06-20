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Chính trị

Điều động Đại tá Phạm Hữu Trường giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An

Ngày 19/6, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Hà Ngọc Chính

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã trao quyết định điều động Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Thiếu tướng Đinh Việt Dũng tin tưởng trên cương vị công tác mới, Đại tá Phạm Hữu Trường sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an Nghệ An hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

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Đại tá Phạm Hữu Trường- Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai (trái) được điều động giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh CAND.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, Đại tá Phạm Hữu Trường cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An; Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An; lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai đã quan tâm, tạo điều kiện. Trên cương vị mới, Đại tá Trường khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu, triển khai hiệu quả các ý kiến chỉ đạo; phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An hoàn thành tốt nhiệm vụ, vì cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Mời bạn đọc xem Video: Lực lượng Công an ra quân xử lý thanh thiếu niên quậy phá, gây mất an ninh trật tự. Nguồn VTV1.
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