Đấu thầu tại Xuyên Mộc: Bất ngờ tỷ lệ giảm giá 5% tại dự án ấp Nhân Đức

Với mức giá dự thầu sau giảm giá hơn 4,6 tỷ đồng, liên danh duy nhất tham dự gói thầu tại ấp Nhân Đức (Xuyên Mộc) đang đứng trước cơ hội lớn để giành hợp đồng.

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vừa ghi nhận kết quả mở thầu gói thầu xây lắp trọng điểm tại xã Xuyên Mộc. Dự án nâng cấp đường giao thông nông thôn và chống ngập úng tại ấp Nhân Đức đang thu hút sự chú ý khi chỉ có một "người chơi" duy nhất xuất hiện trên đường đua, dù gói thầu được tổ chức dưới hình thức chào hàng cạnh tranh rộng rãi.

Cuộc đua "đơn mã" tại ấp Nhân Đức

Vào lúc 08:30 ngày 14/01/2026, Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng khu vực Xuyên Mộc đã tiến hành đóng thầu gói thầu: "Xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa đường GTNT và chống ngập úng mương thoát nước tại ấp Nhân Đức, xã Xuyên Mộc" (Mã TBMT: IB2500629919).

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Kết quả mở thầu cho thấy, tính đến thời điểm hoàn thành mở thầu lúc 09:50 cùng ngày, chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT) là Liên danh Nhân Đức Xuyên Mộc. Đây là một diễn biến khá bất ngờ đối với một gói thầu xây lắp giao thông có quy mô vốn hơn 4,9 tỷ đồng tại khu vực đang phát triển sôi động như huyện Xuyên Mộc.

Đáng chú ý, trong bối cảnh "một mình một chợ", Liên danh Nhân Đức Xuyên Mộc vẫn chủ động đưa ra mức giảm giá 5% ngay tại bước nộp hồ sơ. Với giá dự thầu ban đầu là 4.910.607.116 đồng, sau khi áp dụng giảm giá, con số này chỉ còn 4.665.076.760,2 đồng. So với giá gói thầu được phê duyệt là 4.914.635.059 đồng, mức giảm này giúp ngân sách tiết kiệm được hơn 249 triệu đồng.

Khắt khe yêu cầu kỹ thuật và tiến độ "hỏa tốc"

Tìm hiểu sâu hơn về hồ sơ mời thầu (E-HSMT), gói thầu này được ông Nguyễn Duy Trinh – Phó Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực Xuyên Mộc ký quyết định phê duyệt số 226/QĐ-BQLDA vào ngày 26/12/2025. Các yêu cầu kỹ thuật trong Chương V của hồ sơ cho thấy khối lượng công việc không hề nhỏ đối với thời gian thi công ngắn hạn.

Cụ thể, nhà thầu trúng thầu sẽ phải xử lý khối lượng thi công trên tổng chiều dài tuyến khoảng 1.793,960m. Công trình yêu cầu sự kết hợp giữa mặt đường bê tông nhựa C12.5 (Tuyến 3, 4) và mặt đường bê tông xi măng M250 (Tuyến 1, 2, 5). Điểm khó khăn nhất chính là thời hạn hoàn thành: không quá 03 tháng (90 ngày) kể từ ngày khởi công.

Theo chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ, việc gói thầu chỉ có một nhà thầu tham dự có thể đến từ nhiều nguyên nhân khách quan. "Với tiến độ thi công chỉ 90 ngày cho gần 1,8km đường hỗn hợp cả bê tông nhựa và bê tông xi măng, yêu cầu về năng lực huy động thiết bị và nhân sự của nhà thầu phải cực kỳ tốt. Điều này vô hình trung tạo ra một rào cản kỹ thuật tự nhiên đối với các đơn vị nhỏ lẻ," ông Vũ nhận định.

Góc nhìn pháp lý và tính minh bạch

Việc xử lý tình huống chỉ có một nhà thầu tham dự trong đấu thầu qua mạng hiện nay đã được quy định rất rõ. Trao đổi với chúng tôi, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết: "Căn cứ theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn mới nhất như Luật số 90/2025/QH15, khi có ít hơn 03 nhà thầu tham dự, chủ đầu tư có quyền xem xét giải quyết tình huống bằng cách gia hạn thời điểm đóng thầu hoặc mở thầu ngay để đánh giá. Việc Ban QLDA Xuyên Mộc tiến hành mở thầu ngay là phù hợp với quy trình đấu thầu qua mạng hiện nay nhằm đảm bảo tiến độ dự án".

Về mặt hồ sơ, E-HSMT của gói thầu này được tư vấn bởi Công ty CP Xây dựng và Dịch vụ Đức Tín. Điểm đáng ghi nhận trong hồ sơ là việc tuân thủ các quy định về vật liệu thân thiện môi trường và nguyên tắc "hoặc tương đương" khi nêu nhãn hiệu thiết bị, nhằm tránh tạo ra định hướng hẹp cho một sản phẩm cụ thể.

Năng lực của "ứng viên" duy nhất

Về nhà thầu Liên danh Nhân Đức Xuyên Mộc (do Công ty TNHH Tú Tài, mã 3501248790 làm đại diện liên danh). Công ty TNHH Tú Tài có địa chỉ tại Xã Xuyên Mộc, TP HCM. Người đại diện pháp luật Nguyễn Bá Tài, từ tháng 7/2016 gia nhập làng thầu đến nay nhà thầu đã tham gia và trúng 102/136 gói, trượt 24 gói, 5 gói chưa có kết quả, 5 gói bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 464.623.432.622 đồng, trong đó với vài trò độc lập khoảng 423.837.899.813 đồng

Liên danh Nhân Đức Xuyên Mộc đã thể hiện sự cam kết cao khi duy trì hiệu lực của hồ sơ dự thầu tới 90 ngày và bảo đảm dự thầu trị giá 70.000.000 đồng.

Nguồn MSC

Tuy nhiên, dư luận vẫn đặt câu hỏi về tính cạnh tranh khi một dự án đầu tư công từ nguồn ngân sách TP HCM (điều chỉnh cho địa phương) lại chỉ thu hút được một liên danh nội tỉnh hoặc liên danh khu vực tham gia.

Hiện tại, Tổ chuyên gia thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Đức Tín đang trong quá trình đánh giá E-HSDT của Liên danh Nhân Đức Xuyên Mộc. Kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào việc nhà thầu này có chứng minh được năng lực tài chính, kinh nghiệm thực hiện các hợp đồng tương tự và giải pháp kỹ thuật đáp ứng được "áp lực" thời gian 90 ngày hay không.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu tại dự án này./.