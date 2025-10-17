Hà Nội

Đi đánh cá, ngư dân bắt được lươn vàng quý hiếm

Một ngư dân ở Thái Lan đã bắt được con lươn vàng quý hiếm khi đi đánh cá. Một số người cho rằng, con lươn này mang sức mạnh huyền bí và có thể mang tới may mắn.

Tâm Anh (theo Thethaiger)

Người dân ở tỉnh Kamphaeng Phet, Thái Lan tò mò, kinh ngạc khi một người đàn ông bắt được con lươn có màu sắc khác thường. Một số người cho rằng nó mang sức mạnh huyền bí và có thể mang tới may mắn.

Anek Najaroen, 42 tuổi, đã bắt được con lươn vàng quý hiếm trên vào rạng sáng ngày 15/10 khi đang đánh cá trên một cánh đồng lúa ở tiểu khu Wang Yang, huyện Khlong Khlung.

rannn-1.jpg
Ảnh: KhaoSod.

Khi đang định thả con lươn trở lại nước, anh Najaroen nhận thấy điều kỳ lạ. Thay vì bơi đi, con vật từ từ bơi về phía anh và nằm im, không hề tỏ ra sợ hãi.

"Nó không hề giống bất kỳ con lươn nào tôi từng thấy. Cứ như thể nó muốn ở lại với tôi vậy", anh Anek chia sẻ.

rannn-2.jpg

Bị cuốn hút bởi hành vi và màu vàng óng ánh của con lươn, anh Anek quyết định mang con lươn về nhà cho gia đình xem. Ban đầu, anh dự định thả nó vào một ngôi đền gần đó để tránh bị bắt lại nhưng sau khi chứng kiến cách nó tương tác với con người, gia đình anh coi đó là điềm lành và quyết định giữ lại.

Hàng xóm đã đến nhà anh Anek ngắm nhìn con lươn quý hiếm. Dài 53 cm, con lươn có thân hình thon dài màu vàng óng và cái đầu mà một số người cho là giống với rắn Naga - loài rắn thần thoại được người Thái Lan tin là thần bảo hộ của cải và sức mạnh tâm linh.

Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
