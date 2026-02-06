Hà Nội

Giải trí

Đóng bố chồng con dâu, nghệ sĩ Xuân Hinh thân thiết với Thu Trang ngoài đời

Không chỉ kết hợp ăn ý trong phim Mùi phở, nghệ sĩ Xuân Hinh và diễn viên Thu Trang còn giữ mối quan hệ thân thiết ở đời thường.

Trong phim điện ảnh Mùi phở sắp ra rạp, nghệ sĩ Xuân Hinh vào vai ông Mùi – bố chồng của nhân vật do Thu Trang đảm nhận. Ảnh: FB Xuân Hinh.
Trên màn ảnh, hai nhân vật của Thu Trang và Xuân Hinh có không ít phân cảnh căng thẳng. Trong khi đó, đằng sau ống kính, cả hai nghệ sĩ có mối quan hệ thân thiết. Ảnh: FB Xuân Hinh.
Đầu tháng 1/2026, nghệ sĩ Xuân Hinh chia sẻ bài viết giới thiệu phim Ai thương ai mến do Thu Trang đóng chính và sản xuất. Ảnh: FB Xuân Hinh.
Nam nghệ sĩ gửi lời chúc mừng đến con dâu màn ảnh khi Thu Trang giành giải Đạo diễn phim truyện đầu tay xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam tháng 11/2025. Ảnh: FB Xuân Hinh.
Ngoài đời, Thu Trang gọi nghệ sĩ Xuân Hinh là “bố”, xưng “con”. “Bố Hinh là nhất, hai bố con tui hễ nói chuyện với nhau là cười”, nữ diễn viên chia sẻ. Ảnh: FB Xuân Hinh.
Thu Trang từng đăng tải đoạn rap ca khúc Bắc Bling của nghệ sĩ Xuân Hinh và hài hước chia sẻ: “Tôi làm không lại ‘dân chơi’ bố Xuân Hinh”. Ảnh: FB Thu Trang.
Tháng 4/2025, khi đến thăm nghệ sĩ Xuân Hinh, Thu Trang nhắn nhủ đến bố chồng màn ảnh: “Chúc mừng sinh nhật bố Xuân Hinh. Chúc bố nhiều sức khỏe và luôn tỏa sáng nhé bố”. Ảnh: VOV.
Nghệ sĩ Xuân Hinh và diễn viên Thu Trang luôn dành cho nhau sự trân trọng, quý mến cả trong công việc lẫn đời thường. Ảnh: FB Thu Trang.
Trước vai ông Mùi, nghệ sĩ Xuân Hinh ghi dấu ấn với nhiều vai diễn để đời như: Chàng phu xe trong vở Người ngựa ngựa người, mẹ Đốp trong tiểu phẩm hài Lý Toét xử kiện, thầy bói mù trong bộ phim hài Thầy rởm. Trong khi đó, Thu Trang hoạt động năng nổ ở nhiều vai trò: diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất phim. Ảnh: FB Thu Trang.
