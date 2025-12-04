Hà Nội

Bảo Trâm Idol hóa “thần tiên tỷ tỷ” tại cổ trấn Trung Quốc, đẹp tựa sương mai

Giải trí

Bảo Trâm Idol hóa “thần tiên tỷ tỷ” tại cổ trấn Trung Quốc, đẹp tựa sương mai

Nữ ca sĩ Bảo Trâm Idol mới đây khiến người hâm mộ say đắm khi xuất hiện trong bộ ảnh mang phong cách cổ trang tại một cổ trấn nổi tiếng ở Trung Quốc.

Thiên Anh
Nữ ca sĩ Bảo Trâm Idol (Nguyễn Thị Bảo Trâm) mới đây khiến người hâm mộ say đắm khi xuất hiện trong bộ ảnh mang phong cách cổ trang tại một cổ trấn nổi tiếng ở Trung Quốc.
Trong không gian thơ mộng với dòng nước xanh ngọc, mái nhà cổ kính và ánh chiều tà phản chiếu lên mặt hồ, hình ảnh của cô hiện lên đẹp tựa “thần tiên tỷ tỷ”.
Bảo Trâm idol gây ấn tượng mạnh với vẻ đẹp trong trẻo và thanh tao. Khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng mịn cùng ánh mắt dịu dàng khiến cô toát lên khí chất vừa cổ điển vừa đài các. Mái tóc đen dài được búi nhẹ, điểm xuyết hoa trắng và chuỗi trân châu nhỏ tạo cảm giác mềm mại và tinh khôi.
Trang phục cổ trang màu hồng phấn – trắng, được thêu hoa tinh xảo, kết hợp chất liệu voan mỏng manh, giúp nữ nhân vật trở nên nhẹ bẫng như hòa tan vào cảnh sắc. Dáng ngồi bên lan can gỗ, khoảnh khắc cầm chiếc ô giấy họa tiết cổ, hay khi đứng bên hồ nước lộng gió đều mang đến cảm giác như nàng bước ra từ một bức tranh thủy mặc.
Không chỉ thu hút bằng vẻ đẹp dịu dàng, Bảo Trâm Idol còn ghi dấu mạnh mẽ với giọng hát nồng nàn và cảm xúc.
Bảo Trâm được đông đảo khán giả biết đến khi lọt vào top 3 Vietnam Idol 2012. Ca khúc “Chỉ còn những mùa nhớ”, soundtrack phim Vòng eo 56, trở thành dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của cô.
“Đoạn cuối giấc mơ”, “Sẽ thôi chờ mong”… của Bảo Trâm Idol đều được đón nhận nhờ màu giọng trong trẻo, truyền cảm.
Mới nhất, ca khúc “Phút yếu lòng” – nhạc phim điện ảnh Cải mả – đánh dấu bước chuyển mình nghệ thuật với phong cách ma mị, sâu lắng và nội lực hơn của Bảo Trâm Idol.
Dù hoạt động nghệ thuật hơn một thập kỷ, Bảo Trâm vẫn giữ hình ảnh kín đáo, nhẹ nhàng và không thị phi. Cô kết hôn với ông xã Hải Linh vào tháng 10/2015 và hiện có cuộc sống gia đình êm ấm, tràn ngập sự hỗ trợ dành cho nhau.
Trước khi theo đuổi nghệ thuật, Bảo Trâm từng tốt nghiệp ngành kinh tế và làm việc văn phòng. Tuy nhiên, tình yêu âm nhạc đã khiến cô quyết định rẽ hướng, toàn tâm theo đuổi đam mê ca hát – con đường mà đến nay cô vẫn kiên trì, bền bỉ theo đuổi.
Thiên Anh
