Đấu thầu chợ hoa xuân phường Đạo Thạnh: Thái Dương vượt đối thủ ở bước năng lực

Việc nhà thầu Việt Tín "ngã ngựa" ở vòng đánh giá năng lực đã giúp Công ty xây dựng Thái Dương trúng gói thầu hơn 3,2 tỷ đồng với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách chỉ vỏn vẹn 1%.

Dự án Chợ hoa xuân Bính Ngọ năm 2026 tại phường Đạo Thạnh vừa chính thức xác định được đơn vị thi công. Đáng chú ý, kết quả lựa chọn nhà thầu cho thấy sự khắt khe trong việc đánh giá năng lực tài chính và kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự theo các quy định mới của Luật Đấu thầu.

Kết quả từ sự chênh lệch năng lực

Theo Quyết định số 121/QĐ-TTCUDVC ngày 16/01/2026 của Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Đạo Thạnh, Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thái Dương đã trúng gói thầu "Thi công xây dựng" với giá 3.204.108.207 đồng. Gói thầu này được tổ chức theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng với sự tham gia của hai nhà thầu.

Quyết định số 121/QĐ-TTCUDVC phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Mặc dù có sự cạnh tranh về số lượng, nhưng thực tế diễn biến tại Báo cáo đánh giá E-HSDT của Công ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn An Nhiên lại cho thấy một kịch bản khá sớm ngã ngũ. Đối thủ của Công ty Thái Dương là Công ty trách nhiệm hữu hạn Thi công Xây dựng Việt Tín đã bị loại ngay tại bước đánh giá về năng lực và kinh nghiệm. Cụ thể, hồ sơ của Công ty Việt Tín không đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu và thiếu kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự theo tiêu chuẩn của hồ sơ mời thầu.

Đối chiếu khung pháp lý mới

Việc đánh giá hồ sơ dự thầu lần này được thực hiện trong bối cảnh các quy định pháp luật về đấu thầu có nhiều thay đổi quan trọng. Gói thầu không chỉ căn cứ trên Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 mà còn được soi chiếu qua Luật số 90/2025/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Đặc biệt, việc bắt buộc thực hiện báo cáo đánh giá và ký kết hợp đồng qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo Thông tư 79/2025/TT-BTC đã giúp quá trình lựa chọn trở nên công khai và minh bạch hơn.

Nhận định về kết quả này, Chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ cho rằng: "Việc loại bỏ nhà thầu không đủ năng lực tài chính ngay từ bước đánh giá hồ sơ là hành động cần thiết để đảm bảo tiến độ dự án, đặc biệt là các công trình có tính thời điểm như Chợ hoa xuân. Tuy nhiên, các chủ đầu tư và đơn vị tư vấn cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm giải trình, tinh thần xây dựng để thu hút thêm nhiều nhà thầu chất lượng, từ đó tối ưu hóa hiệu quả kinh tế cho ngân sách nhà nước theo đúng tinh thần của Luật Đấu thầu mới".

Dự án Chợ hoa xuân Bính Ngọ 2026 được kỳ vọng sẽ hoàn thành đúng tiến độ trong 30 ngày, góp phần tạo không gian du xuân, mua sắm cho người dân địa phương trong dịp Tết sắp tới.