Đến Đà Lạt nhất định phải ghé dốc Nhớ Hoài điểm ngắm thành phố đẹp nao lòng

Du lịch

Đến Đà Lạt nhất định phải ghé dốc Nhớ Hoài điểm ngắm thành phố đẹp nao lòng

Dốc Nhớ Hoài Đà Lạt với không gian bình yên, mái nhà gỗ và hàng thông xanh, trở thành chốn hoài niệm và điểm check-in yêu thích của du khách.

Vân Giang (Tổng hợp)
Đà Lạt vốn nổi tiếng với những con dốc thơ mộng, hàng thông xanh mướt và khung cảnh bình dị đầy lãng mạn. Ảnh Huỳnh Ly
Trong số đó, dốc Nhớ Hoài là một trong những địa điểm check-in quen thuộc, được nhiều du khách và người dân địa phương yêu thích nhờ không gian yên bình và giá trị hoài niệm mà nó lưu giữ. Ảnh Huỳnh Ly
Dốc Nhớ Hoài nằm trên đường Trần Hưng Đạo, còn được gọi là con dốc số 7, nơi tọa lạc của những căn biệt thự mang đặc trưng kiến trúc Đà Lạt. Ảnh Huỳnh Ly
Điểm đặc biệt của con dốc này là gắn liền với tiệm may Nhớ Hoài – một trong những tiệm may đời đầu của thành phố, đã tồn tại hơn 30 năm. Chính từ tiệm may này, dốc được người dân đặt tên, tạo nên một dấu ấn văn hóa và lịch sử riêng biệt. Ảnh Huỳnh Ly
Đi bộ hay rong ruổi trên dốc Nhớ Hoài, du khách sẽ cảm nhận được bầu không khí bình yên, khác hẳn sự nhộn nhịp của trung tâm thành phố. Ảnh Xuân Khanh
Một bên là những mái nhà gỗ giản dị mang màu sắc ấm áp, bên kia là hàng thông xanh cao vút, tất cả tạo nên khung cảnh vừa quen thuộc vừa thơ mộng. Ảnh Chang Chang
Không gian dung dị này chính là lý do khiến dốc Nhớ Hoài luôn lưu lại trong ký ức những người từng đặt chân đến. Ảnh Xuân Khanh
Vào mùa Mai Anh Đào, dốc Nhớ Hoài càng trở nên lãng mạn khi những cây hoa hồng rực nở, tô điểm cho con dốc thêm phần sinh động và thơ mộng. Khung cảnh hoa đào bung nở bên những mái nhà gỗ và hàng thông xanh tạo nên những góc sống ảo tuyệt đẹp, khiến du khách mê mẩn chụp hình lưu niệm. Ảnh SuMi
Một điểm nhấn khác không thể bỏ qua là quán cà phê kết hợp tiệm may Nhớ Hoài, nằm lưng chừng dốc. Ảnh SuMi
Không gian bên trong vẫn giữ hình ảnh một tiệm may xưa cũ, hoạt động bình thường, kết hợp với giai điệu nhạc Trịnh nhẹ nhàng, mang đến cảm giác hoài cổ, bình yên, khiến du khách vừa thư giãn vừa hòa mình vào nhịp sống phố núi Đà Lạt.Ảnh Huỳnh Ly
